Проценты по кредитам достигают 114 432% годовых: почему займы такие дорогие

Банки увеличивают кредитование, говорят в НБУ. Под какие проценты сейчас происходит кредитование, как могут повлиять на ситуацию корпоративные облигации и нужны ли государственные кредитные программы, «Минфину» рассказал финансовый аналитик Виталий Шапран .

О кредитовании, «украинском прорыве» или Amat Victoria Curam. Участвовал в заседании Клуба банкиров, посвященном развитию кредитования в Украине. Очень полезное заседание. Ученые, оперировавшие официальной статистикой НБУ, получили холодный душ от практиков рынка и услышали о реальном положении вещей.

На сколько выросло кредитование

Рост кредитования в Украине произошел только по номинальным показателям, примерно в пределах инфляции, а по отдельным сегментам юридических лиц — даже меньше инфляции.

Часть этого «роста» произошла благодаря государственным программам, которые «высасывают» ресурсы из государственного бюджета.

Поэтому, если мы говорим о «росте рынка кредитования», то именно в рыночной плоскости (без вмешательства государства) произошло сужение рынка. Особенно это заметно по кредитованию юридических лиц, качество которого как раз и влияет на экономический рост.

Кредитование физических лиц росло больше номинальных средних темпов по рынку, но, будем откровенны, кроме «єОселі», почти все — кредитование потребления импорта, поэтому его влияние на рост ВВП нулевой, если не отрицательный.

Как на кредиты влияют депозитные сертификаты НБУ

Ряд ученых без практического опыта работы пытались протолкнуть тезис, что 450 млрд в коротких депозитных сертификатах НБУ — это нормально, и что их появление на кредитном рынке существенно не увеличит кредитный портфель.

Это ложь. Как показывает статистика прошлых лет, вполне достаточно, чтобы в системе было 50−100 млрд ликвидности в ДС НБУ, поэтому +350−400 млрд в кредиты юридическим лицам — это увеличение имеющегося портфеля на 40−50%, что могло бы существенно изменить итоги года и, вместо топтания на месте, мы бы показали прорыв в кредитовании.

Определенная ликвидность начала накапливаться и в сегменте ОВГЗ, но это более полезно для экономики, чем ДС НБУ, хотя и дороговато для Минфина.

Каковы реальные кредитные ставки

Качество статистики по кредитному рынку в разрезе стоимости денег меня смущает.

Ученые пытаются оперировать номинальной статистикой НБУ, средней по рынку, без учета комиссий и «специальных условий кредитования».

Такие «исследования» просто искажают картину рынка. Это очень удобно для тех, кто пытается «втюхать» рынку, что наши банки кредитуют под 15−20% годовых.

Но это полный бред. Развитие кредитования в Украине сдерживают высокие реальные рыночные ставки (посмотрите на Минфине стоимость кредитов наличными).

У тех, кого подхватил концентратор рыночных предложений, ставки на кредиты наличными начинаются от 34% и заканчиваются на уровне 114 432% годовых.

Согласитесь, что этот сегмент рынка подлежит реформированию, потому что даже снижение ставки НБУ здесь не сделает условия кредитования приемлемыми. Пока НБУ этих ставок не замечает и, насколько я знаю, никаких изменений по этому поводу даже не планирует.

Что делать

1. Модернизация текущего монетарного режима

Она может дать мгновенный результат для заемщиков из prime сегмента. За три года с режимом инфляционного таргетирования-штрих (ибо чистым ИТ происходящее мы назвать не можем) мы пришли к ситуации, когда нет ни прорывного роста, ни низкой инфляции.

Просто топчемся на месте, накапливаем ЗВР в непристойных масштабах, и при этом имеем примерно 40 млрд долларов (1,6 трлн грн) на руках у населения, не привлеченных для кредитования экономики.

А что вы хотели? Банки привлекают депозиты в валюте под 0,1−1% годовых, в то же время как Казначейство США — под 4−5% годовых.

Отдельным «открытием» для многих стало, что иностранные банки иногда даже сокращают кредитные портфели. Да, это вполне нормальное поведение при текущем режиме ИТ-штрих.

Навес по ликвидности иностранных «мам» банков, присутствующих в Украине, сейчас оценивается где-то в 0,5 трлн долларов США, но в основном из-за курсовых рисков, а не из-за войны они не будут расширять здесь кредитование.

Чтобы разблокировать эту ликвидность помимо страхования, им нужен либо фиксированный курс, либо классический режим ИТ с развитым срочным рынком.

Знаю, что изменения в монетарном режиме у нас произойдут, а если нет, то как вариант придется объяснять Дональду Фредовичу, чего мы просим денег, а у нас 0,5 трлн грн находится в ДС НБУ, 40 млрд долларов — в ЗВР, 40 млрд долларов (минимум) — на руках у населения, да еще имеем потенциальный навес по ликвидности иностранных «мам» в 0,5 трлн долларов.

И все это на фоне слабого кредитования в целом и некредитованного ВПК. Конечно, без модернизации монетарного режима мы кардинально не продвинемся вперед.

2. Разрушение барьеров на рынке капиталов

Напротив меня на мероприятии сидел очень грустный Сергей Волков (президент Украинской Национальной Ипотечной Ассоциации (УНИА) — прим. Минфин), который носится с идеей секьюритизации активов уже лет 10.

Во время войны какие-то ростки рынка облигаций пробивались: та же Нова Пошта, пара МФО, собирался выходить на рынок Новус. То есть какой-то рынок облигаций есть, но он слаб и местами (в сегменте финучреждений) зарегулирован.

Канал поступления средств от населения в бизнес через облигации, к сожалению, работает слабо, я уже не говорю о режиме секьюритизации банковских активов, когда уже предоставленные кредиты упаковываются по качеству и на их основе выпускаются облигации, через которые привлекаются новые ресурсы.

Банковские кредиты из-за секьюритизации становятся ликвидными, что открывает существенные послабления в управлении ресурсной базой и технически должно улучшить условия депозитов.

Поэтому без нормальной работы внутреннего рынка бондов с надеждами только на банковские кредиты быстро решить проблему пробуксовки кредитования экономики не получится.

3. Государственные программы кредитной поддержки, в принципе, должны быть свернуты в большинстве случаев

Но никак нельзя их сокращать сейчас, пока рынок слаб и ориентирован на финансирование импортного потребления.

Будем честны, что без государственных программ льготного кредитования (не рыночных по сути) итоги года на кредитном рынке были бы катастрофическими, а ценовые условия — ужасными.

Впрочем, происходящее по программе 5−7−9 сами банкиры считают хаосом из-за наличия задолженности по компенсациям ставок. Я бы сказал так: лучше творческий хаос, чем катастрофические результаты.

Но повторюсь, задача этих государственных программ — не подменить собой рынок и постоянно высасывать из бюджета ресурсы, а стимулировать создание рынка и тонизировать приемлемые ценовые условия на нем, чтобы не было кредитов под 100000%.

Интересный вопрос поднял один из докладчиков: мол, не только банковское кредитование есть, есть еще гранты, финансирование от зарубежных банков, и нужно смотреть на все в комплексе.

Дорогие друзья, внешнее финансирование в Украине было всегда, менялся только его характер. До войны добрый десяток лет украинцы ссужали средства через евробонды и напрямую у иностранных банков. Это делалось как на уровне олигархов, так и среднего бизнеса.

А гранты — сегодня они есть, завтра их нет, доказано USAID. Меня больше беспокоит тот факт, что иностранные банки и финансовые компании уже вторглись на наш рынок банковских услуг и активно предлагают здесь карточные продукты, электронные кошельки и даже кредитные продукты, а их услугами все больше пользуются ИТ-специалисты и другие самозанятые, продукт труда которых не привязан к материальным активам. Интересен в таких предложениях и лимит в 50 000 евро: как это отличается от 50 000−100 000 грн банковских лимитов по состоянию на 01.02.2025 в украинских банках.

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Что нужно учесть

Что же касается восприятия кредитного рынка в целом, то есть две существенные аномалии, которые следует учитывать в оценках:

1. Утрата имущества, построенного во времена СССР крупными компаниями (например энергетическими) и последующее его восстановление за кредитные средства, добавляет в рыночной статистике кредитов, но это не приводит к экономическому росту как таковому, а позволяет нам не потерять то, что уже было и работало годами. Поэтому механистическое восприятие статистики, когда, например, смотрим на динамику соотношения кредитов к ВВП, нам не поможет. Здесь требуются более тонкие инструменты анализа.

2. Сколько кредитов выдано на китайские чайники, польские ноутбуки или французские автомобили — не имеет значения. Стимулирование потребления импорта через кредитование — важно для социального комфорта, но не для оживления экономики.

Важно, сколько финансирования пошло на инвестиции, пополнение оборотных средств и новые бизнес-проекты компаний, поскольку населению это дает работу, доход (а не кредитную задолженность) и именно этот сегмент влечет экономику вверх, что дает возможность финансировать большие оборонные расходы.

В заключение хочу отметить, что с приходом Трампа мир изменился. Новый хозяин Белого дома не склонен раздавать деньги и это уже все заметили.

У Дональда Фредовича есть классный экономический план для США, и это не должно удивлять кого-либо, потому что он президент США. Этот классный план требует высвобождения средств из многих программ по всему миру и концентрации правительства США на внутренней экономической политике.

При таких условиях развитие в Украине внутреннего рынка и приведение в сознание экономики, повышение уровня занятости всех внутренних ресурсов — это уже не вопрос экономической политики, это вопрос национальной безопасности и обороны, а проще говоря — вопрос выживания.

Поэтому мы либо будем меняться к лучшему, либо жить плохо, постоянно теряя население в результате миграционных процессов. Выбор очевиден. Если мы планируем победить, то победа нуждается в подготовке (Amat Victoria Curam)!