В Нацбанке фиксируют возобновление темпов кредитования во всех сегментах

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Возобновление кредитования

По его словам, одним из своих приоритетов на следующий год Нацбанк для себя определил — возобновление кредитования. Банковская система прошла первые два этапа оценки устойчивости и регулятор видит, что никаких неожиданных новостей для НБУ в оценке устойчивости банков нет.

Критической ситуации пока не усматривается, а там, где будет потребность в докапитализации, Нацбанк проведет необходимое взаимодействие с акционерами и решение будет найдено.

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«Мы уже видим в течение последних 5 месяцев возобновление темпов роста кредитования по всем сегментам: розничный, ипотечный и даже корпоративный сегмент. Радует также и то, что растут темпы кредитования не только в рамках государственных программ, а растут кредитные аппетиты, растет кредитный спрос, который покрывается банками за пределами государственной кредитной поддержки», — сказал Пышный.