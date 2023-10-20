Количество компаний растет: все МФО, которые предлагают льготный период 0%. Рейтинг «Минфина»

В Украине все же ограничат проценты по кредитам до зарплаты. Соответствующий законопроект Верховная Рада приняла в первом чтении . Сказалось ли это уже на стоимости микрокредитов и сроках их выдачи, и какие МФО сегодня предлагают самые выгодные условия, — в новом рейтинге «Минфина».

Квартал перемен: как изменился рейтинг

В третьем квартале 2023 года в рейтинге МФО произошла большая перестановка из-за изменений в количестве и составе участников. Одна компания — Loany — выбыла из нашего обзора. Эта МФО прекратила выдавать кредиты под 0,01% новым клиентам, а значит, перестала отвечать требованиям участия в нашем обзоре.

В то же время, у нас пополнение. Впервые в рейтинг попала МФО Starfin — именно ее при поиске нам подсказал Google. Плюс вернулись ШвидкоГроши. В прошлый раз их пришлось исключить из-за наличия штрафных санкций от регулятора. Сейчас компания уладила свои дела и продолжает выдавать кредиты.

В целом, текущий рейтинг МФО состоит из 20 участников. За последние три месяца в нем произошли следующие перестановки:

самый существенный рывок сделала компания CreditBox, которая преодолела сразу 9 позиций вверх и переместилась с 11-го на 2-е место;

CreditPlus, Credit7 и SelfieCredit потеряли по баллу и сместились, соответственно, на 3-ю, 4-ю и 5-ю позиции;

Не совсем удачным период оказался для SlonCredit. С 5-го места компания сместилась на 8-е;

Tengo улучшила результаты и заняла 7 место, вытеснив Miloan на 10-ю позицию, а та, в свою очередь, сдвинула MyCredit, которая оказалась на 14-й позиции;

Money4You покинула 15 позицию и поднялась на 9-ю, откуда выбила SOS Credit на 11 позицию;

два балла в актив позволили AlexCredit с 14-го места подняться на 12-е;

по одной позиции добавили Finsfera и Качай Гроши и заняли 15 и 16 позиции;

два новых участника — Starfin и ШвидкоГроши — «залетели» в рейтинг на 17 и 18 места соответственно;

замыкающей в списке стала МФО ClickCredit. Теперь ее позиция 20-я, тогда как в прошлый раз она занимала 18-е место.

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Более длительные сроки, большие суммы: на каких условиях выдают дешевые кредиты

«Нульевые» займы — известный маркетинговый ход микрофинансовых компаний, позволяющий расширять круг клиентов. На беспроцентные займы могут рассчитывать только клиенты, которые обратились в МФО впервые. Это не единственное условие получения такого кредита, чтобы МФО приняло положительное решение о выдаче, нужно еще отвечать определенным критериям надежности.

0,01% — это суточная ставка, которая действует исключительно в течение льготного периода. Его максимальный срок действия составляет 30 дней. На столько времени готовы предоставлять займы далеко не все компании, но их количество постепенно растет. Так, в третьем квартале 2023 года к этой когорте присоединилась CreditBox, которая увеличила срок кредитования под 0,01% с 20 до 30 дней.

Также пролонгировали сроки и другие, например, Додам — на 5 дней, а Качай Гроши — на 10 дней, теперь максимальный срок льготного периода в этих МФО составляет 20 дней. А вот ClickCredit, наоборот, уменьшила сроки, на которые можно взять нулевой заем — с 15 до 10 дней.

Возвращать денежные средства после окончания льготного периода не обязательно. Кредит можно пролонгировать, но ставки по нему уже будут выше. Например, в CreditBox на кредит до 30 дней устанавливается ставка 0,01% в день — это 0,3% в месяц. С 31 дня процент повышается уже до 1,9% в день, что в пересчете на месяц дает уже 57%, или около 690% годовых. То есть, если взять займ 5 тыс. грн на 360 дней, то придется уже возвращать 36 365 грн.

Конечные суммы могут быть и больше, если кредитор устанавливает комиссии и дополнительные платежи за обслуживание кредита. Поэтому на это тоже нужно обращать внимание.

Льготные кредиты под 0,01% также предусматривают ограничение по сумме. В разных МФО она колеблется от 1 тыс. до 22 тыс. грн. Самые большие суммы готовы занимать moneyveo — за последний квартал компания увеличила лимит с 20 тыс. до 22 тыс. грн. Среди самых щедрых также CreditKasa, а с недавнего времени и CreditBox, которые готовы выдавать по 20 тыс. грн.

Увеличили бюджеты для новых заемщиков также Finsfera — с 4 тыс. грн до 8 тыс. грн, и EasyCash — с 3 тыс. грн до 4 тыс. грн. ClickCredit, наоборот, срезал в 6 раз — до 500 грн.

МФО, которые предлагают кредиты под 0,01% на льготный период

№ МФО Сумма при первом кредите, грн Срок кредитования при

первом займе 1 CreditKasa до 20 000 до 30 дней 2 CreditBox до 20 000 до 30 дней 3 CreditPlus до 15 000 до 30 дней 4 Credit7 до 15 000 до 30 дней 5 SelfieCredit до 15 000 до 30 дней 6 moneyveo до 22 000 до 20 дней 7 Tengo до 15 000 до 30 дней 8 SlonCredit до 15 000 до 30 дней 9 Money4You до 15 000 до 30 дней 10 Miloan до 15 000 до 30 дней 11 SOS Credit до 15 000 до 15 дней 12 AlexCredit до 6 000 до 30 дней 13 Додам до 12 000 до 20 дней 14 MyCredit до 12 000 до 15 дней 15 Finsfera до 8 000 до 30 дней 16 Качай Гроши до 5 000 до 20 дней 17 Starfin до 15 000 до 25 дней 18 ШвидкоГроши до 6 000 до 14 дней 19 EasyCash до 4 000 до 15 дней 20 ClickCredit до 500 до 10 дней

Затишье перед бурей

Рынок кредитования ждут большие изменения. В Украине решили положить конец сверхвысоким ставкам по «кредитам до зарплаты», которые сегодня могут достигать в год 1000% и больше. Депутаты предлагают ограничить процентную ставку 1% в день. Соответствующий законопроект № 9422 уже принят за основу.

К работе в новых условиях рынок готовится полным ходом: каждая компания проводит реформы и аудит своих внутренних процессов, тестирует новые кредитные продукты с соответствующей доходностью.

«Мы это делаем еще со 2-го квартала этого года, когда стало известно о намерениях ввести такие ограничения», — отмечает директор по маркетингу CreditKasa Виталий Соловьев.

Правда, внутренние приготовления МФО пока не отражаются на предложениях для их клиентов. Текущие ставки по-прежнему остаются на уровне около 2,2−2,5% в день.

«Эта цифра не учитывает скидки, которые составляют 60−80% от базовой ставки. Практически во всех финансовых компаниях сейчас действуют высокие скидки. Таким образом, реальные процентные ставки для клиентов составляют около 1,5% в день», — отмечает СЕО MyCredit Владислав Билан.

Что касается спроса на быстрые кредиты, то рыночные данные за этот период еще не опубликованы Нацбанком. По оценкам МФО, объем кредитования в третьем квартале не изменился. Что касается платежной дисциплины заемщиков, то она все еще ниже, чем в довоенный период.

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Число МФО сократится, доступность кредитов уменьшится

Будущее рынка микрокредитования теперь, главным образом, зависит от законопроекта № 9422, а точнее от того, как быстро и в каком виде он будет принят.

Определяющую роль будут играть два фактора. В первую очередь, разумеется, ставки. То, что они будут уменьшены, — неотвратимый факт. Но, по мнению представителей микрофинансовых компаний, уменьшать их нужно постепенно. Если ставки все же будут резко снижены, МФО обещают полностью пересмотреть подходы к выдаче кредитов.

Впрочем, дело не только в ставке: 1%, по словам участников рынка, вполне приемлем для финансовых компаний, если бы государство позволило им применять к недобросовестным заемщикам жесткие финансовые санкции.

«Следует учитывать, что у финансовых компаний значительные затраты, связанные с управлением портфелем. Однако, в условиях правового равенства между заемщиком и кредитором такая ставка могла бы стать возможной», — отмечает Владислав Билан из MyCredit.

На данный момент, по его словам, до сих пор не планируется возобновление начисления пени и штрафов за несвоевременное погашение кредита. Также не предполагается начало работы с исполнительными производствами. Иными словами, финансовые компании и далее ограничены во влиянии на заемщиков, которые не выполняют свои обязательства.

«К сожалению, сегодня под давлением только кредитор, и именно он несет 100% ответственность и убытки за невыполнение клиентом условий договора. Это может привести к существенным изменениям на рынке финансовых услуг. Так, большинство маленьких игроков предсказуемо исчезнут с рынка, потому что станут нерентабельными», — говорит Владислав Билан, СЕО MyCredit.

Для потребителей микрокредитов планируемые изменения в законодательстве тоже не пройдут бесследно.

«Можно только предположить, что после введения ограничений по процентной ставки — спрос на займы вырастет, но рост реальных объемов кредитования — снизится, в том числе из-за ограничений в рисковых политиках компаний, что также предусмотрено в новом законопроекте», — отмечает директор по маркетингу CreditKasa Виталий Соловьев.

Иными словами, условия кредитования, как и требования к кредитной истории клиента, станут более жесткими. Это означает, что доступность кредитов значительно снизится, а значит, меньше людей смогут их получить.

Критерии отбора МФО

Главный критерий, по которому мы выбирали МФО для рейтинга, — наличие по состоянию на 3 квартал 2023 года предложений кредита под 0,01% суточных для новых клиентов.

В поле зрения попали все компании — партнеры «Минфина», у которых есть такие продукты. Кроме того, чтобы определить самые посещаемые сайты финкомпаний, мы воспользовались помощью Google: вбили в поисковый запрос «онлайн-кредит на карту» и включили в исследования МФО, которые оказались в результатах поиска на первых 10 страницах. Таким образом, в рейтинг попало большинство актуальных предложений.

Важное замечание: «штрафники», которые получили в период сбора данных предупреждения или санкции от регулятора, или были лишены соответствующей лицензии, сразу отсеиваются и не включаются в обзор.

Оценка происходит по следующим ключевым критериям: доступность и актуальность информации на сайте, наличие BankID, качество поддержки, количество каналов уплаты кредита. Но больше всего на итоговую оценку влияют сумма и срок кредита, который компании готовы предоставлять на льготных условиях.

Более подробно ознакомиться с критериями отбора МФО можно в методике рейтинга.