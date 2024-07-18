МФО снижают ставки: почему получить деньги «до зарплаты» станет сложнее

Рынок микрофинансовых займов готовится к глобальной перестройке. Уже с августа максимальная дневная ставка по кредиту до зарплаты будет составлять 1%, хотя раньше обычно колебалась в пределах 2−2,5%. Как рынок готовится к изменениям, и о лучших МФО, которые все еще готовы привлекать новых клиентов через кредиты под начальную ставку 0,01%, рассказывает «Минфин».

Кто попал в рейтинг

Редакция подготовила рейтинг МФО за второй квартал этого года. В рейтинг мы включаем микрофинансовые организации, которые предлагают кредиты под 0,01% суточных для новых клиентов. Наличие таких акций «Минфин» проверяет у партнеров портала, а также у компаний, которые попадают на первые 10 страниц поисковых систем по запросу «онлайн-кредит на карту». Благодаря этому мы можем быть уверены, что привлекаем в рейтинг всех, кто активно работает над расширением количества клиентов.

Места распределяются, исходя из ряда факторов. В первую очередь это максимальная сумма и срок, на который можно получить кредит под 0,01%. Также мы учитываем легкость получения займа, доступность информации на сайте и т. д. На этот раз мы внесли в методологию одно изменение — отказались от учета наличия Bank ID (поскольку в прошлом рейтинге у всех его участников он уже был) и начали учитывать наличие мобильного приложения.

За каждый показатель МФО получает баллы: соответственно, чем выше общий показатель, тем более высокую позицию компания занимает в рейтинге.

Ключевое изменение, которое произошло, по сравнению с рейтингом за первый квартал, — уменьшение количества его участников. Сразу три МФО (MyCredit, Clickcredit и Додам) были исключены из него, поскольку в течение квартала получили штрафы от НБУ за нарушения, связанные с кредитованием или клиентским сервисом. Также в обновленный рейтинг не попал SlonCredit из-за повышения ставки для новых клиентов: финучреждение больше не предлагает займы под 0,01% в день.

К рейтингу добавились 2 новых участника: ШвидкоГроші вернулись, поскольку возобновили займы под 0,01%, SunCredit — новичок нашего обзора. Обе компании получили баллы, близкие к средним, и заняли, соответственно, 12 и 11 места.

Как изменились лидеры рейтинга

Лидером рейтинга на этот раз стала Creditkasa, которая в предыдущем квартале занимала третью позицию. Учреждение получило столько же баллов, как и в предыдущем квартале, но улучшило место благодаря двум факторам: из рейтинга выбыл SlonCredit (ранее был вторым), а предыдущий лидер ТОП1 получил более низкую оценку за прозрачность условий на сайте и на этот раз оказался на втором месте.

Третье место за CreditPlus. Эта МФО взлетела сразу на 3 позиции. Это стало возможным благодаря наличию у компании мобильного приложения, что с этого квартала стало дополнительным фактором, а вот максимальные и сумма кредита под 0%, и срок, на который его можно взять, у CreditPlus не изменились.

Существеннее всего улучшила свое место в рейтинге Moneyveo — финучреждение поднялось сразу на 5 позиций и получило 4 место. В улучшении позиций ей также помогло наличие мобильного приложения.

Какие условия предлагают МФО

Самая большая возможная сумма, которую предлагают МФО при выдаче кредита под 0,01%, достигает 30 тыс. грн — такие условия у компании ТОП1, 27 тыс. грн готова предоставить заемщику Moneyveo. В целом большинство микрофинансовых организаций устанавливают границу акционных кредитов в 15−20 тыс. грн.

Место МФО Баллы

Максимальная сумма при первом кредите, грн Срок кредитования при

первом займе, дни Смена места 1 Creditkasa 33 20 000 до 30 +2 2 ТОП1 31 30 000 до 30 -1 3 CreditPlus 31 15 000 до 30 +3 4 Moneyveo 31 27 000 до 20 +5 5 CreditBox 30 20 000 до 30 -1 6 FirstCredit 29 20 000 до 30 -1 7 Miloan 29 15 000 до 30 +4 8 Credit7 28 15 000 до 30 -1 9 Pango 28 15 000 до 30 +4 10 Starfin 27 20 000 до 30 +4 11 SunCredit 27 20 000 до 30 нов. 12 ШвидкоГроші 27 15 000 до 70 нов. 13 Money4you 26 15 000 до 30 -3 14 Tengo 26 15 000 до 30 -2 15 SelfieCredit 26 20 000 до 15 -7 16 Smartiway 24 5 000 до 31 +2 17 SOS CREDIT 23 20 000 до 15 -2 18 Amigo 22 15 000 до 30 +3 19 Finsfera 22 8 000 до 30 -3 20 EasyCash 16 5 000 до 15 0

Срок, на который МФО выдают такие займы, в большинстве случаев составляет около 30 дней. Есть и некие исключения, к примеру, ШвидкоГроші предлагает льготные условия до 70 дней, а в нескольких компаниях они, наоборот, ограничены 15 днями.

В то же время следует уточнить, что ставка 0,01% в день — это маркетинговый ход и ее предлагают исключительно новым клиентам. К тому же платить проценты по ней все равно нужно, если на этих условиях взять займ на 30 дней, то выплатить придется 0,3% от суммы.

Ставки идут вниз

Один из важнейших показателей, который изменился у МФО, — это ставка за пролонгацию займа, то есть если заемщик не вернул его в пределах льготного периода. В первом квартале она составляла в основном 2−2,5% в день, а сейчас 1,5%. Creditkasa и Amigo установили ее на уровне 1,45 и 1,4% соответственно. Подобным образом МФО снижают и ставки по повторным займам для клиентов.

Ограничение ставок — это не по доброй воле МФО. В конце прошлого года вступил в силу Закон № 3498-IX по усовершенствованию государственного регулирования рынков финансовых услуг. Согласно ему, ставки по займам МФО должны составлять не более 1% в день.

Закон предусматривает переходный период, чтобы компании могли подготовиться к изменениям: первые 120 дней после его вступления в силу ставка могла составлять до 2,5%, далее такой же период — до 1,5%. А потом уже будет не более 1% в день.

В апреле начал действовать потолок 1,5%, что мгновенно сказалось на ставках у МФО, а в августе ожидается переход к максимальной ставке 1% в день.

Переход на более низкие ставки будет непростым для компаний. «Рынок не готов. То, что рынок на инерции более-менее продержался в апреле, не означает, что августовские изменения его не изменят. Для большинства компаний ставка 1% в день — это ниже порога рентабельности. Поэтому, безусловно, это приведет к сокращению количества финансовых компаний», — рассказала «Минфину» CMO Money4You Олеся Дусь.

По ее словам, чтобы подготовиться к изменениям, компании уже пришлось пересматривать расходы и финансовый план. «В первую очередь сократились маркетинговые расходы и затраты на риск. Большинство наших партнеров по лидогенерации это почувствовали», — отметила она.

В то же время количество работников в Money4You не уменьшалось и их зарплаты также не снижались. Так же обходится без кадровых изменений CreditBox. «С началом полномасштабного вторжения компания максимально оптимизировала как операционные ресурсы, так и штат работников. Поэтому сокращать сотрудников или „резать“ и так ограниченные маркетинговые бюджеты не было смысла», — рассказали «Минфину» в компании.

В целом в CreditBox меньше озабочены ограничением процентной ставки. «Операционно и технически мы готовы к ее снижению. Не думаю, что выполнение требований НБУ существенно повлияет на состояние кредитного портфеля компании, ведь учитывая действующие акционные предложения, средний уровень ставок у нас близок к 1%», — отметили в компании.

На фоне ограничения доходов от традиционных займов до зарплаты часть МФО готовится к открытию новых рынков. Как рассказал СЕО «Манивео скорая финансовая помощь» Сергей Синченко во время конференции Ukrainian Credit Conference, он считает перспективным кредитование малого бизнеса.

«Малый бизнес сейчас страдает от нехватки денег, поэтому, если микрофинансовые компании будут работать с этим сегментом, услуга будет востребована. Но понадобится фондирование за счет международных институций, потому что работа только за счет собственного капитала будет убыточной на старте», — отметил он.

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СЕО «Авентус Украина» (ТМ CreditPlus) Владимир Довгаль также говорит об открытии новых направлений, в частности, кредитование ФОПов и бизнеса. «Если продукты не будут меняться, то какие-то компании вообще могут потерять свою рыночную долю», — считает он.

Чего ждать клиентам

В МФО, с которыми пообщался «Минфин», не видят оснований для роста количества клиентов, которых будут привлекать более низкие ставки.

«Мотивация целевой аудитории микрозаймов — это решить неотложную проблему с деньгами как можно скорее. Здесь и сейчас. Это плюс-минус стабильная аудитория, которая увеличивается не за счет снижения ставки по кредитам и их удешевления, а за счет роста ситуаций, при которых потребитель нуждается в небольшом денежном займе на короткий срок», — объясняет Олеся Дусь.

В то же время, по ее словам, в условиях снижения ставок МФО будут повышать требования к заемщикам. Поэтому взять займ будет сложнее. «Часть клиентов не проходят скоринг и не получают займ. Поэтому мы видим даже стагнацию аудитории потребителей микрокредитов», — отмечает CMO Money4You.

К тому же, по мнению Сергея Синченко, многие украинцы, у которых к началу войны уже были кредиты, столкнулись со сложностями при их погашении из-за снижения доходов, что негативно сказалось на их кредитной истории. Поэтому, можно предположить, что им в условиях более жестких требований к заемщикам станет сложнее получить деньги.

С другой стороны, в МФО рассчитывают, что более низкие ставки помогут привлекать более «качественных» клиентов, которые раньше отдавали предпочтение банкам. «Более низкие процентные ставки делают кредиты финкомпаний более привлекательными для клиентов банков, которые готовы „доплачивать“ за скорость принятия решения и сервис. А у клиентов банков, разумеется, лучше платежная дисциплина», — рассказали «Минфину» в CreditBox.

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В следующем квартале МФО будут переходить на максимальную ставку 1% в день, поэтому, уже через несколько месяцев мы сможем увидеть, приспособились ли они к новой модели и как на практике будет изменяться количество их клиентов.