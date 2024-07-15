Бизнес на прошлой неделе получил льготные кредиты на 1,7 млрд грн

За прошедшую неделю в рамках Государственной программы «Доступные кредиты 5−7−9%» предприниматели получили от уполномоченных банков 244 льготных кредита на общую сумму 1,7 млрд грн, из которых 183 кредита — от банков государственного сектора экономики на 0,59 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

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Сколько выдано кредитов

С начала 2024 года по программе предприниматели получили 13119 кредитов на 50 млрд грн, из которых от банков государственного сектора экономики — 9922 кредита на 25,8 млрд гривен.

За время действия военного положения в Украине выдано 57 261 кредит на 227,3 млрд грн (в том числе банками государственного сектора — 42 956 кредитов на 116,1 млрд грн), из которых по состоянию на 15 июля текущего года:

21,51 млрд грн — на инвестиционные цели;

62,47 млрд грн — на финансирование оборотного капитала;

39,21 млрд грн — кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;

17,63 млрд грн — на переработку сельскохозяйственной продукции;

57,58 млрд грн — на антивоенные цели;

15,34 млрд грн — кредитование в зоне высокого военного риска.

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