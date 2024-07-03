Выпуск кредиток и займы малому бизнесу: как МФО хотят «подвинуть банки»

Стоимость привлечения клиентов не уменьшилась, а конкуренция в сегменте «быстрых кредитов» нарастает. Следовательно, увеличивается затратная часть бизнеса микрофинансовых компаний. Плюс усилилась регуляция со стороны Нацбанка.

Как на эти вызовы реагируют МФО, обсудили участники панельной дискуссии «Новые правила на рынке микрокредитов, как адаптируется рынок» в рамках конференции Ukrainian Credit Conference.

Украинский рынок микрофинансовых услуг привыкает к новой реальности. С апреля этого года максимальная ставка по кредитам снизилась до 1,5% (ранее она составляла 2−2,5%), а с августа — опустится до 1% в день. Такие ограничения предусмотрены изменениями в законодательство, которое регулирует рынки финансовых услуг (Закон 3498-IX от 22 ноября 2023 года).

Как это меняет бизнес-модели на рынке микрофинанса

По словам СЕО «Манивео скорая финансовая помощь» (ТМ Moneyveo) Сергея Синченко, компании, чтобы компенсировать снижение планки максимальных дневных кредитных ставок, начали резать программы лояльности и активно коммуницировать с заемщиками, чтобы сохранить клиентскую базу.

«Клиенты, которые давно пользовались услугой, могли рассчитывать в рамках программ лояльности на скидки в 60−80%. Теперь они сократились до 40−60%.

Сначала клиенты даже не могли понять, что ставки по кредитам упали. Им казалось, что новые предложения не интересны, ведь уменьшилась их персональная скидка. Компании пришлось усилить коммуникации с клиентами, чтобы объяснить им, что, собственно, произошло", — говорит Синченко.

По его словам, количество потенциальных платежеспособных клиентов микрофинансовых компаний снизилось, по сравнению с довоенным уровнем, на 20−30%. Многие украинцы, у которых к началу войны уже были кредиты, столкнулись со сложностями при их погашении из-за снижения доходов. А это негативно сказалось на их кредитной истории.

Конкуренция за платежеспособных клиентов растет, что заставляет микрофинансовые компании искать новые бизнес-решения.

Сергей Синченко говорит, что компании работают над новыми кредитными продуктами и расширением клиентской базы. В частности, он считает перспективным сегмент малого бизнеса.

«Малый бизнес сейчас страдает от нехватки денег, поэтому, если микрофинансовые компании станут работать с этим сегментом, услуга будет востребована. Но потребуется фондирование за счет международных институций, потому как работа только за счет собственного капитала будет убыточной на старте», — уточнил Сергей Сенченко.

Он рассказывает, что его компания рассматривает варианты коллаборации с платежными учреждениями и выпуск новых карточных кредитных продуктов.

«Будут новые интересные сервисы. Подвинем немного банки, которые сейчас в основном эмитируют кредитные карты», — заявил Синченко.

По его словам, рынок микрофинанса движется в сторону более долгосрочных кредитов, больших сумм и конкуренции с банками, а также улучшения сервиса.

СЕО компании «Авентус Украина» (ТМ CreditPlus) Владимир Довгаль заявил, что они также ищут новые сегменты — в частности, задумались о кредитовании ФОПов и бизнеса.

«Если продукты не будут меняться, то какие-то компании вообще могут потерять свою рыночную долю», — считает он. При этом эксперт заявил, что усиление регуляции на рынке микрофинанса «не учитывает интересов акционеров», и сейчас «банкет» (то есть снижение максимальных ставок по кредитам) идет именно за их счет.

«Игроки рынка должны уже сейчас просчитывать свои среднесрочные планы — будет ли им вообще за счет чего платить зарплаты к 2025 году», — говорит он.

СЕО «Безопасное агентство необходимых кредитов» (ТМ MayCredit) Владислав Билан считает, что ставка в 1% в день, к которой идет рынок, это все же лучше, чем предлагаемая на этапе обсуждения законопроекта ставка 0,8%. «И это больше, чем в Польше, где клиенты платят 10% за все время пользования кредитом. Нам нужно наращивать кредитный портфель.

Сейчас клиенты берут небольшие суммы — по 6 тысяч до зарплаты. Но мы можем дать и 30 тысяч, мы знаем, где взять деньги. Чтобы произошли изменения, понадобится увеличить вложения в маркетинг. Хотя уже сейчас содержать команду непросто даже крупным компаниям. А что будут делать небольшие игроки? Многие могут попросту прекратить работу", — подытожил он.

Что такое Ukrainian Credit Conference

Главная кредитная конференция года-Ukrainian Credit Conference (UCC) — состоялась в Киеве 28 июня. В рамках дискуссии участники обсудили:

Новые продукты от украинского финтеха на рынке финсервисов : кредитные карты , кредитование МСБ . Что еще будет предлагать финтех ? Кто ключевой клиент ?

Перспективы украинского необанкинга : этот рынок уже перегрет , или океан еще голубой ?

С какими основными проблемами и вызовами сталкиваются небанки ? На какие технологии делают ставку в ближайшие 2−5 лет?

Партнерами мероприятия выступили: