Стоимость привлечения клиентов не уменьшилась, а конкуренция в сегменте «быстрых кредитов» нарастает. Следовательно, увеличивается затратная часть бизнеса микрофинансовых компаний. Плюс усилилась регуляция со стороны Нацбанка.
Выпуск кредиток и займы малому бизнесу: как МФО хотят «подвинуть банки»
Как на эти вызовы реагируют МФО, обсудили участники панельной дискуссии «Новые правила на рынке микрокредитов, как адаптируется рынок» в рамках конференции Ukrainian Credit Conference.
Украинский рынок микрофинансовых услуг привыкает к новой реальности. С апреля этого года максимальная ставка по кредитам снизилась до 1,5% (ранее она составляла 2−2,5%), а с августа — опустится до 1% в день. Такие ограничения предусмотрены изменениями в законодательство, которое регулирует рынки финансовых услуг (Закон 3498-IX от 22 ноября 2023 года).
Как это меняет бизнес-модели на рынке микрофинанса
По словам СЕО «Манивео скорая финансовая помощь» (ТМ Moneyveo) Сергея Синченко, компании, чтобы компенсировать снижение планки максимальных дневных кредитных ставок, начали резать программы лояльности и активно коммуницировать с заемщиками, чтобы сохранить клиентскую базу.
«Клиенты, которые давно пользовались услугой, могли рассчитывать в рамках программ лояльности на скидки в 60−80%. Теперь они сократились до 40−60%.
Сначала клиенты даже не могли понять, что ставки по кредитам упали. Им казалось, что новые предложения не интересны, ведь уменьшилась их персональная скидка. Компании пришлось усилить коммуникации с клиентами, чтобы объяснить им, что, собственно, произошло", — говорит Синченко.
По его словам, количество потенциальных платежеспособных клиентов микрофинансовых компаний снизилось, по сравнению с довоенным уровнем, на 20−30%. Многие украинцы, у которых к началу войны уже были кредиты, столкнулись со сложностями при их погашении из-за снижения доходов. А это негативно сказалось на их кредитной истории.
Конкуренция за платежеспособных клиентов растет, что заставляет микрофинансовые компании искать новые бизнес-решения.
Сергей Синченко говорит, что компании работают над новыми кредитными продуктами и расширением клиентской базы. В частности, он считает перспективным сегмент малого бизнеса.
«Малый бизнес сейчас страдает от нехватки денег, поэтому, если микрофинансовые компании станут работать с этим сегментом, услуга будет востребована. Но потребуется фондирование за счет международных институций, потому как работа только за счет собственного капитала будет убыточной на старте», — уточнил Сергей Сенченко.
Он рассказывает, что его компания рассматривает варианты коллаборации с платежными учреждениями и выпуск новых карточных кредитных продуктов.
«Будут новые интересные сервисы. Подвинем немного банки, которые сейчас в основном эмитируют кредитные карты», — заявил Синченко.
По его словам, рынок микрофинанса движется в сторону более долгосрочных кредитов, больших сумм и конкуренции с банками, а также улучшения сервиса.
СЕО компании «Авентус Украина» (ТМ CreditPlus) Владимир Довгаль заявил, что они также ищут новые сегменты — в частности, задумались о кредитовании ФОПов и бизнеса.
«Если продукты не будут меняться, то какие-то компании вообще могут потерять свою рыночную долю», — считает он. При этом эксперт заявил, что усиление регуляции на рынке микрофинанса «не учитывает интересов акционеров», и сейчас «банкет» (то есть снижение максимальных ставок по кредитам) идет именно за их счет.
«Игроки рынка должны уже сейчас просчитывать свои среднесрочные планы — будет ли им вообще за счет чего платить зарплаты к 2025 году», — говорит он.
СЕО «Безопасное агентство необходимых кредитов» (ТМ MayCredit) Владислав Билан считает, что ставка в 1% в день, к которой идет рынок, это все же лучше, чем предлагаемая на этапе обсуждения законопроекта ставка 0,8%. «И это больше, чем в Польше, где клиенты платят 10% за все время пользования кредитом. Нам нужно наращивать кредитный портфель.
Сейчас клиенты берут небольшие суммы — по 6 тысяч до зарплаты. Но мы можем дать и 30 тысяч, мы знаем, где взять деньги. Чтобы произошли изменения, понадобится увеличить вложения в маркетинг. Хотя уже сейчас содержать команду непросто даже крупным компаниям. А что будут делать небольшие игроки? Многие могут попросту прекратить работу", — подытожил он.
Что такое Ukrainian Credit Conference
Главная кредитная конференция года-Ukrainian Credit Conference (UCC) — состоялась в Киеве 28 июня. В рамках дискуссии участники обсудили:
- Новые продукты от украинского финтеха на рынке финсервисов: кредитные карты, кредитование МСБ. Что еще будет предлагать финтех? Кто ключевой клиент?
- Перспективы украинского необанкинга: этот рынок уже перегрет, или океан еще голубой?
- С какими основными проблемами и вызовами сталкиваются небанки? На какие технологии делают ставку в ближайшие 2−5 лет?
Партнерами мероприятия выступили:
- PSP Platon, которая осуществляет процесс платежей и предоставляет услуги широкому спектру украинских участников рынка электронной коммерции. На территории Украины платежный провайдер Platon успешно работает с 2012 года.
- Украинская межбанковская ассоциация членов платежных систем ЕМА, которая более 20 лет работает для того, чтобы сделать использование безналичных платежных инструментов и технологий при расчетах и кредитовании в Украине неотъемлемым элементом финансовой культуры.
- Укргазбанк, который более 30 лет является надежным финансовым институтом и входит в перечень системно важных банков Украины.
- Винный партнер мероприятия — лидер винной отрасли Украины — ТМ VILLA UA.
- Международный клуб винтажных напитков ICVD, Jack Daniel's Company и Bon Boisson.
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