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15 июля 2024, 12:13 Читати українською

В Украине возобновляется кредитование в гривне — Гетманцев

В текущем квартале уровень кредитования в гривне возобновился до уровня мая 2022 года. На это повлиял ряд факторов, в том числе снижение процентных ставок. Об этом написал глава налогового комитета В Р Даниил Гетманцев, ссылающийся на данные НБУ.

В текущем квартале уровень кредитования в гривне возобновился до уровня мая 2022 года.

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Как вырос портфель

Кредитный портфель бизнеса и населения в гривне достиг 790 млрд грн, а в начале войны он составлял 773,8 млрд грн.

«С начала 2024 года гривневые кредиты выросли на 8,8% (+63,6 млрд грн), включая увеличение кредитования бизнеса на 6,9% и население на 13,2%,» — отметил Гетманцев.

Факторы

Он пояснил, что на увеличение кредитования повлияли кредиты, выдаваемые в рамках госпрограмм — «5−7−9» и «еОселя», а также уменьшение процентных ставок с 19,3% до 15,2% в первой половине 2024 года.

В то же время Гетманцев подчеркнул, что высокая доля проблемных кредитов (NPL) негативно влияет на финансовое состояние заемщиков и стимулы к кредитованию.

Напомним, что объем таких кредитов за месяц вырос на миллиард.

Кредиты наличными в Украине

Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
0
bonv
bonv
15 июля 2024, 12:18
#
І бізнес активно закривається… Парадокс.
+
0
bonv
bonv
15 июля 2024, 12:19
#
А народ на їжу/прожиття бере в борг…
+
0
Три літри
Три літри
15 июля 2024, 12:23
#
Скажіть хтось пану Гетманцеву що це сталось ще два роки тому.

Тож якщо рівень кредитування став як в травні 2022 то це навпаки скорочення кредитування в гривні.
+
+15
AllexL
AllexL
15 июля 2024, 12:38
#
Накласти б графік обсягів NPL на обсяг виданих кредитів…було б значно інформативніше
+
0
Три літри
Три літри
15 июля 2024, 13:50
#
Це складно для редакції. Їх основний профіль це копіпаста пресрелізів.
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