Куда идут деньги: на 100 грн депозитов банки выдают всего 34 грн кредитов

Несмотря на высокий приток депозитов , эти средства не помогают запустить кредитование, а банки зарабатывают преимущественно благодаря государству. Почему регулирование лишь усугубляет проблему, и как ее можно решить, рассказал экс-председатель Совета НБУ Богдан Данилишин .

Можно только приветствовать усилия Нацбанка, которые согласно его информационным отчетам способствуют росту доли кредитования в ВВП. Но ситуация несколько иная…

На каждые 100 грн. привлеченных депозитов банки выдали только 34 грн. кредитов (из которых более 30% — на льготных условиях). Более $4 млрд банки вложили в иностранные долговые ценные бумаги вместо кредитования национальной экономики.

НБУ умело использует проценты роста, выдавая высокие приросты роста с почти нулевого уровня за победы. На самом деле, абсолютные размеры приростов измеряются десятыми и сотыми долями процента ВВП.

Почти вся валютная помощь, поступившая в экономику за последние 2 года, была конвертирована обратно в иностранную валюту и выведена из страны, или переведена в разряд пассивных валютных сбережений.

Получив колоссальные объемы гривневой и валютной ликвидности (прирост депозитного фондирования почти 1,5 трлн грн с начала войны), национальная банковская система во главе с НБУ так и не смогла обеспечить эффективное перераспределение этих ресурсов на кредитно-инвестиционные цели.

За годы войны кредиты и инвестиции почти не изменяются в процентах к ВВП, даже сокращаются!

Это значит, что внешняя помощь не формирует мультипликативного эффекта для внутренней экономики и просто трансформируется в отток капитала из страны. Почти всю иностранную валюту, которую правительство продает НБУ, Нацбанк спускает на валютном рынке.

Его перманентно жесткая процентная политика и усиление банковских регуляций влекут за собой торможение кредитного процесса, а его политика валютной либерализации с «управляемым гибким» валютным курсом — стимулируют активный вывод гривни в иностранную валюту вместо ее направления в производительное обращение.

Сначала НБУ усиливает банковские регуляции (как будто у нас кредитный бум и перегрев экономики), а потом рассказывает, что 50% налога на прибыль «подвесит» кредитную активность банков.

Цитата НБУ «Недавно введен новый коэффициент левериджа. В ближайшее время НБУ объявит график активации буферов консервации капитала и системной важности».

Так не следовало спешить с требованиями Базель 3, первоначально писавшихся для экономик с высоким уровнем кредитования.

Между тем, в Украине кредиты составляют лишь 15% ВВП, а 60% процентных доходов банки получают от государства.

Выходит, налогоплательщики финансируют усиление регуляций НБУ, теперь банки вместо рискового кредитования будут еще больше сидеть в безрисковых государственных активах — депсертификатах, ОВГЗ, льготных кредитах.