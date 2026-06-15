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15 июня 2026, 8:46 Читати українською

Штрафы за мусор: для граждан — до 15,3 тысяч, для чиновников — до 51 тысяч гривен

В Украине планируют существенно усилить ответственность, а именно штрафные санкции и не только, за незаконное обращение с отходами, создание стихийных свалок и загрязнение окружающей среды. Соответствующие законопроекты № 15325 и № 15327 уже зарегистрированы в Верховной Раде.

В Украине планируют существенно усилить ответственность, а именно штрафные санкции и не только, за незаконное обращение с отходами, создание стихийных свалок и загрязнение окружающей среды.

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Документы предусматривают обновление административной и уголовной ответственности в сфере управления отходами в соответствии с европейскими стандартами.

Суммы штрафов

В частности, за засорение земель, лесов и почв отходами штрафы могут возрасти до 51 тысячи гривен. Такое наказание предлагается применять в случаях повторных нарушений или если действия нанесли значительный ущерб окружающей среде

Для граждан штрафы за мусор могут составлять от 1,7 тыс. до 5,1 тыс. грн, а для должностных лиц и предпринимателей — от 13,6 тыс. до 17 тыс. грн. При повторном нарушении санкции будут расти до 15,3 тыс. грн для граждан и до 51 тыс. грн для должностных лиц и ФОП.

За что еще могут наказывать

Документы также предлагают ввести ответственность за:

  • неподачу декларации об отходах;
  • отсутствие плана управления отходами;
  • работу с отходами без необходимых разрешений;
  • нарушение условий таких разрешений;
  • непринятие мер по ликвидации стихийных свалок;
  • отсутствие учета бесхозных отходов и свалок.

Отдельные штрафы за мусор предусмотрены для представителей органов местного самоуправления и местных администраций, если они не обеспечат ликвидацию нелегальных свалок на подконтрольных территориях.

Ответственность за экологические преступления

Второй законопроект предусматривает ужесточение уголовной ответственности за экологические преступления. В частности, предлагается ввести новую статью о нарушении правил управления отходами.

Если незаконные действия создали угрозу жизни людей или окружающей среды, наказание может составлять от трех до пяти лет лишения свободы. За повторные нарушения, действия группой лиц или причинение существенного вреда окружающей среде срок заключения может возрасти до семи лет.

В случаях, когда нарушение повлекло за собой гибель людей, чрезвычайную экологическую ситуацию или другие тяжкие последствия, максимальное наказание может составить до 10 лет лишения свободы.

Что это даст

Новые правила должны помочь бороться со стихийными свалками, усилить контроль за отходами и приблизить украинское законодательство к требованиям Европейского Союза.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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EconomistPetya
EconomistPetya
15 июня 2026, 9:47
#
Это правильное решение. Мы на пути в Европу, где забота об экологии — важнейший приоритет. Приятно видеть что мы и власти так же заботимся об экологии нашей страны.
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