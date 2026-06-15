Нефть отреагировала на мирное соглашеение: цены снизились почти на 5%

Мировые рынки отреагировали на новости о деэскалации резким оптимизмом. Стоимость эталонной марки Brent на азиатских торгах рухнула на 4,7%, опустившись до $83,21 за баррель. Об этом пишет FT.

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Реакция рынка

Азиатские индексы продемонстрировали уверенное ралли; японский Nikkei взлетел более чем на 5%. Фьючерсы на американские и европейские площадки также перешли к росту.

«Рынки ждали этих новостей месяцами. Облегчение уже налицо: нефть падает, а рисковые активы растут после того, как президент Трамп подтвердил планы по открытию Ормузского пролива и снятию морской блокады», — отмечает Джош Гилберт, ведущий аналитик eToro по Азиатско-Тихоокеанскому региону.

Снижение цен на нефть и перспективы мира отразились и на других классах активов. Индекс доллара ослаб на 0,32% до 99,483. Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США снизилась на 5 базисных пунктов до 4,423%, что свидетельствует об ослаблении инфляционных опасений инвесторов.

Что говорят аналитики

Билли Люн, инвестиционный стратег Global X ETFs, подчеркивает: «Самым очевидным последствием стала переоценка премии за инфляционный риск.

Нефть движется сильнее всех, но более важный сигнал идет от облигаций: одновременное падение доходности и рост акций подтверждают, что рынок склонен считать энергетический шок временным, а не структурным фактором".

Однако на рынке золота сохраняется аномалия. Вопреки логике драгметалл также подорожал: цена спотового золота поднялась почти на 2%, закрепившись на уровне $4302,19 за унцию.

«Золото здесь выглядит интересным исключением, — поясняет Люн. — При чистой игре на повышение риска золото должно было распродаваться по мере ухода геополитической премии. Однако котировки держатся выше $4300, что говорит об отсутствии полного доверия рынка к этой сделке».

Этот скепсис объясняется тем, что соглашение всё еще не подписано официально и сопряжено с рисками реализации. Джош Гилберт предупреждает: «Сделка будет подписана только 19 июня, деталей пока мало, а текущий конфликт уже не раз доказывал, что заголовки новостей могут измениться в любой момент».