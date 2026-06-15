За прошедший месяц украинцы приобрели 900 легковых авто, ввезенных из Китая. Это на 43% меньше, чем в мае 2025 года, сообщает Укравтопром.
Продажи авто из Китая в Украине упали на 43%: какие модели покупали чаще всего
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Из этого количества: новых — 754 ед. (-44%); б/у — 146 ед. (-40%) ед.
Большинство легковых автомобилей из КНР были электромобили — 52% (в мае 2025 г. было 85%).
- Гибридных — 28%.
- Бензиновых авто — 18%.
- Дизельных — 2%.
Самые популярные модели новых легковушек
- BYD Sea Lion 06 — 89 ед;
- BYD Song L — 75 ед.;
- BYD Leopard 3 — 57 ед;
- ZEEKR 7X — 39 ед.;
- Chery Tiggo 4 — 27 ед.
Самым популярным среди подержанных легковушек из КНР был ZEEKR 7X (18 ед.).
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Источник: Минфин
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