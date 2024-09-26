Ипотека для украинцев в Испании: как война изменила ее условия и почему это до сих пор выгодно

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

26 сентября 2024, 8:40 Читати українською

Ипотека для украинцев в Испании: как война изменила ее условия и почему это до сих пор выгодно

После начала полномасштабной войны испанские банки стали гораздо реже согласовывать ипотеку для украинцев, а ставки по ней выросли. Остается ли в этих условиях выгодной ипотека в стране и как ее можно получить, «Минфину» рассказал основатель и CEO агентства зарубежной недвижимости Deniz Estate Юрий Грушецкий.

После начала полномасштабной войны испанские банки стали гораздо реже согласовывать ипотеку для украинцев, а ставки по ней выросли.

С весны 2021 года начал активно расти спрос на испанскую курортную недвижимость среди украинцев. Наши данные свидетельствовали о том, что за год он вырос более чем в два раза. Это было обусловлено рядом причин, включая постепенный рост цен после пандемии Covid-19, что делало недвижимость привлекательным активом для сохранения и приумножения капитала. А также выгодными условиями покупки. В частности, возможность для украинцев быстро и без проблем оформить ипотеку под 3,2% годовых на 15−25 лет и под залог купленного жилья.

Самые крупные и консервативные банки Испании согласовали для украинцев ипотеку с покрытием 50−60% стоимости жилья на основе украинских документов, подтверждающих происхождение средств и доходов. У наших сограждан была репутация надежных плательщиков, потому они получали хорошие условия ипотеки. Хотя и с несколько более высокими процентами, чем для испанцев или других граждан стран ЕС, которым выдавали займ под 2−2,4% годовых. Помню, некоторые клиенты хотели сразу же оплатить покупку, потому что у них была вся сумма на руках. Таких я убеждал взять ипотеку, поскольку это выгодно и помогает сформировать кредитную историю в ЕС.

С осени 2021 года все изменилось. И изменилось довольно резко. Практически все испанские банки перестали выдавать ипотеку украинцам. Это было неожиданно и непонятно, поскольку никаких адекватных пояснений не давали. Говорили о каких-то новых требованиях по легализации капитала, присылали формальные отказы, указывая, что документы не отвечают требованиям, или просили предоставить справки о доходах в Европе, чего раньше не было.

Что ж, наверное, испанские банки предчувствовали приближение войны в Украине раньше, чем большинство украинцев. Это мы поняли уже через несколько месяцев.

Как изменились условия ипотеки для наших покупателей испанской недвижимости

С началом войны отношение к украинским клиентам со стороны банков резко изменилось. Мы перестали быть для них надежными и понятными. Зато часто в разговоре с сотрудником банка можно было услышать совершенно искренний вопрос, вроде: «А что, в Украине до сих пор что-то работает?» Они не верили и не верят в то, что в условиях войны реально вести бизнес.

Инвесторы, успевшие оформить ипотеку до осени 2021 года, не сталкиваются с проблемами в обслуживании кредита — условия для них оставались неизменными. Чего не скажешь о новых клиентах, которым и получить ипотеку гораздо сложнее, и проценты и покрытие для них совершенно другие.

С начала войны мы оформили только три ипотеки украинцам. Один из клиентов — моряк, другой — IT-специалист, третий ведет бизнес в Чехии и у него там резидентство.

Сейчас ипотеки для украинцев оформляют всего два банка: Santander и Sabadell. Остальные даже не рассматривают такие заявки. Основное требование этих двух банков состоит в том, что доходы заемщика должны формироваться за пределами Украины. В идеале — в Испании, или других странах ЕС.

Что касается условий ипотеки, то в начале этого года процентные ставки составляли примерно 6,5−6,7%. Следует отметить, что в хитрых маркетинговых стратегиях банков фигурируют другие цифры: 4−4,5%. Со всеми же обязательными расходами и платежами (страховка и т. п.) набегает до 7%. Ставки могут быть плавающими, то есть меняться в течение всего срока ипотеки.

Что нужно для получения ипотеки в Испании

Хотя получить ипотеку в Испании стало сложнее и дороже, эта страна остается одной из самых либеральных стран в Европе по отношению к украинцам. Получить займ возможно, если соблюдать определенные условия.

По-прежнему для того, чтобы реализовать любую финансовую операцию в Испании, нужно оформить NIE (Número de Identificación de Extranjero) — индивидуальный налоговый номер, являющийся аналогом украинского ИНН. Подобные правила действуют и в Украине. Если иностранец хочет купить недвижимость, например, в Киеве, первое, что ему нужно сделать, — получить индивидуальный налоговый номер. Без этого кода оформление прав собственности невозможно.

NIE можно оформить даже из Украины через испанское консульство. С начала войны NIE оформляется украинцам в рамках программы временной защиты.

Основное, что нужно подготовить для банка, — это подтверждение доходов. Банки подробно проверяют происхождение средств, поэтому важно иметь на руках все документы.

Украинские клиенты, которые сейчас работают официально в Европе по контракту или открыли свой бизнес, минимум один год показывают нормальные доходы (а не минималку), платят налоги, подавая европейские декларации, получают ипотеку.

Для испанских банков «правильный» человек — это тот, которого они полностью понимают. Они хотят знать все: где вы живете, сколько зарабатываете, какие у вас активы, где вы работали раньше и почему уволились. У них есть полная картина о вас, как, например, налоговые службы в европейских странах знают все о своих гражданах. Поэтому, когда вы приходите в банк за ипотекой, важно понимать, что они будут проверять вас очень тщательно и знать о вас почти все.

Научись инвестировать в доходную недвижимость за 14 дней с Академией Минфина

Кем бы вы ни были в Украине, сколько бы кеша у вас не было, для испанского банка вы — белый лист. Они ничего о вас не знают, о вашем авторитете и достижениях на родине. Все, что их интересует, — можно ли вас считать надежным заемщиком, который сможет выплачивать кредит. Доходы, полученные в Украине, они не учитывают, поскольку это слишком рискованно для банка. Поэтому для того, чтобы получить ипотеку, нужно показать стабильные доходы в Европе.

Один из вариантов — открыть собственный бизнес в Европе, реальный, действующий и прибыльный. Второй вариант — найти работу с высокой зарплатой, например, в Польше или Германии. Если у вас хороший контракт на 5 тысяч евро, это уже больше среднего уровня доходов в Испании, и банки будут к вам благосклонны.

Также важно отметить, что банк оценивает всю вашу семью. Например, если один человек работает, а другие зависят от его дохода, это тоже учитывается. Банк рассчитывает, сможете ли вы обеспечить всех членов семьи.

Наконец, следует быть осторожным с советами от консультантов или блогеров, которые обещают «порешать» вопросы с ипотеками для украинцев. Реальность такова, что у банков есть жесткие требования и обойти их не получится.

Сейчас появилось много людей, которые пытаются заработать на соотечественниках, рассказывая сказки о легком получении ипотеки для украинцев. Часто это новоприбывшие консультанты, которые рисуют фальшивые документы или договариваются с банками неформально. Но нужно понимать, что за все это будете отвечать вы, клиент.

Читайте также: Греция повышает сумму инвестиций в недвижимость для «золотой визы»

Даже если сейчас удастся получить ипотеку таким образом, через год банк может запросить подтверждение ваших доходов. И тогда, если вы не сможете предоставить подлинные документы, возникнут серьезные проблемы. Однажды запятнав себе репутацию в ЕС, вы ее уже не отмоете, за вами это будет тянуться шлейфом всю жизнь.

В чем выгода ипотеки

Почему ипотека, в частности, в Испании, до сих пор выгодная, даже учитывая перечисленные изменения и нюансы? Еще с 2014 года, когда Украина начала движение в сторону евроинтеграции, стало ясно, что нам следует адаптироваться к европейским стандартам. Это означает, что нужно выстраивать свою финансовую репутацию в Европе — открывать счета, подавать декларации, платить налоги, а также брать кредиты, чтобы создать позитивную кредитную историю.

Ипотека — это один из способов начать формировать такую историю. Когда вы оформляете ипотеку, ваш «белый лист» постепенно наполняется записями о ваших финансовых операциях. Например, открытие счета в Европе еще до того, как вы переехали или получили статус беженца, показывает банкам, что у вас уже давно есть финансовые отношения с европейской банковской системой.

Наличие кредитной истории в Европе облегчает предстоящие финансовые операции: открытие новых счетов, получение кредитов или ипотеки в странах Европы, а также открытие бизнеса. Банки видят, что вы финансово стабильны, платите за ипотеку, и потому готовы предлагать вам лучшие условия — более низкие процентные ставки и большее покрытие.

К примеру, если через несколько лет вы решите взять еще одну ипотеку на новый объект недвижимости, вместо ставки 6,5%, вам могут дать 5%, а покрытие увеличить с 50% до 70%.

Таким образом, формирование кредитной истории — ключ к более легкому и эффективному ведению финансовых дел в Европе.

Еще один аргумент — математика. Схема работы с ипотекой в Испании выглядит так: вы приобретаете недвижимость на этапе строительства, платите первый взнос в размере 20−30%, затем еще 20% в течение всего периода строительства. Когда объект вводится в эксплуатацию, остальную сумму (50%) покрываете за счет ипотеки. Если вы планируете зарабатывать на сдаче жилья в аренду, у вас будет положительный баланс. Учитывая средний рост экономики на 7−10% и доход от аренды, который может составить 4−5%, общая выгода превышает расходы по ипотеке даже при ставке 6,5%.

Читайте также: «єОселя»: Украинцы взяли кредиты на приобретение жилья на 11 млрд грн с начала года

Итак, в получении ипотеки в Испании под низкие проценты есть много преимуществ: это возможность купить недвижимость по зафиксированной стоимости и создание кредитной истории. Важно то, что, взяв ипотеку, вы уже зафиксировали цену объекта, и это выгодно, учитывая нынешний и прогнозируемый рост цен на испанскую недвижимость.

Автор:
Основатель и CEO агентства зарубежной недвижимости Deniz Estate Грушецкий Юрий
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами