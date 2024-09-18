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18 сентября 2024, 11:23 Читати українською

«єОселя»: Украинцы взяли кредиты на приобретение жилья на 11 млрд грн с начала года

6 492 украинская семья получила льготные ипотечные кредиты по программе «єОселя» на общую сумму 11 млрд грн с начала 2024 года. Большинство кредитов украинцы взяли на приобретение жилья на вторичном рынке — 4651 жилых объектов, 1841 — первую продажу. Об этом сообщил заместитель Министра экономики Андрей Телюпа.

6 492 украинская семья получила льготные ипотечные кредиты по программе «єОселя» на общую сумму 11 млрд грн с начала 2024 года.
Фото: depositphotos

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Льготные кредиты на жилье

«В этом году украинцы уже получили льготные кредиты на покупку жилья на 11 млрд грн. Почти 6,5 тысячи семей улучшили свои жилищные условия. Это больше, чем за весь прошлый год. За все время действия программы уже 12 817 украинских семей получили кредиты на сумму более 20,5 млрд грн», — отметил Телюпа.

Всего за прошедшую неделю украинцы оформили 151 кредит на 264 млн грн, среди которых кредиты на приобретение жилья на вторичном рынке — 101, а первая продажа — 50.

Кто получил кредиты

Кредиты под 3% получили:

  • 75 военнослужащих и силовиков;

  • 15 педагогов;
  • 9 медиков;
  • 7 ученых.

Кредиты под 7% получили:

  • 31 украинцев без собственного жилья;
  • 7 ВПЛ;
  • 7 ветеранов.

Читайте: Три новых банка присоединились к программе ипотечного кредитования «єОселя»

Напомним

Программа «єОселя» является одной из составляющих политики «Сделано в Украине», которая направлена на стимулирование спроса на украинские продукты и одновременно на создание благоприятных условий для развития производства.

Программа началась в октябре 2022 года.

Реализуется Министерством экономики совместно с Министерством цифровой трансформации и «Укрфінжитло».

Банками-партнерами являются: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрэксимбанк, Sense Bank, Банк Кредит Днепр, МТБ Банк, Таскомбанк и BISBANK.

Страхование квартир от последствий военных действий

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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