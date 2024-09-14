Греция повышает сумму инвестиций в недвижимость для «золотой визы»

С 1 сентября минимальные инвестиционные требования для получения «золотой визы» значительно возросли и достигли 800 000 евро в самых известных регионах Греции. Об этом пишет schengen.news.

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«Золотая виза«

Программа «Золотая виза» в Греции способствовала росту экономики страны почти на 1 млрд евро за первые пять месяцев 2023 года.

Решение Греции увеличить с 1 сентября минимальную сумму инвестиций, необходимую для получения золотой визы, привело к всплеску международного интереса к покупке недвижимости в этой стране до вступления новых изменений в силу.

По данным Schengen.News, в рамках программы «Золотая виза» иностранцы имеют право получить вид на жительство в Греческой Республике в обмен на финансовые инвестиции.

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В рамках усилий по преодолению жилищного кризиса власти Греции ранее обнародовали планы по увеличению минимальной суммы, необходимой для получения «золотой визы».

Как изменилась сумма инвестиций

Решение было объявлено премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, подтвердившим, что требования к «Золотой визе» будут увеличены до 800 000 евро (890 000 долларов США) для инвестиций в недвижимость в самых популярных регионах страны.

С сентября минимальная сумма, необходимая для инвестиций в Салониках, Миконосе и Санторини, а также на островах с населением более 3100 человек, увеличилась с 500 000 евро до 800 000 евро.

В других регионах состоятельным иностранным инвесторам придется заплатить 400 000 евро вместо 250 000 евро, чтобы купить недвижимость и таким образом получить вид на жительство по программе «Золотая виза».

Площадь всех проданных объектов недвижимости должна быть не менее 120 квадратных метров. Кроме того, для достижения установленного порога можно купить только один объект недвижимости.

В то же время для объектов недвижимости, которые не используются в качестве жилья, будет установлен порог в 250 000 евро, такой же показатель будет установлен для объектов недвижимости, включенных в реестр и требующих реставрации.

Данные Министерства иммиграции и предоставления убежища Греции показали, что программа «Золотая виза» в Греции способствовала росту экономики страны почти на 1 млрд евро за первые пять месяцев прошлого года.

В мае этого года Министерство миграции и предоставления убежища Греции заявило, что на рассмотрении находится в общей сложности 9478 заявлений на получение золотой визы, при этом в прошлом году было подано в общей сложности 6228 заявлений.

Данные министерства показали, что увеличение минимальной суммы, требуемой для получения «золотых виз», не повлияло на высокий спрос на эту программу.

Статистика Министерства показала, что за первые два месяца этого года количество новых заявлений на получение «золотых виз» увеличилось примерно на 1300 заявлений по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.