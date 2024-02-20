Voice ID, автокредит через Приват24 и кешбек от магазинов за границей

В этом году финучреждения сосредоточатся на развитии кредитования, внедрении цифровых технологий и искусственного интеллекта. Как это изменит их сервис, банкиры рассказали во время дискуссии «Современные вызовы и тренды развития банкинга 2024» в ходе конференции FinYear , которая прошла 16 февраля 2024 года в UNIT. city.

Кредитование: сегменты приоритета

Чистый гривневый корпоративный кредитный портфель рос в течение двух последних кварталов. Быстрее всего увеличиваются объемы гривневых кредитов малым и средним предприятиям — на 12,4% г/г благодаря государственной программе «Доступные кредиты 5−7−9%». Рост кредитования населения происходит уже третий квартал подряд из-за активизации карточных ссуд. Об этом сообщает Нацбанк.

Банкиры говорят, что будут расширять программы кредитования и наращивать кредитные портфели. Крупные государственные банки готовы развивать все сегменты, коммерческие будут фокусироваться на отдельных продуктах.

ПУМБ, например, сфокусируется на потребительском кредитовании.

«В прошлом году у нас действительно было не все так просто с кредитованием. Банк ПУМБ один из тех банков, которые сильно потеряли и в клиентах, и в портфелях, ведь территории, где доля ПУМБа была самой большой, оказались под оккупацией. Надеемся на более активное развитие в этом году. Мы точно не будем в ипотеке, в автокредитовании, но будет агрессивный фокус именно на розничное кредитование и формирование новой клиентской базы», — рассказал заместитель председателя правления по розничному бизнесу ПУМБ Дмитрий Полищук.

Среди причин такого решения он назвал изменения в настроениях и поведении потребителей.

«Мы видим увеличение утилизации кредитных лимитов по карточным продуктам. Видим повышение спроса. Потому решили сфокусироваться на потребительском кредитовании. Мы открываем для клиентов доступ к единому кредитному лимиту, который каждый может использовать по своему усмотрению — купить лэптоп в рассрочку, снять наличные деньги, или рассчитаться на АЗС и т. д. », — отметил представитель ПУМБа.

На розничном кредитовании делают ставку также в Юнекс Банке. Председатель правления банка Иван Свитек рассказал, что в прошлом году кредитный портфель юридических лиц снизился на 11%, а кредиты физлиц выросли только на 6%. В то же время, он обратил внимание на проблемы.

«Где-то 40% кредитов физлиц нерабочие, они реструктуризируются. Поэтому действительно ситуация здесь сложная. Мы стараемся работать в сегменте кредитования. Но тяжело найти хороших заемщиков», — подчеркнул Иван Свитек.

Несмотря на это, Юнекс Банк продолжает активно кредитовать. Недавно, скажем, финучреждение запустило карту «Мед» для оплаты частями.

В банке Глобус стратегия, напротив, построена именно на целевых кредитах: ипотека, автокредиты, кредиты для МСБ на приобретение оборудования, техники, товарные кредиты. Каждое из этих направлений банк возобновил в апреле прошлого года и планирует активно развивать в 2024-ом.

«В этом году мы планируем увеличить все розничные портфели на 10−15%», — уточнила заместитель председателя правления банка Глобус Елена Дмитриева.

Большой акцент в банке делают на ипотеке, поскольку видят в этой нише значительный потенциал. В пользу этого свидетельствует, в частности, низкая закредитованность населения. По словам Елены Дмитриевой, на сегодняшний день ипотечный кредит имеют всего 32 тыс. семей, в то время как, по статистике, в стране насчитывается около 14 млн семей. Доля в активах банков в ипотеке всего-навсего 2%.

«Мы специализируемся на коммерческом кредитовании, работаем с застройщиками, работаем на вторичном рынке, видим себя в развитии с жилищными сертификатами, поскольку люди будут хотеть купить лучшее и более дорогое жилье, чем им вернули средства за разрушенное», — поделилась Елена Дмитриева.

Активно в Глобусе собираются развивать автокредитование. Елена Дмитриева отмечает существенное увеличение спроса на элитные автомобили, а также рост кредитования этого сегмента.

Еще один проект банка — кредитование ОСМД. Он хорошо себя показал в предыдущие периоды, не меньше ожиданий от него и в этом году.

В Приватбанке, в свою очередь, отмечают, что присутствуют во всех сегментах кредитования: кредитные карты, кредиты наличными, автокредиты, ипотека. Так, член правления по розничному бизнесу Приватбанка Дмитрий Мусиенко отметил, что в 2023 году портфель банка вырос на 40% — это 17 млрд грн.

Наибольшую его долю — около 80% — составляют кредитные карты. В целях диверсификации банк в прошлом году запустил новый для себя продукт — кэш-кредит. За достаточно короткое время Приватбанк нарастил свою долю на рынке кэш-кредитования до 40%.

«Карты — это локомотив, который для нас был и остается. Мы прирастаем в этом сегменте», — отметил Дмитрий Мусиенко.

Отдельно банкир остановился на ипотечном кредитовании. По его словам, ипотека сейчас фактически держится на государственной программе «єОселя». Приватбанк стал вторым банком по количеству выданных кредитов в рамках этой программы и не планирует сбавлять обороты.

«Мы и дальше будем кредитовать, потому что это наша социальная ответственность перед украинцами. Ипотеку мы будем поддерживать в рамках „єОселя“. Стандартную программу запускать не будем. Несмотря на то, что в этом сегменте есть потенциал роста, на самом деле выдается маленький объем кредитов», — подчеркнул член правления по розничному бизнесу Приватбанка.

Интересным и важным направлением для Приватбанка остается автокредитование. По словам Дмитрия Мусиенко, кредиты здесь хорошие, качество портфеля отличное, но рынок маленький. За прошедший год продано всего 65 тыс. автомобилей. Кредитная пенетрация была около 15%.

«Приват нарастил свою долю на рынке до 10%. Но как будет в этом году, спрогнозировать сложно. Спрос на авто хоть и есть, но о массовости говорить не приходится. Впрочем, этот сегмент, как и другие направления ритейла, то есть кэш-кредитование, оплату частями, ипотеку, мы не будем останавливать, а наоборот, будем развивать», — подчеркнул член правления по розничному бизнесу Приватбанка.

Основным конкурентом Приватбанка и лидером на рынке ипотечного и автокредитования является Ощадбанк. Заместитель председателя правления по розничному бизнесу Ощадбанка Антон Тютюн отметил, что Ощад развивает все сегменты, но фокус уже давно сделал на крупные залоговые продукты.

«Мы верим, что таким образом строим долгосрочные отношения с клиентами — 5−7−10 лет. Ничто так не скрепляет отношения банка и клиентов как кредит, особенно ипотечный. При этом не забываем, что у клиентов есть определенные потребности в ежедневных вещах, поэтому кредитные карты у нас тоже присутствуют», — подчеркнул банкир.

Отдельная вертикаль в Ощаде — кредитование малого и среднего бизнеса. Но сегодня оно проходит в основном за счет международных программ, грантов, государственной программы 5−7−9. Органического трафика, как заметил Антон Тютюн, очень мало.

«Это нормально, это военная экономика. Такова картина в каждом сегменте. В ипотеке, скажем, тоже лишь 10% выдач кредитов — это не „єОселя“. Льготные программы выводят экономику в развитие, но со временем от них нужно будет отказываться. Компенсационные вещи — это все риски в будущем», — резюмировал заместитель председателя правления по розничному бизнесу Ощадбанка.

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Диджитальные продукты и цифровые сервисы

Второе направление, на развитии которого планируют сосредоточиться банки, — внедрение диджитальных продуктов и цифровых сервисов. Финансисты говорят, что в эру искусственного интеллекта должны создавать понятные и удобные приложения, больше заниматься проблемой безопасности клиентов, а также развивать украинский финтех с учетом евроинтеграционных процессов.

Заместитель председателя правления по розничному бизнесу Ощадбанка Антон Тютюн сообщил о запуске со следующего месяца онбординга (автоматизированного знакомства пользователя с продуктом). По его словам, потребитель наконец-то сможет дистанционно стать клиентом финучреждения.

Если говорить о цифровых продуктах, то у банка большие надежды возлагают на ОщадPAY на базе технологии Tap to Phone. Это позволит торговцам принимать бесконтактные платежи в смартфонах вместо POS-терминала.

«В ближайшее время также планируем запустить технологию расчетов через QR-код там, где сейчас можно рассчитываться только бесконтактной картой. Таким образом, мы покроем на 100% возможности по расчетам. Также будем развивать такие коммуникационные вещи, как звонок в вайбер и т. д. , учитывая текущие потребности», — отметил заместитель председателя правления розничного бизнеса Ощадбанка.

В процессе разработки в Ощаде — использование Voice ID в контакт-центре. По словам Антона Тютюна, это важный этап развития безопасности и сервиса, когда клиенту не нужно отвечать на 10 вопросов оператора, а его сразу при звонке узнает система.

«Это займет много времени, но мы над этим работаем. Когда-то мы запустили проект по использованию искусственного интеллекта в контакт-центре — София. Сейчас если бы не было ее, то мы должны набрать лишних 500 операторов. Это очень большие цифры с точки зрения доходов и расходов банка», — подчеркнул банкир.

Член правления по розничному бизнесу Приватбанка Дмитрий Мусиенко рассказал, что в его финучреждении уже давно начали использовать голосовую биометрию при идентификации клиентов в колцентре. Это значительно упрощает работу и ускоряет идентификацию клиентов.

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«У нас такое количество клиентов, что без использования дата-аналитики и машинного обучения банк не смог бы работать. Только ежемесячно у нас отправляется около 40 млн. различных коммуникаций клиентам — продуктовых, рекламных, сервисных и т. д. Все это, конечно, делается на основе определенных математических моделей», — объяснил банкир.

Говоря об инновационных продуктах, Дмитрий Мусиенко назвал сервис «Привіт», который сейчас работает в бета-версии. Это абсолютно новая программа лояльности. Банк продолжает ее наполнять партнерами, и уже около 9 млн. коммуникаций направлено клиентам. При этом предложения адресные, разработанные под каждого клиента в соответствии с его запросами, интересами и потребностями, которые банк сформировал, опираясь на аналитику.

«В планах — автоматизировать процесс автокредитования в приложении Приват24. Мы хотим, чтобы с момента подачи заявки до момента регистрации автомобиля все было в приложении», — отметил Дмитрий Мусиенко.

Новые финтех-решения внедряют и коммерческие банки. В первую очередь это касается усовершенствования работы и наполнения мобильных приложений. Первый заместитель председателя правления банка Глобус Елена Дмитриева отметила, что многие сервисы в GlobusPlus реализовали в прошлом году и будут продолжать в 2024-м. В первую очередь это касается зарубежных переводов, чтобы можно было сразу их получить на карту. С течением времени в приложении появится возможность регистрировать ипотечные сделки онлайн.

В ПУМБе ждут разрешения НБУ пользоваться открытым банкингом. Заместитель председателя правления по розничному бизнесу Дмитрий Полищук рассказал, что уже тестировали возможность переводить деньги на карту другого банка с добавлением комментария.

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«Если вы делаете перевод с карты ПУМБа, например, на карту Приватбанка и пишете комментарий, то клиент Привата в Приват24 может его прочитать. То есть, это первый шаг к открытому банкингу», — поделился банкир.

Он также рассказал, что ПУМБ активно работает над реализацией сервисов для украинцев, которые сейчас за границей.

«Онбординг у нас уже работает за границей, мы авторизуем клиента по иностранным сим-картам. Кроме того, мы ведем переговоры с ритейлерами Польши и Германии по поводу кешбеков и дисконтов для наших клиентов за рубежом. Также ПУМБ запустил новый сервис „Валютные переводы между ближайшими родственниками“. Эта услуга позволяет клиентам банка осуществлять мгновенные валютные переводы с собственной карты на карту ближайшего родственника, также являющегося клиентом ПУМБ», — перечислил Дмитрий Полищук.

По его словам, идей и планов много. Впрочем, большое количество инноваций может быть закопано, поскольку они будут несовместимы с регуляцией НБУ и финмониторингом.