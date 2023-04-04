Какой банк стал самым стойким — по версии FinAwards 2023

Титул самого стойкого банка в Украине получил УкрСиббанк . Об этом стало известно в ходе церемонии награждения престижной премией FinAwards 2023 , состоявшейся 31 марта в Киеве.

Как выбирали победителя

В этой номинации премию может получить только один номинант. Премия «Устойчивый банк» присуждается финучреждению, которому вкладчики доверяют больше всего. Победитель определяется на базе Рейтинга устойчивости банков, который ежеквартально готовит Минфин.

Место финучреждения в рейтинге определяет комплексная оценка его показателей:

уровень стрессоустойчивости,

прирост депозитного портфеля,

лояльность вкладчиков,

платежная репутация,

качество и ликвидность активов банка,

возможность внешней поддержки.

На этот раз по комплексной оценке всех весомых показателей победил Укрсиббанк. Кстати, банк не просто впервые завоевал лидерство в номинации, но также сумел потеснить неизменного лидера прошлых лет — Райффайзен Банк .

«Для Уксиббанка победа в номинации FinAwards 2023 «Устойчивый банк» — это результат, прежде всего, преданной команды, а также стремление к долгосрочному положительному вкладу для дальнейшего восстановления и устойчивого развития экономики Украины, доверия клиентов и полной поддержки акционеров.

В 2022 году мы использовали опыт сovid-19, чтобы продолжать обслуживать наших клиентов как в наших отделениях, так и через каналы удаленного обслуживания: банкоматы, интернет платформы UKRSIB online и UKRSIB business. Мы усилили наши цифровые решения удаленного обслуживания в отличной комбинации с сетью отделений банка", — отметил Лоран Дюпуш, председатель правления UKRSIBBANK BNP Paribas Group.

Банкир рассказал, что на 2023 год Укрсиббанк имеет большие планы как по собственному развитию, так и по внедрению новых возможностей для клиентов.

«Мы будем продолжать усиливать цифровые решения по увеличению возможностей многоканального обслуживания. Мы действуем гибко и ставим амбициозную цель устойчивого развития — иметь положительное влияние на наших клиентов, общество, окружающую среду. Мы также сосредоточимся на возможных решениях наших клиентов, физических лиц, частных предпринимателей, малых и средних предприятий, а также корпораций для поддержки их проектов. Чтобы удовлетворить эти потребности, мы продолжим наш путь к внедрению гибких способов работы, оптимизации модели дистрибуции продуктов, сосредотачиваясь на удаленных и цифровых каналах, в дополнение к нашей сети отделений, и расширим наши инициативы по привлечению клиентов. Это будет очень насыщенный бизнес-год», — убежден Лоран Дюпуш.

Ближайшими конкурентами Укрсиббанка на лидерство в номинации были Райффайзен Банк и Креди Агриколь Банк.

О премии FinAwards

FinAwards 2023 — это ежегодный конкурс, который проводится уже 6-й год подряд. Его цель — отметить лучшие финансовые решения и компании с высоким качеством обслуживания для потребителей финансовых услуг.

«Сегодняшняя премия особенная, ведь мы будем приветствовать тех, кто выстоял выдающийся период в истории Украины — год несокрушимости, год полномасштабной войны. Украинский финансовый сектор справился и смог поддержать финансовую жизнедеятельность, обеспечить банковские переводы, наличные обороты, страховые услуги и даже возобновить кредитование в условиях военного положения. Это точно было непросто, но это наше достижение, наш вклад в великую победу. Благодарю вас, участники рынка», — подчеркнула CEO Treeum Валерия Лунева.

В этом году представители финансового сектора получили заслуженные награды в 39 номинациях. Отбор претендентов на участие в номинациях FinAwards 2023 длился два месяца. Участников оценивало экспертное жюри, а также проходило открытое онлайн-голосование на сайте конкурса.

Учредители премии — сайты «Минфин» и finance.ua. Организатор — одна из ведущих конференц-площадок страны в сфере финансов и технологий — компания BankOnline.