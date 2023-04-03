Сайты о финансах и инвестициях «Минфин» и Finance.ua наградили победителей ежегодной премии FinAwards 2023. Престижный титул «Банкир года» получил сооснователь monobank Олег Гороховский.
FinAwards 2023: Банкиром года стал сооснователь monobank Олег Гороховский
Награждение победителей состоялось 31 марта в Торгово-промышленной палате Украины (Chamber Plaza).
Второй раз титулованный
Олег Гороховский уже не в первый раз становится победителем в данной номинации. В 2020 году он также получил титул банкира года .
«Это очень приятно и я очень благодарен. Спасибо! Но, честно говоря, я здесь ни при чем — это все Кот. Точнее, Котики из Монобанка — мои коллеги и наши клиенты. Это их награда — я просто их представитель. И как их представитель я еще раз хочу обратить внимание на основные моменты, которые следует учитывать банкирам», — прокомментировал Олег Гороховский свою победу.
Главный банкир 2023 года обратил внимание, что прежде всего для клиентов важно и за что они выбирают банки.
«Клиентам не нужны банковские продукты — с помощью них они только удовлетворяют свои базовые потребности — купить то, что они хотят; перевести кому-то деньги; сохранить и приумножить свои сбережения; что-то купить, когда не хватает денег на покупку. Собственно все. Надежность банка это важно, но это must have — выбирают банки не столько за надежность, а за удобство и простоту. Ну и самое главное — время, когда банки будут выбирать клиентов, а не клиенты будут выбирать банки, не наступит никогда. Клиент важнее банкира!», — среди прочего выделил сооснователь monobank.
Кто боролся за титул лучшего банкира
Всего в номинации «Банкир года» участвовало 16 претендентов:
- Иван Свитек, председатель правления, акционер Unex Bank ,
- Сергей Панов, председатель правления Банк Кредит Днепр ,
- Сергей Наумов, председатель правления Ощадбанка,
- Герхард Беш, председатель правления Приватбанка ,
- Сергей Черненко, председатель правления ПУМБ ,
- Карлос де Корду, председатель правления Креди Агриколь Банка,
- Олег Гороховский , сооснователь monobank,
- Ирина Староминская, председатель правления Универсал Банка, monobank|Universal Bank,
- Владимир Дубей, председатель правления Таскомбанка,
- Ежи Яцек Шугаев, председатель правления Кредобанк ,
- Денис Сапрыкин, CEO sportbank ,
- Александр Писарук, председатель правления Райффайзен Банка,
- Владимир Мудрый, председатель правления OTP Bank,
- Юрий Задоя, глава правления СoncordBank,
- Лоран Дюпуш, председатель правления Укрсиббанка ,
- Вадим Мороховский, председатель правления Банка Восток.
Как выбирали победителя
В номинации участвовали топ-менеджеры банков (председатели правлений или заместители председателей правлений), под чьим руководством в 2022 г. банк достиг значительных качественных показателей в своем развитии в целом.
В частности, жюри оценивало такие показатели как прирост валюты баланса, рост количества клиентов, высокая рентабельность, хороший финансовый результат, успешные сделки по слиянию банков, расширение каналов обслуживания клиентов.
О FinAwards 2023
FinAwards 2023 — это ежегодный конкурс, который проводится уже 6-й год подряд. Каждый раз FinAwards становится центром внимания для всех работающих в финансовой отрасли. Это момент, когда отмечают лучших профессионалов финансового сектора и финансовые продукты, выражают свое уважение к достижениям.
«Сегодняшняя премия особенная, ведь мы будем приветствовать тех, кто выстоял выдающийся период в истории Украины — год несокрушимости, год полномасштабной войны. Украинский финансовый сектор справился и смог поддержать финансовую жизнедеятельность, обеспечить банковские переводы, наличные обращения, страховые услуги и даже возобновить кредитование в условиях военного положения. Это точно было непросто, но это наше достижение, наш вклад в великую победу. Благодарю вас, участники рынка», — подчеркнула CEO Treeum Валерия Лунева.
В этом году представители финансового сектора получили заслуженные награды в 39 номинациях. Отбор претендентов на участие в номинациях FinAwards 2023 длился два месяца. Участников оценивало экспертное жюри, а также проходило открытое онлайн-голосование на сайте конкурса.
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