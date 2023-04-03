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3 апреля 2023, 14:23 Читати українською

FinAwards 2023: Банкиром года стал сооснователь monobank Олег Гороховский

Сайты о финансах и инвестициях «Минфин» и Finance.ua наградили победителей ежегодной премии FinAwards 2023. Престижный титул «Банкир года» получил сооснователь monobank Олег Гороховский.

Сайты о финансах и инвестициях «Минфин» и Finance.ua наградили победителей ежегодной премии FinAwards 2023.

Награждение победителей состоялось 31 марта в Торгово-промышленной палате Украины (Chamber Plaza).

Второй раз титулованный

Олег Гороховский уже не в первый раз становится победителем в данной номинации. В 2020 году он также получил титул банкира года .

«Это очень приятно и я очень благодарен. Спасибо! Но, честно говоря, я здесь ни при чем — это все Кот. Точнее, Котики из Монобанка — мои коллеги и наши клиенты. Это их награда — я просто их представитель. И как их представитель я еще раз хочу обратить внимание на основные моменты, которые следует учитывать банкирам», — прокомментировал Олег Гороховский свою победу.

Главный банкир 2023 года обратил внимание, что прежде всего для клиентов важно и за что они выбирают банки.

«Клиентам не нужны банковские продукты — с помощью них они только удовлетворяют свои базовые потребности — купить то, что они хотят; перевести кому-то деньги; сохранить и приумножить свои сбережения; что-то купить, когда не хватает денег на покупку. Собственно все. Надежность банка это важно, но это must have — выбирают банки не столько за надежность, а за удобство и простоту. Ну и самое главное — время, когда банки будут выбирать клиентов, а не клиенты будут выбирать банки, не наступит никогда. Клиент важнее банкира!», — среди прочего выделил сооснователь monobank.

Кто боролся за титул лучшего банкира

Всего в номинации «Банкир года» участвовало 16 претендентов:

  • Иван Свитек, председатель правления, акционер Unex Bank ,
  • Сергей Панов, председатель правления Банк Кредит Днепр ,
  • Сергей Наумов, председатель правления Ощадбанка,
  • Герхард Беш, председатель правления Приватбанка ,
  • Сергей Черненко, председатель правления ПУМБ ,
  • Карлос де Корду, председатель правления Креди Агриколь Банка,
  • Олег Гороховский , сооснователь monobank,
  • Ирина Староминская, председатель правления Универсал Банка, monobank|Universal Bank,
  • Владимир Дубей, председатель правления Таскомбанка,
  • Ежи Яцек Шугаев, председатель правления Кредобанк ,
  • Денис Сапрыкин, CEO sportbank ,
  • Александр Писарук, председатель правления Райффайзен Банка,
  • Владимир Мудрый, председатель правления OTP Bank,
  • Юрий Задоя, глава правления СoncordBank,
  • Лоран Дюпуш, председатель правления Укрсиббанка ,
  • Вадим Мороховский, председатель правления Банка Восток.

Как выбирали победителя

В номинации участвовали топ-менеджеры банков (председатели правлений или заместители председателей правлений), под чьим руководством в 2022 г. банк достиг значительных качественных показателей в своем развитии в целом.

В частности, жюри оценивало такие показатели как прирост валюты баланса, рост количества клиентов, высокая рентабельность, хороший финансовый результат, успешные сделки по слиянию банков, расширение каналов обслуживания клиентов.

О FinAwards 2023

FinAwards 2023 — это ежегодный конкурс, который проводится уже 6-й год подряд. Каждый раз FinAwards становится центром внимания для всех работающих в финансовой отрасли. Это момент, когда отмечают лучших профессионалов финансового сектора и финансовые продукты, выражают свое уважение к достижениям.

«Сегодняшняя премия особенная, ведь мы будем приветствовать тех, кто выстоял выдающийся период в истории Украины — год несокрушимости, год полномасштабной войны. Украинский финансовый сектор справился и смог поддержать финансовую жизнедеятельность, обеспечить банковские переводы, наличные обращения, страховые услуги и даже возобновить кредитование в условиях военного положения. Это точно было непросто, но это наше достижение, наш вклад в великую победу. Благодарю вас, участники рынка», — подчеркнула CEO Treeum Валерия Лунева.

В этом году представители финансового сектора получили заслуженные награды в 39 номинациях. Отбор претендентов на участие в номинациях FinAwards 2023 длился два месяца. Участников оценивало экспертное жюри, а также проходило открытое онлайн-голосование на сайте конкурса.

Источник: Минфин
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