Три города Пиренейского полуострова — Мадрид, Лиссабон и Барселона — попали в десятку самых привлекательных европейских направлений для инвестиций в недвижимость в 2027 году. Как пишет Euronews, таковы результаты ежегодного исследования Global Investor Outlook 2027, подготовленного международной консалтинговой компанией Colliers.

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Рейтинг охватывает регион EMEA — Европу, Ближний Восток и Африку — и отражает приоритеты международных инвесторов по размещению капитала в следующем году.

Мадрид занял третье место в рейтинге Colliers. Лиссабон и Барселона разделили девятую позицию. Лидером стал Милан, а Лондон и Париж поделили второе место.

Таким образом, три города Испании и Португалии оказались среди десяти наиболее востребованных направлений для инвестиций в недвижимость в 2027 году.

Привлекательность Мадрида и других испанских городов поддерживает позитивные экономические перспективы страны, активный туристический сектор и способность привлекать как международный, так и внутренний капитал.

Лиссабон, по оценке Colliers, тоже остается заметным направлением для иностранных инвесторов. Однако их стратегия становится более избирательной: предпочтение получают объекты, способные обеспечивать рост арендных доходов, расположенных в районах с развитой инфраструктурой и ограниченным предложением недвижимости.

В какие типы недвижимости будут вкладывать деньги

Наибольшую долю интереса инвесторов в регионе EMEA в 2027 году имеет промышленная и логистическая недвижимость — 17%.

Офисные помещения и многоквартирное жилье получили по 15% инвестиционных предпочтений. Далее следуют гостиничная недвижимость с 13% и торговые объекты с 12%.

В то же время, если объединить многоквартирные дома с другими категориями жилой недвижимости, совокупный сегмент Living получает 26% интереса инвесторов. Это делает жилищное направление наиболее привлекательным в общем распределении по типам активов.

Причиной остается структурный дефицит жилья во многих европейских городах. Новые проекты сложно реализовать из-за высокой стоимости строительства и финансирования, а ограниченное предложение поддерживает потенциал роста арендных ставок.

По данным исследования, 75% инвесторов в регионе EMEA ожидают, что рост арендной платы будет положительно влиять на результаты их вложений.

Инвесторы больше внимания будут уделять доходам от аренды

В 2027 году стратегия инвестиций в недвижимость все больше зависит не от ожидания роста стоимости самих объектов, а от возможности увеличивать регулярные доходы от них.

Инвесторы планируют более внимательно оценивать качество недвижимости, потенциал повышения арендных ставок, доступность энергетики, транспортной и цифровой инфраструктуры, а также стоимость привлечения капитала.

Это значит, что даже популярный город не гарантирует привлекательности каждого объекта. Важными будут конкретная локация, состояние здания, расходы на его содержание и возможность обеспечить стабильный поток арендных платежей.

Отдельным фактором перемен становится искусственный интеллект. По данным Colliers, 89% опрошенных инвесторов ожидают, что ИИ окажет значительное или умеренное влияние на скорость проверки объектов и анализа инвестиционных возможностей. Более 80% прогнозируют аналогичное влияние на оценку рисков, прогнозирование и поиск перспективных активов.

Развитие дата-центров и цифровой инфраструктуры также увеличивает значение доступности электроэнергии, мощностей сетей и качественной связи при выборе недвижимости.

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Интерес инвесторов обостряет проблему доступности жилья

Рост привлекательности испанского и португальского рынков для интернационального капитала происходит на фоне недовольства местных обитателей стоимостью недвижимости.

В нескольких городах Португалии и Испании в последние недели проходили протесты из-за трудностей с приобретением и арендой жилья. Среди причин недовольства — высокие цены, ограниченное предложение и конкуренция за квартиры со стороны иностранных покупателей и туристического сектора.

Возникает противоречие: дефицит жилья и возможность повышать арендные доходы делают города привлекательными для инвесторов, но затрудняют доступ к недвижимости для местных жителей.

Следовательно, в 2027 году европейский рынок недвижимости может стать более избирательным. Инвесторы будут искать объекты с потенциалом стабильного дохода, тогда как властям городов придется искать баланс между привлечением капитала, развитием жилищного фонда и доступностью жилья для населения.

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