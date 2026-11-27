Зимой украинцам следует готовиться к дальнейшему росту цен на продукты питания. По прогнозу заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука в эфире «Ранок .LIVE», хлеб может прибавить в стоимости до 5%, овощи борщового набора — до 7%, а тепличные овощи — еще 10−15%. Наибольшее подорожание может затронуть молочную продукцию: оценки эксперта достигают 10−25%.

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Основными факторами роста цен остаются российские удары по энергетической инфраструктуре, перебои с электроснабжением, более дорогое резервное питание и усложнение логистики.

По словам эксперта, в целом зимнее удорожание продуктов в разных категориях может составить в среднем 10−15%. В то же время, цены будут расти неравномерно: многое будет зависеть от сезонности, технологии производства и затрат на хранение.

Какие продукты могут подорожать больше всего

По прогнозу Марчука, хлеб может прибавить в цене до 5%. На овощи борщового набора — картофель, морковь, свеклу, капусту и лук — будут давить расходы на хранение. В ближайшее время их стоимость может вырасти еще на 5−7%.

Более высокая зависимость от электроэнергии и отопления делает тепличные овощи более уязвимыми к зимнему росту себестоимости. Для выращивания огурцов и помидоров требуется стабильное освещение и поддержание температуры. Потому в течение зимы они могут подорожать еще на 10−15%.

Наибольшие дополнительные затраты могут сказаться на молочной продукции. Производство нуждается в непрерывном охлаждении молока, а фермы зависят от электроэнергии для работы оборудования, вентиляции и поддержания надлежащих условий содержания животных.

В случае длительных отключений предприятия переходят на генераторы, что увеличивает расход топлива. По оценке Марчука использование альтернативного питания может повышать себестоимость производства молочной продукции более чем на 20%. В развернутом комментарии LB.ua он оценивал возможное зимнее удорожание молочки в 10−20%, в то время как в сообщении из эфира называл диапазон до 25%.

Почему электроэнергия и логистика влияют на цены

Проблема не ограничивается непосредственно производством. Более дорогое резервное питание требуется также перерабатывающим предприятиям, складам и торговой логистике.

По словам Марчука, время работы предприятия на альтернативном питании иногда обходится в 5−6 раз дороже, чем при централизованном электроснабжении. Дополнительные расходы возникают и из-за изменения маршрутов доставки и необходимости самостоятельно перевозить продукцию после повреждения крупных логистических центров.

Эти издержки равномерно закладываются в конечную цена продуктов. В то же время подорожание не обязательно будет происходить одним резким скачком: производители могут пересматривать цены постепенно, учитывая спрос и покупательную способность потребителей.

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Угрожает ли Украине дефицит продуктов

Несмотря на сложную ситуацию в аграрном секторе, Марчук не ожидает дефицита продовольствия на внутреннем рынке. Сокращение посевных площадей само по себе не означает, что Украине не хватит основных продуктов: имеющихся объемов производства должно хватить для внутреннего потребления.

В то же время проблемы с электроснабжением, повреждение инфраструктуры и логистические ограничения могут вызвать перебои с поставкой отдельных товаров или брендов. Это не тождественно общему дефициту, но может влиять на ассортимент и цены в магазинах.

Итак, главный риск для потребителей этой зимой — не недостаток продуктов, а рост затрат на их производство, хранение и доставку. Прогнозы по процентам подорожания являются оценками эксперта: фактическая динамика будет зависеть от ситуации с электроснабжением, логистикой, погодой и спросом.

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