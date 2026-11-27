Кабинет Министров Украины утвердил комплекс мер для городов с населением более 100 тыс. человек на случай разрушения или выведения из строя канализационных насосных станций (КНС). План предусматривает резервное оборудование, мобильные насосные установки, подготовку графиков отвода сточных вод, а при необходимости — временные ограничения водоснабжения для отдельных потребителей и населения.

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Соответствующее распоряжение № 1240-р правительство приняло 23 ноября 2026 года. Документ направлен на преждевременную подготовку городской инфраструктуры к авариям, вызванным обстрелами, разрушениями, техническими неисправностями или другими чрезвычайными ситуациями. Цель — не допустить переполнения канализационных сетей, негативного влияния на окружающую среду и обеспечить потребности населения и критической инфраструктуры.

Что должны подготовить города

Областные и Киевская военные администрации совместно с органами местного самоуправления и водоканалами должны определить критически важные канализационные насосные станции, а также границы соответствующих бассейнов канализации.

Для каждой такой станции должен быть разработан отдельный план реагирования, предусматривающий:

готовность запорно-регулирующей арматуры;

обводные линии (байпасы), позволяющие перенаправлять потоки;

мобильные перекачивающие установки;

резервные источники электропитания;

запас горюче-смазочных материалов;

определенные места временного резервного сброса сточных вод;

аварийный запас материалов, оборудования и спецтехники

То есть речь идет не только о резервных генераторах, но и о технической возможности организовать альтернативную перекачку стоков, если основная насосная станция перестанет работать.

Для предприятий будут готовить почасовые графики отвода сточных вод

Отдельный блок мер касается промышленных потребителей, которые могут создавать значительную нагрузку на систему водоотвода.

Местные власти и водоканалы должны обследовать предприятия, определить фактические объемы потребления воды и отвода сточных вод, в том числе с использованием собственных источников водоснабжения.

На основе этих данных предусмотрена разработка временных почасовых графиков отвода сточных вод для промышленных потребителей. После утверждения предприятия должны получить информацию о соответствующих графиках не позднее 48 часов.

Если таких мер будет недостаточно для стабилизации системы, власти смогут вводить временные ограничения или перерывы в централизованном водоснабжении отдельным промышленным потребителям.

При этом ограничения должны учитывать возможность безопасного функционирования или контролируемой остановки технологических процессов, потребности пожаротушения и непрерывной работы объектов критической инфраструктуры.

Как планируют ограничивать водопользование в государственных учреждениях

Для государственных и коммунальных учреждений и учреждений должны подготовить специальные графики работы, чтобы снизить нагрузку на канализационные сети.

В частности, водосодержащие операции — работу прачечных, пищеблоков и другие процессы — могут переносить на часы малейшей нагрузки на систему водоотведения.

В то же время, такие изменения должны происходить с соблюдением санитарных и противопожарных требований. Не допускается нарушение непрерывной работы медицинских, пенитенциарных учреждений и других жизненно необходимых служб.

Могут ли ввести графики подачи воды для населения

В городах с населением более 100 тыс. человек также должны заранее разработать алгоритмы информирования населения о экономном водопользовании, определить зоны, очередность и графики возможных ограничений водоснабжения.

Кроме того, местные власти должны подготовить схемы развертывания пунктов разлива питьевой воды и маршруты ее доставки, а также маршруты поставки технической воды.

Это означает, что графики и ограничения водоснабжения рассматриваются правительством как один из возможных сценариев реагирования на масштабные аварии канализационной инфраструктуры. Однако распоряжение не вводит автоматических отключений воды во всех подпадающих под его действие городах. Речь идет о заблаговременной подготовке алгоритмов, которые могут быть активированы при фактическом возникновении аварийной или чрезвычайной ситуации.

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Контроль за водоканалами и координация действий

В областях и Киеве должны создать постоянно действующие межведомственные рабочие группы или комиссии, к которым будут привлекаться представители соответствующих органов власти, водоканалов и других учреждений.

Их задача — координировать мероприятия в сфере питьевой воды, водоснабжения и водоотведения, собирать и проверять информацию об учетных, договорных и разрешительных документах предприятий, а в случае выявления признаков уголовных правонарушений информировать правоохранительные органы.

Областные и Киевская городские военные администрации должны в течение двух недель после принятия распоряжения проинформировать Министерство по восстановлению, инфраструктуре и транспорту о выполнении базовых мероприятий и создании межведомственных рабочих групп.

Если канализационная насосная станция фактически будет разрушена или выведена из строя в результате аварии или чрезвычайной ситуации, информацию об активизации планов реагирования следует передать министерству не позднее 24 часов. В дальнейшем отчитываться необходимо ежедневно до восстановления штатной работы системы.

В отчетах должны указываться состояние системы водоотвода, введенные графики и ограничения, их влияние на объем отвода сточных вод и пиковую нагрузку на сети.

Координация выполнения мероприятий и обобщение информации возложена на Министерство по восстановлению, инфраструктуре и транспорту.

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