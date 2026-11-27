Как сообщает Опендатабот, Украина за 10 месяцев 2026 года зарегистрировала 4 199 уголовных производств по бизнесу. Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и более чем в четыре раза превышает показатель 2022 года. В то же время растет доля дел, которые правоохранители передают в суд, а количество закрытых производств существенно сократилось по сравнению с прошлым годом.

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По данным Генеральной прокуратуры Украины, проанализированным Опендатаботом, за неполный 2026 год в суд направили 1 910 уголовных дел по бизнесу. Это эквивалентно 45% количества производств, зарегистрированных в этом году.

Для сравнения, в 2022—2023 годах доля дел, передаваемых в суд, составляла около 1%. В то же время показатели зарегистрированных, закрытых и переданных в суд производств за определенный период не обязательно касаются одних и тех же дел: в суд могли направлять материалы расследований, начатых в предыдущие годы.

Сколько уголовных дел открывают против бизнеса

По данным исследования, динамика уголовных производств в отношении предприятий в Украине выглядит так:

2022 год — 987 зарегистрированных дел;

2023 год — 2 875;

2024 год — 3 687;

2025 год — 4 452;

2026 год — 4 199 за 10 месяцев.

Таким образом, даже несмотря на то, что 2026 год еще не завершился, количество зарегистрированных производств уже приближается к показателю за весь 2025 год.

В среднем в этом году правоохранители регистрируют около 420 уголовных производств по бизнесу в месяц.

17,3 тысячи дел остаются на стадии расследования

На момент анализа 17 310 уголовных производств по бизнесу находились на стадии досудебного расследования. Это почти в восемь раз больше, чем до начала полномасштабной войны.

Динамика количества дел, остающихся в процессе расследования, выглядит следующим образом:

2022 год — 3 169;

2023 год — 5 996;

2024 год — 6 074;

2025 год — 15 664;

2026 год — 17 310.

Наибольший всплеск зафиксирован в июне 2025 года, когда количество производств на стадии досудебного расследования возросло до 22 121. Это почти в четыре раза больше, чем месяцем ранее.

Резкое увеличение было связано с аудитом уголовных производств по бизнесу, который инициировала Генеральная прокуратура. Уже в июле 2025 года правоохранители закрыли 7018 дел, что существенно сократило накопленный массив производств.

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Сколько дел закрывают и передают в суд

За 10 месяцев 2026 года закрыли 1 605 уголовных производств по бизнесу. Это значительно меньше, чем в 2025 году, когда за весь год было закрыто 9540 дел.

Для сравнения:

2022 год — 229 закрытых дел;

2023 год — 181;

2024 год — 2 501;

2025 год — 9 540;

2026 год — 1 605 за 10 месяцев.

В то же время в суд за 10 месяцев 2026 года было передано 1 910 производств. В 2025 году этот показатель составлял 2745, в 2024 году — 1172, в 2023 году — только 29, а в 2022 году — шесть.

Рост доли дел, передаваемых в суд, может свидетельствовать об изменении практики работы правоохранительных органов по сравнению с первыми годами полномасштабной войны. Однако сам факт передачи производства в суд не означает доказательства вины предприятия или его руководителей.

В целом статистика демонстрирует, что уголовные производства по бизнесу остаются значительным фактором риска для украинских предприятий. При этом важно различать открытые дела, завершенные расследования, закрытые производства и судебные решения, поскольку эти показатели характеризуют разные этапы уголовного процесса.

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