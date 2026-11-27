Во Франции состоятельные предприниматели, инвесторы и наследники создали центр международного движения Patriotic Millionaires, который выступает за повышение налогов для самых богатых. Среди его участников — дочь бывшего руководителя одного из крупнейших французских банков Societe Generale и разбогатевший предприниматель после продажи своего бизнеса.

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Французское отделение организации начало работу 26 ноября, примерно за пять месяцев до президентских выборов. Его представители призывают кандидатов в президенты сделать более справедливым налогообложение большого состояния частью предвыборной дискуссии. По их мнению, самые богатые граждане должны вносить больший вклад в финансирование государственных школ, больниц и других общественных нужд.

О запуске французской ячейки сообщают Bloomberg и французский телеканал TF1.

Кто стоит за инициативой

Среди главных представителей французского движения — 34-летняя Эммануэль Удеа и 48-летний Максим Куркджян.

Удеа — дочь Фредерика Удеа, бывшего генерального директора банка Societe Generale, возглавляющего ныне фармацевтическую компанию Sanofi. Она раньше работала преподавательницей математики, а теперь занимается стратегическим консалтингом.

Куркджян — предприниматель, ставший миллионером после продажи в 2017 году компании Oxalide, специализировавшейся на хостинге сайтов. Он объясняет создание движения желанием показать, что состоятельные люди не обязательно выступают против повышения собственной налоговой нагрузки.

«Мы хотели заявить, что имеем возможность вносить больший вклад. Считаем, что правила нужно изменить ради более справедливой налоговой системы», — сказал Куркджян в интервью AFP.

По данным TF1 со ссылкой на Le Monde, во время учредительного ужина в Париже собралось около 30 миллионеров. В то же время официально к французской ячейке присоединились около десяти человек — предприниматели, инвесторы и наследники.

Эммануэль Удеа заявила, что считает справедливую уплату налогов частью общественного договора. По ее словам, каждый должен вносить надлежащий вклад в финансирование государственных услуг. Она призвала кандидатов в президенты позаботиться о том, чтобы богатые граждане также выполняли эту обязанность.

Почему во Франции заговорили о налогах для богатых

Инициатива появилась на фоне острой дискуссии о неравенстве, государственном долге и состоянии французской экономики. Страна остается одной из главных европейских площадок для обсуждения того, как должно облагаться наибольшим состоянием.

Рост государственного долга Франции вызывает беспокойство на финансовых рынках. В то же время правительство в последнее время увеличивало расходы в отдельных сферах, в частности на образование, пытаясь реагировать на общественное недовольство из-за стоимости жизни и социального неравенства.

Один из аргументов сторонников налоговых изменений — результаты исследования французского Института публичной политики (IPP), обнародованного в 2023 году. Оно показало, что для большинства французских налогоплательщиков общая налоговая нагрузка соответствует уровню их доходов. Однако среди самых богатых 0,1% населения эта зависимость меняется: чем больше состояние, тем ниже становится фактическая доля уплаченных налогов.

В частности, для 75 богатейших домохозяйств Франции эффективная ставка налогообложения составила 26%. Это явилось одним из поводов для критики действующей системы со стороны представителей Patriotic Millionaires.

В заявлении французской ячейки говорится, что на фоне стремительного роста наибольшего состояния бедность в стране достигла рекордного уровня. Куркджян также заявил, что ситуация, при которой самые богатые платят налоги по более низким эффективным ставкам, противоречит принципу равенства перед законом.

Что предлагают политики перед выборами

Дискуссия о налогообложении богатства уже стала частью подготовки к президентским выборам 2027 года. Различные политические силы предлагают собственные подходы к тому, как привлечь больше средств от состоятельных граждан.

Лидер ультралевых Жан-Люк Меланшон выступает за масштабный налог на богатство по идее экономиста Габриэля Цукмана. Он должен относиться к активам стоимостью более 100 млн евро. Меланшон также обещает увеличить налоги на наследство.

Лидер ультраправых Марин Ле Пен, со своей стороны, предлагает ввести налогообложение финансового состояния.

Однако идея усиления налоговой нагрузки на сверхбогатых имеет влиятельных критиков. Основатель группы компаний LVMH Бернар Арно заявлял, что подходы Цукмана могут разрушить французскую экономику. Бывший министер бюджета Франции Амели де Моншален также предупреждал, что такой налог может повредить инвестициям и занятости.

Сам Цукман стал одним из центральных участников европейской дискуссии о налогообложении большого состояния. На организованной им конференции в Париже в начале ноября выступила, в частности, американская наследница Эбигейл Дисней — внучка одного из основателей Walt Disney. Она подвергла критике нежелание политиков облагать богатых на фоне упадка общественной инфраструктуры.

Движение миллионеров выходит за пределы Франции

Patriotic Millionaires возникла в США в 2010 году. Организацию возглавляет Моррис Перл, бывший управляющий директор инвестиционной компании BlackRock. Она также имеет ячейки в Великобритании и Канаде.

Перл утверждает, что состоятельные инвесторы, в частности он сам, часто платят значительно более низкие налоги, чем люди, зарабатывающие на жизнь собственным трудом. Среди поклонников движения — Эбигейл Дисней.

Подобные инициативы возникают и в других европейских странах. В Австрии наследница Марлен Энгельгорн стала соучредительницей движения TaxmeNow после того, как унаследовала значительное состояние от бабушки-миллиардерши. Она выступает за повышение налогов на большие богатства и призывает граждан использовать протесты как способ воздействия на правительства.

Во Франции дискуссия о налогах для самых богатых происходит с участием людей, которые сами принадлежат к состоятельному слою общества. Теперь они хотят, чтобы кандидаты в президенты превратили эту тему в один из вопросов предстоящей избирательной кампании.