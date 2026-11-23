Изменение предприятия, которое снабжает теплом и горячей водой, не может быть основанием для увеличения коммунальных платежей во время военного положения. Потребители должны платить по тарифам, которые применялись к ним предыдущим поставщиком на 24 февраля 2022 года. Такой вывод сделала Большая Палата Верховного Суда, рассмотрев спор между жителем Кременчуга и предприятием «Полтаватеплоэнерго».

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Суд подчеркнул, что законодательный запрет повышать тарифы на тепловую энергию и горячую воду защищает потребителя независимо от того, какое предприятие оказывает услуги и какой орган устанавливает для него тарифы. Поэтому смена поставщика не должна увеличивать финансовую нагрузку на домохозяйства.

Почему возник спор по тарифам в Кременчуге

Проблема возникла после разрушения оборудования Кременчугской ТЭЦ в результате российских ракетных ударов. Поставщик тепла и горячей воды для части города изменился: услуги стало предоставлять предприятие «Полтаватеплоэнерго».

С ноября 2022 года новый поставщик начал начислять одному из жителей Кременчуга плату по тарифам выше тех, которые применялись к нему по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Потребитель обратился в суд с требованием перечислить стоимость услуг. Первая инстанция отказала в иске, однако апелляционный суд принял сторону жителя и обязал предприятие провести перерасчет по трем периодам:

отопительный сезон 2022−2023 годов;

межотопительный период 2023 года;

отопительный сезон 2023−2024 годов.

Для расчета должны были использовать тарифы, действовавшие для этого потребителя до 24 февраля 2022 года.

«Полтаватеплоэнерго» обжаловало это решение. Предприятие аргументировало свою позицию тем, что применяет единые для потребителей области тарифы, установленные Полтавским областным советом. Также он отмечал, что не является правопреемником предыдущего поставщика — ООО «Кременчугская ТЭЦ».

Почему Верховный Суд принял сторону потребителей

Большая Палата Верховного Суда обратила внимание на статью 1 Закона № 2479-IX об особенностях регулирования отношений на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения во время военного положения.

В редакции, действовавшей на время возникновения спорных правоотношений, закон запрещал повышать тарифы на тепловую энергию, услуги по ее поставке и горячей воде в течение военного положения и шесть месяцев после месяца его прекращения или отмены.

Ключевой аргумент суда состоит в том, что эта гарантия привязана к потребителю, а не к конкретному поставщику или органу, устанавливающему тариф.

Человек, получающий тепло централизованно, не может самостоятельно выбрать предприятие, которое будет оказывать ему услугу. Поэтому она не должна оплачивать последствия смены поставщика или решений органов власти, приведших к применению другого тарифа.

Отсутствие у нового компании возможностей без помощи других устанавливать либо изменять тарифы также не освобождает его от соблюдения моратория. Ведь именно поставщик начисляет плату потребителю.

Государство должно компенсировать разницу в тарифах поставщикам

Большая Палата также напомнила, что вводя мораторий на повышение тарифов, государство взяло на себя обязательство компенсировать предприятиям разницу между экономически обоснованными тарифами и применяемыми к населению.

Такие компенсации должны производиться за счет государственного бюджета в соответствии со статьями 2 и 3 Закона № 2479-IX. Закон также предусматривает компенсацию расходов, связанных с военными действиями.

Следовательно, финансовые трудности поставщика или изменение предприятия не могут переводиться на потребителей из-за повышения их счетов вопреки законодательному мораторию.

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Верховный Суд устранил противоречия в судебной практике

До рассмотрения дела Большой Палатой в судебной практике существовали разные подходы к применению моратория.

Кассационный хозяйственный суд в постановлении от 26 сентября 2024 года по делу № 917/1389/23 пришел к выводу, что законодательный запрет не распространяется на ситуацию, когда поставщик не имеет полномочий устанавливать или изменять тарифы.

В то же время Кассационный гражданский суд в постановлении от 28 января 2026 года по делу № 524/2748/24 придерживался другой позиции: применение более высоких тарифов к потребителям левобережной части Кременчуга нарушает их права.

Большая Палата поддержала подход Кассационного гражданского суда и отступила от предварительного заключения Кассационного хозяйственного суда.

В результате Верховный Суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу «Полтаватеплоэнерго», а решение апелляционного суда о перерасчете платежей — без изменений.

Постановление Большой Палаты Верховного Суда принято 9 сентября 2026 г. по делу № 524/10323/24.

Таким образом, изменение поставщика централизованного тепла или горячей воды само по себе не позволяет увеличивать счета населения. Если из-за такого изменения потребителю начали начислять плату по более высокому тарифу, он может обжаловать такие начисления, ссылаясь на правовую позицию Большой Палаты Верховного Суда.

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