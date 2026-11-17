С 1 января 2027 года минимальная заработная плата в Германии вырастет с 13,90 до 14,60 евро в час. Для работников с полной занятостью это означает увеличение месячного дохода примерно на 121 евро до уплаты налогов и социальных взносов. Об этом сообщает Ausnews со ссылкой на решение германского правительства.

Германия повышает минимальную зарплату до 14,60 евро в час с 2027 года. Фото: ausnews.de

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Повышение состоится в рамках двухлетнего пересмотра минимальной оплаты труда. Соответствующее решение уже закреплено правительственным постановлением, поэтому дополнительного голосования для вступления в силу новых ставок не требуется.

Насколько вырастут зарплаты

В 2026 году минимальная почасовая оплата труда в Германии составляет 13,90 евро. Со следующего года она увеличится на 70 евроцентов или примерно на 5%.

Фактическая прибавка будет зависеть от количества отработанных часов. Для человека, работающего 40 часов в неделю, ежемесячный заработок увеличится примерно на 121 евро, а годовой — на 1 456 евро. Работники с неполной занятостью, работающие 20 часов в неделю, будут получать примерно на 61 евро больше ежемесячно.

Сколько останется после уплаты налогов

Увеличение зарплаты на 121 евро не означает, что работник получит всю эту сумму на руки.

С заработка в Германии содержатся взносы на пенсионное, медицинское страхование, страхование на случай безработицы и долгосрочный уход.

По ориентировочным расчетам на основе ставок взносов 2026 года из дополнительных 121 евро примерно 26 евро могут составлять социальные отчисления.

Следовательно, после социальных взносов, но еще до удержания подоходного налога, будет оставаться около 95−96 евро.

Окончательная сумма будет зависеть от налогового класса работника, его семейного положения, наличия детей, медицинского страхования и ставок взносов, действующих в 2027 году.

Поэтому рассчитывать на гарантированное увеличение чистой зарплаты на 96 евро не стоит — фактическая надбавка может быть меньше.

Новые правила для Minijob

Повышение минимальной зарплаты повлияет и на работников с небольшой занятостью — так называемые Minijob.

В Германии максимально допустимый регулярный доход для данного вида работы зависит от законодательно установленной минимальной оплаты труда.

С 1 января 2027 года лимиты увеличатся:

Месячный доход — с 603 до 633 евро.

Годовой доход — с 7 236 до 7 596 евро.

При этом работники, получающие минимальную зарплату, смогут работать около 43 часов в месяц без превышения стандартного лимита Minijob.

Работодателям необходимо будет пересмотреть оплату труда по договорам, если почасовая ставка ниже нового законодательного минимума.

Если же регулярный заработок будет превышать 633 евро, то это может изменить статус занятости и правила уплаты социальных взносов. В то же время, законодательство предусматривает исключения для отдельных случаев временного превышения лимита.

Кого коснется повышения

Минимальная зарплата распространяется практически на всех наемных работников от 18 лет, работающих в Германии. Это касается не только граждан страны, но и иностранцев, в том числе украинцев, официально трудоустроенных в Германии.

Правило также распространяется на сезонных работников, персонала с неполной занятостью и работников Minijob.

Однако законодательство предусматривает исключения. В частности, общая минимальная ставка не применяется к учащимся профессионального обучения по соответствующим программам, некоторым категориям стажеров, несовершеннолетним без завершенного профессионального образования и отдельным длительно безработным в течение первых шести месяцев нового трудоустройства.

В некоторых отраслях действуют более высокие минимальные ставки, установленные отраслевыми соглашениями. У них есть приоритет, если предусматривают лучшие условия для работников.

Сколько работников получат больше

По оценкам Федерального статистического управления Германии (Destatis), повышение минимальной зарплаты до 14,60 евро в 2027 году потенциально может охватить до 7 млн. рабочих мест.

Это около 18% всех трудовых отношений, которые учитывались в исследовании.

В то же время статистики подчеркивают, что это верхний предел оценки, рассчитанный на основе данных о зарплатах за апрель 2025 года. Часть работников могла получить повышение раньше, поэтому фактическое количество тех, кого непосредственно затронет новая ставка, может быть меньше.

Напомним, минимальную зарплату в Германии ввели в 2015 году на уровне 8,50 евро в час. В 2025 году она составила 12,82 евро, в 2026-м выросла до 13,90 евро, а в 2027 году достигнет 14,60 евро.

Таким образом, за два года, с начала 2025-го по начало 2027-го, минимальная почасовая оплата труда увеличится почти на 14%.