Международные банки начали публиковать прогнозы по валютам на 2027 год. Как пишет Bloomberg, Goldman Sachs и ING ожидают, что в Азии лучше других будут выглядеть валюты стран-экспортеров технологий, прежде всего корейская вона и тайваньский доллар . Их поддержат продолжающиеся инвестиции в искусственный интеллект (ИИ) и ослабление доллара.

Международные банки начали публиковать прогнозы по валютам на 2027 год.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что говорят в Goldman Sachs

Goldman Sachs выделяет вону, тайваньский доллар и малайзийский ринггит, написали стратеги банка, в том числе Дэнни Суванапрути, в записке от 15 ноября. ING в Юго-Восточной Азии отдает предпочтение сингапурскому доллару, а в Северной Азии выбирает вону и тайваньский доллар.

Morgan Stanley видит потенциал для укрепления тайваньского доллара, когда настроения в технологическом секторе восстановятся, поскольку валюта выглядит относительно дешевой. Вона, по оценке банка, выиграет от того, что экспортеры станут продавать больше долларовой выручки.

Goldman и ING закладывают в прогнозы ослабление доллара и снижение цен на нефть. Первые прогнозы на 2027 год выглядят для Азии относительно благоприятно, из них также следует, что недавний отток инвесторов из валют, связанных с технологиями, может оказаться временным, отмечает агентство.

По словам стратегов Goldman, крупные капвложения в ИИ продолжают поддерживать азиатских экспортеров технологий. Долгосрочные контракты на оборудование для ИИ означают, что значительная часть спроса на следующий год уже зафиксирована, указывают в банке.

Прогноз по валютам

Прогнозы по остальным валютам региона менее оптимистичны. Тайский бат, по оценке Morgan Stanley, останется под давлением из-за низких ставок, слабого роста экономики и высокой доходности американских гособлигаций. ґ

Индонезийская рупия и филиппинское песо, вероятно, будут отставать от соседей по региону на фоне неопределенности в политике властей и вялого роста экономики, считают в банке. Индонезийская валюта в понедельник, 16 ноября, обновила исторический минимум.