Украинские пенсионеры, временно проживающие за границей, в частности в Чехии, должны до 31 декабря 2026 пройти физическую идентификацию для продолжения получения пенсий в 2027 году. Это касается даже тех, кто уже подтверждал свое лицо в 2025 году. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

13 ноября ПФУ повторно направил персональные напоминания получателям пенсий и страховых выплат, которые в течение 2026 года еще не прошли обязательную проверку.

Добавить как предпочтительный источник в Google

13 ноября ПФУ повторно направил персональные напоминания получателям пенсий и страховых выплат, которые в течение 2026 года еще не прошли обязательную проверку.

Сообщения размещены в личных кабинетах граждан на вебпортале Пенсионного фонда.

Важно: если человек уже прошел физическую идентификацию в 2026 году, повторять процедуру до конца этого года не нужно.

Кто должен пройти идентификацию

Согласно действующим правилам, ежегодное подтверждение лица обязательно для двух категорий получателей пенсий и страховых выплат:

Граждан Украины, временно проживающих за границей.

Лиц, проживающих на временно оккупированных территориях Украины.

К первой категории относятся, в частности, украинцы, которые находятся за пределами страны не менее 183 дней в течение календарного года.

Также требование распространяется на граждан, получивших временную защиту или статус беженца из-за российской агрессии и не оформлявших документов для постоянного проживания за границей.

Таким образом процедура касается не только украинских пенсионеров в Чехии, но и получателей украинских пенсий в Польше, Германии и других странах, если они подпадают под указанные критерии.

Как проверить сообщение от Пенсионного фонда

Пенсионеры могут самостоятельно проверить, поступило ли им напоминание.

Для этого необходимо:

Перейти на вебпортал Пенсионного фонда Украины . Авторизироваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), Действие. Подписи или ID. GOV.UA. В меню слева выберите раздел «Мои сообщения». Перейти к разделу «Индивидуальные сообщения» и ознакомиться с текстом.

Просмотр сообщения можно также в мобильном приложении «Пенсионный фонд Украины».

Кроме того, на портале работает сервис Моя идентификация, где отображаются дата и результат последней проверки.

Это особенно важно для людей, которые не помнят, проходили ли процедуру именно в 2026 году.

Как пройти идентификацию за границей

Для украинских пенсионеров предусмотрено несколько способов подтверждения личности. Возвращаться в Украину для этого не обязательно.

1. Через Действие.

Самый удобный дистанционный способ — авторизоваться на портале ПФУ или в мобильном приложении Пенсионного фонда с помощью Действия. Подписи.

После успешного подтверждения личности таким способом физическая идентификация считается пройденной.

2. Через видеосвязь

Пенсионер может подать заявку на видеоидентификацию на портале ПФУ или через контакт-центр.

В назначенный день необходимо выйти на видеосвязь с работником Фонда, показать паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и ответить на вопросы.

Записаться можно по телефонам:

0 800 503 753;

+380 44 281 08 70;

+380 44 281 08 71.

Для подачи заявки на видеоидентификацию электронная подпись не требуется.

3. Через консульство Украины

Украинцы в Чехии и других странах могут обратиться в дипломатическое учреждение Украины и получить документ, подтверждающий факт нахождения личности в живых.

После этого документ необходимо передать в Пенсионный фонд в установленном порядке — по почте или по электронному порталу с использованием КЭП.

4. Лично в Украине

Если пенсионер находится в Украине, пройти проверку можно в сервисном центре Пенсионного фонда или через уполномоченный банк.

Что будет, если не пройти проверку до 31 декабря

Если человек не пройдет обязательную физическую идентификацию до конца 2026, выплату пенсии или страховой выплаты могут прекратить.

Однако это не означает автоматической отмены права на пенсию.

По разъяснению ПФУ, если выплату прекратили по причине непрохождения идентификации, ее можно возобновить после выполнения необходимой процедуры.

Если идентификация пройдена в течение года с даты прекращения выплат, Пенсионный фонд возобновляет их с даты прекращения, включая причитающиеся суммы за соответствующий период.

В то же время, пенсионерам советуют не откладывать прохождение проверки на последние дни декабря. В частности, организация видеоидентификации может занять от 10 до 30 календарных дней после подачи заявки.

Следовательно, во избежание задержек с выплатами в 2027 году гражданам, которые подпадают под требование ежегодной идентификации, следует проверить свой статус и завершить процедуру до 31 декабря 2026 года.