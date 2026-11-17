В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий существенное увеличение государственной помощи при рождении детей. За первого ребенка предлагают выплачивать 300 тыс. грн, за второго — 600 тыс. грн, за третьего и каждого последующего — 1,2 млн грн. Для семей военнослужащих предусмотрена дополнительная помощь в размере 1 млн. грн.

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Речь идет о законопроекте № 16229, зарегистрированном 13 ноября 2026 года. Его инициаторами стали 23 народных депутата, среди которых Юлия Тимошенко, Валерий Дубиль, Валентин Наливайченко и другие парламентарии. Документ предлагает изменить законодательство о государственной помощи семьям с детьми.

По состоянию на 17 ноября, законопроект находится на проработке парламентского комитета. Он еще не принят и не создает права на новые выплаты.

Как предлагают выплачивать деньги родителям

Согласно представленной инициаторами законодательного предложения модели размер помощи будет зависеть от очередности рождения ребенка:

300 тыс. грн — за первого ребенка;

600 тыс. грн — за второго ребенка;

1,2 млн грн — за третьего и каждого следующего ребенка.

Выплату предлагают разделить на две части. Сразу после рождения ребенка семья будет получать 150 тысяч гривен. Остальные суммы будут выплачиваться ежемесячно в течение двух-пяти лет — в зависимости от общего размера пособия.

Также предусмотрена возможность получить невыплаченную часть средств досрочно, если они будут направлены на приобретение жилья, в котором ребенок получит долю собственности.

Таким образом, авторы предлагают не просто увеличить единовременную выплату, а создать долгосрочную систему финансовой поддержки семей после рождения ребенка.

Семьям военных предлагают дополнительно 1 млн грн

Отдельный механизм предусмотрен для семей военнослужащих. Они смогут получить дополнительно 1 млн. грн. к основной помощи, размер которой будет зависеть от очередности рождения ребенка.

Эту сумму предлагают выплачивать по следующей схеме:

280 тыс. грн — сразу;

20 тыс. грн ежемесячно в течение трех лет.

Поддержка должна распространяться также на семьи погибших, пропавших без вести и находящихся в плену военнослужащих.

Если оба родителя проходят военную службу, помощь сможет получать бабушка или другой родственник, фактически ухаживающий за ребенком.

С учетом дополнительного миллиона общая сумма пособий для семей военных составит:

1,3 млн грн — за первого ребенка;

1,6 млн грн — за второго ребенка;

2,2 млн грн — за третьего и каждого следующего ребенка.

Когда могут заработать новые выплаты

Инициаторы предлагают ввести новую систему с 1 января 2028 года. Размеры пособий планируют ежегодно индексировать.

Авторы инициативы объясняют ее необходимостью реагировать на демографический кризис. По приведенным им данным, в первом полугодии 2026 года в Украине родилось около 73 тыс. детей — примерно вдвое меньше, чем до полномасштабного вторжения.

Они также обращают внимание, что повышение пособия при рождении ребенка до 50 тыс. грн, которое заработало с 2026 года, само по себе не остановило сокращение рождаемости.

Нынешняя система государственной поддержки предусматривает единовременную выплату 50 тыс. грн при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до одного года и программу «Если» для родителей, возвращающихся к работе.

Предлагаемая депутатами модель предполагает значительно большие суммы и дифференциацию помощи в зависимости от количества детей в семье.

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Что будет с законопроектом дальше

Главным комитетом по рассмотрению документа определен Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики. К обработке также привлечены комитеты по социальной политике, национальной безопасности, бюджету и другие.

Поскольку речь идет о выплатах из государственного бюджета, важным вопросом при рассмотрении станет их финансирование. Предлагаемые суммы существенно превышают действующие 50 тыс. грн, а долгосрочный характер выплат будет означать бюджетные обязательства не только в год рождения ребенка, но и в последующие годы.

Пока это законодательная инициатива, а не утвержденная государственная программа. Чтобы новые суммы стали доступны родителям, Верховная Рада должна рассмотреть и принять законопроект, после чего он должен пройти все предусмотренные законом этапы вступления в силу.

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