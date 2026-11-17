16 ноября 2026 «Укрпочта» ввела в обращение новую художественную почтовую марку «Украинское сало», посвященную одному из самых известных символов национальной кухни. Тираж составляет 540 тыс. экземпляров. Вместе с маркой компания представила тематический конверт и художественную открытку.
Сало, чеснок и соленые огурцы на почтовой марке: что вошло в новый выпуск Укрпочты
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Новый выпуск продолжает филателистическую серию «Национальные блюда», в рамках которой почтовый оператор знакомит украинцев и иностранцев с гастрономическими традициями страны.
Автором дизайна стала художница Наталья Кохаль. На марке изображено сало, нарезанное ломтиками и выложенное на деревянной доске. Рядом — чеснок, зеленый лук, соленые огурцы, перец и ржаной хлеб. Композицию дополняют украинский орнамент и государственный герб.
В верхней части марочного листа расположен зимний пейзаж с заснеженными деревьями и синицей.
Сколько стоит марка «Украинское сало»
У марки есть буквенный номинал U. Ею можно оплачивать почтовые услуги как в Украине, так и за рубежом. Для международных отправлений может потребоваться несколько марок — в зависимости от тарифа и типа отправки.
«Укрпочта» предлагает несколько вариантов приобретения выпуска:
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одна марка — 24 грн;
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лист с девятью марками — 216 грн;
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полный почтовый набор — 246 грн;
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художественная карточка — 15 грн;
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буклет с марками — 700 грн.
В почтовый набор за 246 грн входят лист с девятью марками, художественный конверт формата C6 и открытка.
Приобрести выпуск можно в почтовых отделениях, филателистических магазинах и онлайн в магазине «Укрпочта Постмарк».
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Какое место сало занимает в украинской традиции
В «Укрпочте» отмечают, что письменные упоминания о сале датируются не менее 500 лет назад. Особую популярность в Украине продукт приобрел в XIX веке благодаря практичности: после засолки он мог долго сохраняться, был питательным и обеспечивал энергией во время тяжелого физического труда.
Сало принимали в дальние путешествия и военные походы. Со временем он стал неотделимой частью украинской кулинарной культуры. Традиционно его подают с черным хлебом, чесноком, перцем, соленьями, картофелем или свежими овощами.
Серию «Национальные блюда» «Укрпочта» начала в 2018 году. Ранее в ее пределах выходили марки, посвященные котлете по-киевски, киевскому торту, крымскотатарским чебурекам, украинской колбасе и вареникам с вишнями.
Новый выпуск «Украинское сало» продолжает эту серию и популяризирует украинское гастрономическое наследие через почтовую филателию.
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