16 ноября 2026 «Укрпочта» ввела в обращение новую художественную почтовую марку «Украинское сало», посвященную одному из самых известных символов национальной кухни. Тираж составляет 540 тыс. экземпляров. Вместе с маркой компания представила тематический конверт и художественную открытку.

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Новый выпуск продолжает филателистическую серию «Национальные блюда», в рамках которой почтовый оператор знакомит украинцев и иностранцев с гастрономическими традициями страны.

Автором дизайна стала художница Наталья Кохаль. На марке изображено сало, нарезанное ломтиками и выложенное на деревянной доске. Рядом — чеснок, зеленый лук, соленые огурцы, перец и ржаной хлеб. Композицию дополняют украинский орнамент и государственный герб.

В верхней части марочного листа расположен зимний пейзаж с заснеженными деревьями и синицей.

Сколько стоит марка «Украинское сало»

У марки есть буквенный номинал U. Ею можно оплачивать почтовые услуги как в Украине, так и за рубежом. Для международных отправлений может потребоваться несколько марок — в зависимости от тарифа и типа отправки.

«Укрпочта» предлагает несколько вариантов приобретения выпуска:

одна марка — 24 грн;

лист с девятью марками — 216 грн;

полный почтовый набор — 246 грн;

художественная карточка — 15 грн;

буклет с марками — 700 грн.

В почтовый набор за 246 грн входят лист с девятью марками, художественный конверт формата C6 и открытка.

Приобрести выпуск можно в почтовых отделениях, филателистических магазинах и онлайн в магазине «Укрпочта Постмарк».

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Какое место сало занимает в украинской традиции

В «Укрпочте» отмечают, что письменные упоминания о сале датируются не менее 500 лет назад. Особую популярность в Украине продукт приобрел в XIX веке благодаря практичности: после засолки он мог долго сохраняться, был питательным и обеспечивал энергией во время тяжелого физического труда.

Сало принимали в дальние путешествия и военные походы. Со временем он стал неотделимой частью украинской кулинарной культуры. Традиционно его подают с черным хлебом, чесноком, перцем, соленьями, картофелем или свежими овощами.

Серию «Национальные блюда» «Укрпочта» начала в 2018 году. Ранее в ее пределах выходили марки, посвященные котлете по-киевски, киевскому торту, крымскотатарским чебурекам, украинской колбасе и вареникам с вишнями.

Новый выпуск «Украинское сало» продолжает эту серию и популяризирует украинское гастрономическое наследие через почтовую филателию.

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