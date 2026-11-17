Карибское государство Сент-Китс и Невис решило постепенно прекратить действовавшую с 1984 года программу предоставления гражданства за инвестиции (Citizenship by Investment, CBI) и считается старейшей в мире. Причиной стали требования Европейского Союза и риск утраты безвизового режима с Шенгенской зоной. Об этом 16 ноября сообщила государственная информационная служба страны SKNIS со ссылкой на премьер-министра Терренса Дрю.

Карибское государство Сент-Китс и Невис решило постепенно прекратить действовавшую с 1984 года программу предоставления гражданства за инвестиции

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Во время обращения к нации 13 ноября глава правительства заявил, что решение о сворачивании программы уже официально передано Евросоюзу.

При этом программа не закрывается немедленно. Окончательные сроки прекращения приема заявлений власти еще предстоит согласовать с Брюсселем.

Почему страна отказывается от «золотых паспортов»

По словам Терренса Дрю, в июне 2026 года Европейская комиссия предложила Сент-Китсу и Невису постепенно прекратить программу инвестиционного гражданства в течение переходного периода.

Цель переговоров — сохранить для граждан страны возможность безвизовых путешествий в Шенгенскую зону.

В конце 2025 г. в Евросоюзе вступили в силу обновленные правила механизма приостановления безвизового режима.

Регламент ЕС 2025/2441 предусматривает, что предоставление гражданства в обмен на инвестиции без реальной связи заявителя со страной может быть самостоятельным основанием для рассмотрения вопроса о приостановлении безвизового режима.

Еврокомиссия связывает такие программы с рисками отмывания средств, коррупции и обхода иммиграционных процедур.

В то же время, новые правила не означают автоматической отмены безвиза для всех государств, имеющих инвестиционные программы. Решение принимается по предусмотренной законодательством ЕС процедуре.

Для Сент-Китса и Невиса возможность безвизовых путешествий в Европу является одним из преимуществ национального паспорта, в частности для состоятельных иностранцев, получивших гражданство из-за инвестиций.

Под угрозой оказались международные платежи

Правительство назвало еще одну причину отказа от программы — риски для банковской системы.

По словам премьера, продолжение продажи гражданства вопреки позиции международных партнеров могло бы создать угрозу включения страны в финансовые ограничительные списки.

Это в свою очередь могло бы усложнить доступ местных банков к корреспондентским счетам в США, Канаде и Европе.

Именно через такие счета осуществляется значительная часть международных переводов, расчетов по импорту и платежей туристов.

Дрю предупредил, что потеря корреспондентских банковских отношений могла бы усложнить поступление денежных переводов от граждан из-за границы, оплату товаров иностранным поставщикам и использование банковских карт туристами.

В то же время речь идет о потенциальных рисках, а не об уже введенных финансовых санкциях против Сент-Китса и Невиса.

Сколько стоит гражданство

Программа Citizenship by Investment работает с 1984 года. Она позволяет иностранцам получить гражданство страны путем вклада в государственный фонд, участие в общественно полезных проектах или инвестиций в недвижимость.

По данным официального подразделения Citizenship by Investment Unit, по состоянию на ноябрь 2026 минимальные инвестиции составляют:

$250 тыс. — безвозвратный взнос по программе Sustainable Island State Contribution для основного заявителя или семьи до четырех человек.

$250 тыс. — участие в одобренных государством общественно полезных проектах.

От $325 тыс. — инвестиции в определенные категории недвижимости.

От $600 тыс. — приобретение отдельного жилого дома.

Дополнительно заявители должны платить административное собрание и проходить проверку благонадежности.

Для основного заявителя такая проверка стоит $10 тыс. Программа предусматривает обязательное собеседование и проверку происхождения средств.

В настоящее время принятие новых заявлений продолжается по действующим правилам. Премьер-министр пообещал огласить окончательную дату завершения программы после переговоров с ЕС.

При этом правительство не планирует вводить специальные скидки или ускоренную массовую продажу паспортов накануне закрытия.

Гражданство лиц, ранее законно получивших паспорта Сент-Китса и Невиса, решение не отменяет.

Как страна компенсирует потерю доходов

В течение десятилетий продажа гражданства являлась важным источником бюджетных поступлений карибского государства.

По словам Терренса Дрю, на момент прихода его правительства к власти в 2022 году доходы от программы обеспечивали около 70% бюджетных поступлений.

Правительство поставило цель снизить эту зависимость до менее 20% в 2026 году и до менее 10% в 2027-м.

Для замещения доходов власти планируют развивать туризм, строительство, сельское хозяйство, цифровые услуги и возобновляемую энергетику.

В частности, вместе с Европейской комиссией рассматриваются проекты геотермальной электростанции на острове Невис, развитие солнечной генерации, прокладка дополнительного подводного оптоволоконного кабеля и улучшение морского сообщения.

Почему «золотые паспорта» исчезают

Как ранее писал Минфин, программы гражданства за инвестиции в последние годы оказались под усиленным контролем европейских регуляторов.

В 2025 г. Суд Европейского Союза признал несовместимой с правом ЕС мальтийскую программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции. Ранее аналогичные программы приостановили Кипр и Болгария.

Кроме того, ЕС уже применял ограничения безвизового режима в Вануату из-за программы инвестиционного гражданства. В настоящее время под усиленным наблюдением находятся также карибские программы Антигуа и Барбуды, Доминики, Гренады и Сент-Люсии.

В то же время, отдельные государства рассматривают возможность запуска подобных механизмов. В частности, в июне 2026 стало известно о планах Аргентины предложить инвестиционное гражданство в обмен на вложения в государственные облигации на сумму от $1 млн.

Для инвесторов закрытие программы Сент-Китса и Невиса будет означать сокращение доступных вариантов получения второго гражданства без длительного проживания в другой стране. Однако окончательная дата прекращения программы и порядок завершения рассмотрения уже поданных заявлений пока не определены.