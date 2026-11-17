Мировые цены на золото 16 ноября упали до самого низкого уровня с октября 2025 года. На драгоценный металл оказывают давление укрепление доллара, рост доходности американских государственных облигаций и ожидание дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США (ФРС). На этом фоне инвестиционный банк Goldman Sachs уже второй раз за месяц ухудшил прогноз стоимости золота на 2027 год. Об этом сообщает Reuters.

Світові ціни на золото 16 листопада впали до найнижчого рівня з жовтня 2025 року.

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В ходе торгов в понедельник спотовая цена золота опускалась до $3 830,74 за тройскую унцию — самый низкий уровень со 2 октября 2025 года.

По сравнению с историческим максимумом $5 594,82, установленным в январе 2026 года, металл подешевел примерно на 31,5%.

По данным Reuters, по итогам года золото рискует продемонстрировать самую плохую динамику с 2015 года.

Почему золото резко дешевеет

Основным фактором падения стали ожидания более жесткой монетарной политики ФРС.

После публикации данных о высокой инфляции в США инвесторы начали более активно закладывать в цены дальнейшее повышение процентных ставок.

По данным инструмента CME FedWatch, 16 ноября участники рынка оценивали возможность повышения ставки ФРС на 0,25 процентного пункта в декабре примерно в 94%. Вероятность более резкого шага — на 0,5 процентного пункта — составляла около 6%.

Более высокие ставки делают американские облигации более привлекательными для инвесторов, ведь они приносят процентный доход.

А золото не обеспечивает регулярных процентных выплат. Поэтому рост доходности облигаций увеличивает альтернативную цена его содержания.

Дополнительное давление создает сильный доллар. 16 ноября американская валюта приблизилась к самому высокому уровню по отношению к корзине мировых валют с апреля 2025 года.

Поскольку золото торгуется преимущественно в долларах, укрепление американской валюты делает его более дорогим для покупателей, использующих другие валюты.

Goldman Sachs во второй раз ухудшил прогноз

На фоне изменения ожиданий политики ФРС аналитики Goldman Sachs пересмотрели ценовые ориентиры для золота.

В первой половине ноября банк снизил прогноз на конец 2026 года с $4650 до $4150 за унцию, а на конец 2027 года — с $5400 до $4800.

Впоследствии прогноз на конец 2027 года снизили еще на $150 — до $4 650 за унцию.

Таким образом, лишь за ноябрь прогноз Goldman Sachs на конец 2027 года сократился на $750, или почти на 14%.

Причиной последнего пересмотра стали ожидания более длительного периода высоких процентных ставок в США.

Теперь экономисты банка прогнозируют еще одно повышение ставки на 0,25 процентного пункта в марте 2027 года, вдобавок к декабрьскому повышению, которое уже учитывалось в предыдущем сценарии.

В то же время Goldman Sachs не отказывается от положительного долгосрочного прогноза.

Аналитики ожидают, что в конце 2027 ФРС перейдет к снижению ставок. Это может поддержать инвестиционный спрос на золото.

К моменту публикации пересмотренного прогноза банк оценивал потенциал роста металла к концу 2027 года примерно в 16%. Однако это прогноз, а не гарантированная доходность.

Почему золото не спасли геополитические риски

Обычно золото рассматривается как защитный актив, спрос на который увеличивается во время войн, финансовой нестабильности и инфляционных рисков.

Тем не менее, нынешняя ситуация демонстрирует, что даже масштабные геополитические потрясения не гарантируют роста его стоимости.

Война вокруг Ирана повлекла за собой удорожание нефти и усилила инфляционное давление. Но это увеличило вероятность жесткой политики ФРС, сдерживающей спрос на золото.

Кроме того, при резких колебаниях на фондовых рынках инвесторы иногда продают золото, чтобы получить ликвидность и покрыть убытки по другим активам.

В результате, золото может временно дешеветь даже на фоне высокой геополитической неопределенности.

Центробанки продолжают покупать золото

Несмотря на падение цен, долгосрочный спрос на драгметалл остается существенным.

По данным World Gold Council, в третьем квартале 2026 года центральные банки приобрели 321 тонну золота — на 42% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

В общей сложности за девять месяцев приобретения центробанков составляли около 675 тонн.

Кроме того, биржевые фонды, снабженные физическим золотом (ETF), в третьем квартале увеличили запасы на 211 тонн.

В октябре глобальные золотые ETF привлекли еще $2,7 млрд, а их совокупные запасы выросли до рекордных 4275 тонн.

Это означает, что падение биржевых котировок не сопровождается одинаковым сокращением спроса со стороны всех категорий инвесторов.

Что будет с ценами на золото

Ближайшая динамика золота будет зависеть от сигналов ФРС, инфляции в США и ситуации с доходностью американских облигаций.

18 ноября ожидается публикация протокола октябрьского заседания ФРС. Инвесторы будут искать в нем сигналы о дальнейшем повышении ставки.

Если ожидания жесткой монетарной политики сохранятся, золото может оставаться под давлением.

В то же время, замедление инфляции, снижение доходности облигаций или ослабление доллара способны поддержать восстановление котировок.

Аналитики Reuters обращают внимание на психологически важный уровень $3800 за унцию, выше которого золото пока удерживается.

Итак, главное противоречие на рынке заключается в том, что краткосрочные факторы способствуют снижению цен, в то время как закупки центральных банков и спрос на защиту от долгосрочных экономических рисков продолжают поддерживать металл.