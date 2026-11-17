Правительство Португалии готовит программу поддержки малообеспеченных семей и микропредприятий на покупку электромобилей. Домохозяйствам планируют компенсировать около 80% стоимости автомобиля, но не более 15 тыс. евро . Также предусмотрена отдельная программа для бизнеса, по которой государство может покрыть до 100% стоимости электрокара без учета НДС. Об этом пишет Euronews.

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О планах правительства сообщила министерка окружающей среды Португалии Мария да Граса Карвалью в ходе обсуждения государственного бюджета на 2027 год. Программа является частью Социального климатического плана ЕС и должна помочь семьям с низкими доходами перейти на более экологический транспорт.

На первом этапе правительство рассчитывает поддержать покупку электромобилей примерно для 5,5 тыс. семей. На это предусмотрено ориентировочно 104,5 млн. евро. Еще около 9 тыс. микропредприятий должны получить поддержку для приобретения 13,7 тыс. электрических автомобилей.

Кто сможет получить деньги на электромобиль

Программа для домохозяйств, прежде всего, ориентирована на получателей социального тарифа на электроэнергию. В Португалии таких семей около 750 тыс., и у них будет приоритет при рассмотрении заявок.

Также помощь планируется распространить на домохозяйства, годовой доход которых не превышает 80% национального медианного дохода. Правительство называет ориентир до €11 572 в год. В общей сложности потенциально под критерии программы могут попасть около 1,5 млн домохозяйств.

Размер компенсации еще совсем не утвержден. По предварительным оценкам государство будет покрывать от 70% до 90% стоимости автомобиля, а Министерство окружающей среды ориентируется на 80%. Максимальная сумма поддержки составит €15 тыс. Если покупатель передаст подержанный автомобиль на утилизацию, компенсацию могут увеличить еще на €1 тыс.

Отдельно правительство планирует возместить НДС для уязвимых семей за счет другого источника финансирования. По словам министерши, это должно уменьшить сумму, которую домохозяйству придется доплатить самостоятельно.

Приобрести можно будет новый или б/у электромобиль в возрасте до пяти лет. Его цена не должна превышать €37,5 тыс., а покупать автомобиль нужно будет в автосалоне — приобретение у частного лица не будет отвечать условиям программы.

Помощь будут оказывать через ваучеры, которые можно использовать при покупке машины. То есть покупателю не придется сначала платить полную стоимость автомобиля, а потом ждать компенсации. Продать приобретенный по программе электрокар можно будет не раньше, чем через три года.

Какую поддержку получат микропредприятия

Для малого бизнеса правительство предусмотрело €228 млн. Претендовать на помощь смогут микропредприятия с годовым оборотом до €2 млн и штатом менее 10 человек.

Компании смогут подать заявку на покупку одного или двух электромобилей. Государство планирует покрывать до 100% их стоимости без НДС.

В то же время, для бизнеса установят дополнительные условия: за каждый приобретенный электромобиль нужно будет сдать на утилизацию один подержанный автомобиль. Кроме того, компания должна подтвердить, что расходы на топливо составляют не менее 5% ее общих затрат.

Смогут ли получить помощь иностранцы с видом на жительство

Объявленные критерии программы не предусматривают отдельного требования к португальскому гражданству. Основной упор сделан на доходах домохозяйства и получении социального тарифа на электроэнергию.

В то же время, окончательно ответить, смогут ли претендовать на компенсацию иностранцы с временным или постоянным видом на жительство, пока невозможно. По состоянию на 17 ноября подробный регламент программы еще не обнародован. В нем должны определить, в частности, требования к заявителям и перечень документов.

Для получения социального тарифа на электроэнергию важны не паспорт, а условия домохозяйства: договор на поставку электроэнергии для постоянного жилья, уровень дохода или определенных социальных выплат. Однако это лишь один из критериев будущей программы, а не подтверждение автоматического права на субсидию для каждого владельца вида.

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Когда заработает программа

Запуск поддержки ожидается в 2027 году, но окончательные условия еще согласовываются. Поскольку финансирование для семей предусмотрено в рамках Социального климатического плана ЕС, необходимо также окончательное согласование Европейской комиссии.

Помимо помощи семьям и микропредприятиям Португалия планирует направить €125,5 млн на софинансирование приобретения 700 электрических автобусов для регионов с низкой плотностью населения. Средства должны пойти на зарядную инфраструктуру и остановки.

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