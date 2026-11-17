Чтобы в 2026 году выйти на пенсию в 60 лет, украинцам необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа. Однако для получения выплат около 10 тыс. грн одного стажа недостаточно — важен также официальный заработок в течение трудовой жизни. По одному из ориентировочных расчетов зарплата должна составлять около 27 700 грн. Об этом пишет издание «На пенсии».

Чтобы в 2026 году выйти на пенсию в 60 лет, украинцам необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа

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В то же время, такая зарплата не гарантирует пенсию в 10 тыс. грн. Пенсионный фонд определяет размер выплат индивидуально с учетом продолжительности страхового стажа и соотношения заработка человека со средней зарплатой в Украине за соответствующие периоды.

Как рассчитывают пенсию

По данным Пенсионного фонда, размер пенсии по возрасту зависит от трех основных показателей:

Средней заработной платы в Украине, по которой уплачивались страховые взносы, за три календарных года перед назначением пенсии.

Индивидуального коэффициента заработка человека, учитывающего его зарплату по сравнению со средней по стране.

Коэффициента страхового стажа, зависящего от количества лет, за которые уплачены взносы.

Для назначения пенсии в 2026 году используется средняя зарплата за 2023−2025 годы — 17 482,87 грн.

За 33 года страхового стажа соответствующий коэффициент по общему правилу составляет 0,33.

Следовательно, чтобы основной размер пенсии при такой продолжительности стажа составлял 10 тыс. грн, расчетная зарплата для пенсионной формулы должна быть равна примерно 30,3 тыс. грн. Для этого индивидуальный коэффициент заработка должен составлять около 1,73.

Это означает, что в течение периодов, учитываемых для исчисления пенсии, официальная зарплата человека должна была быть в среднем примерно на 73% выше соответствующего среднего показателя в Украине.

Поэтому ориентир 27700 грн нельзя применять одинаково ко всем. Важно не только то, сколько человек зарабатывает сейчас, но и то, каким был его официальный доход на протяжении предыдущих лет.

Сколько стажа нужно для пенсии в 2026 году

Пенсионный фонд установил такие требования к страховому стажу для людей, достигающих соответствующего возраста в 2026 году:

Если у человека нет достаточного стажа для выхода на пенсию в 60 лет, он может получить право на выплаты позже — в зависимости от количества накопленных страховых лет.

За каждый полный год стажа более 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, которым пенсия назначена по современным правилам, предусмотрена доплата.

Она составляет 1% от основного размера пенсии за каждый сверхурочный год, но не более 1% минимальной пенсии по возрасту.

В 2026 году это максимум 25,95 грн за год сверхурочного стажа. Следовательно, за десять дополнительных лет доплата может составить до 259,50 грн. в месяц.

Сколько стоит докупить страховой стаж

Если необходимого стажа не хватает, законодательство разрешает добровольно уплачивать страховые взносы.

В 2026 году минимальная зарплата составляет 8647 грн, а минимальный страховой взнос — 22% этой суммы, или 1902,34 грн в месяц.

Соответственно формирование 12 месяцев страхового стажа по минимальным взносам обойдется в 22 828,08 грн.

Отдельные правила действуют для уплаты взносов за прошедшие периоды, когда человек не подлежал общеобязательному государственному социальному страхованию.

В таком случае минимальный взнос за каждый месяц вдвое больше — 3 804,68 грн. За 12 месяцев придется уплатить не менее 45 656,16 грн.

При этом добровольная оплата за текущий период и единовременная оплата за прошедшие месяцы имеют разные условия оформления. Не каждый период отсутствия работы можно автоматически отнести путем внесения средств.

Можно ли увеличить пенсию, если работать дольше

Украинцы, которые по достижении пенсионного возраста решили отложить оформление выплат, могут получить повышенную пенсию.

По данным Пенсионного фонда, предусмотрены следующие надбавки:

0,5% за каждый полнолуние отсрочки, если она составляет до пяти лет.

0,75% за каждый полнолуние, если период отсрочки превышает пять лет.

Например, если человек отложит назначение пенсии на два года и продолжит приобретать страховой стаж, предусмотренное законом повышение составит 12% от основного размера пенсии.

Также перерасчет доступен людям, продолжающим работать после оформления пенсии. В определенных условиях он проводится автоматически с 1 апреля.

Если после назначения или предварительного перерасчета пенсии человек получил не менее 24 месяцев страхового стажа, Пенсионный фонд может учесть не только дополнительный стаж, но и новый заработок, если это выгодно пенсионеру.

Какие пенсии получают украинцы

Как ранее сообщал «Минфин», вопрос достаточности страхового стажа остается актуальным для будущих пенсионеров. В 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь в год больше стажа, чем в 2025 году. Требования продолжат постепенно расти — до 35 лет в 2028 году.

По официальной статистике Пенсионного фонда, на 1 октября 2026 года средний размер назначенной пенсионной выплаты в Украине составил 7 287,81 грн. Общее количество пенсионеров превышало 10 млн человек. Таким образом, пенсия в 10 тыс. грн. примерно на 37% превышает средний показатель.

Проверить свой страховой стаж и предварительно рассчитать будущие выплаты можно через сервис «Пенсионный калькулятор» на веб-портале Пенсионного фонда Украины. Сервис использует персональные данные о стаже и зарплате, поэтому такой расчет будет точнее общих ориентиров относительно необходимого дохода.