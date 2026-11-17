За девять месяцев 2026 года чистая прибыль платежеспособных украинских банков сократилась на 33,3% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году — до 79,7 млрд грн. В то же время прибыль до налогообложения выросла на 4,5%. Причиной такой разницы явилось применение повышенной ставки налога на прибыль в размере 50%. Об этом сообщает Национальный банк Украины.

За девять месяцев 2026 года чистая прибыль платежеспособных украинских банков сократилась на 33,3%

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Несмотря на уменьшение чистой прибыли, банковский сектор остается прибыльным. Однако в НБУ предупреждают: сохранение высокой налоговой нагрузки ограничивает возможности банков наращивать капитал, необходимый для расширения кредитования.

На чем зарабатывают банки

По данным регулятора, доходность банков поддерживают высокая чистая процентная маржа и увеличение объемов кредитования.

За январь-сентябрь 2026 года чистая процентная маржа составила 7,8%, а в третьем квартале достигла 8%.

В то же время, структура процентных доходов банков постепенно меняется.

В сентябре доля доходов от кредитов выросла до 50,9% от общих процентных доходов. Доля поступлений от высококачественных ликвидных активов сократилась.

Это свидетельствует о возрастании роли кредитования в формировании банковских доходов.

Однако на рентабельность влияет необходимость формировать резервы под возможные кредитные убытки. Такие отчисления сокращают финансовый результат, особенно в условиях высоких военных рисков.

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Почему НБУ предупреждает о замедлении кредитования

В Нацбанке отмечают, что полученная прибыль является важным источником укрепления банковского капитала.

Чем больше капитала накапливают банки, тем шире их возможности кредитовать предприятия и население с соблюдением нормативов достаточности капитала.

Однако повышенная ставка налога на прибыль уменьшает сумму средств, которые могут оставить банки для развития.

По оценке НБУ, нынешней рентабельности капитала многим банкам будет недостаточно, чтобы поддерживать текущие темпы роста кредитных портфелей.

Даже если рентабельность останется на нынешнем уровне, возможности роста банков могут ограничиться 15−20% в год, отмечают в Нацбанке.

В то же время, регулятор отмечает, что имеющегося запаса капитала достаточно для поддержания стабильности банковской системы даже в случае усиления военных рисков или ухудшения экономических условий.

То есть речь идет не об угрозе устойчивости банков, а прежде всего о возможном ограничении темпов их развития и кредитования экономики.

Сколько банки заработали в прошлом году

По итогам 2025 года украинские банки получили 126,5 млрд грн чистой прибыли.

Начисленный налог на прибыль за этот период составил 84,8 млрд грн.

В 2026 году для банков снова действует повышенная ставка налога на прибыль — 50% вместо 25%, применявшихся в 2025 году.

Кроме того, в течение 2026 года банки не могут уменьшать налогооблагаемую прибыль на убытки прошлых лет.

Что будет с налогами в 2027 году

Как ранее сообщал «Минфин», 11 ноября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 15262, предусматривающий продление повышенной ставки налога на прибыль банков в размере 50% на 2027 год.

Документ также сохраняет запрет учитывать убытки предыдущих лет при определении налогооблагаемой прибыли. Решение поддержали 303 народных депутата.

По состоянию на 16 ноября законопроект находится на подписи Президента, поэтому соответствующие изменения еще должны пройти завершающую процедуру вступления в силу.

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Как ранее писал «Минфин», глава парламентского налогового комитета Даниил Гетманцев оценивал возможные дополнительные поступления от продления ставки 50% примерно в 38 млрд грн в 2027 году. В то же время, НБУ и представители банковского сектора предупреждают, что долгосрочное сохранение высокого налогообложения может ограничить наращивание банковского капитала.

Таким образом, повышенный налог позволяет государству получать дополнительные бюджетные поступления, но уменьшает часть прибыли, которую банки могут направить на расширение кредитования бизнеса и населения.