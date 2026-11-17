Украина заняла 26 место среди 28 европейских стран в предыдущем авторском рейтинге эффективности использования высшего образования. Несмотря на высокий уровень образованности населения, украинская экономика испытывает трудности с трудоустройством выпускников в соответствии с их квалификацией и привлечением иностранных студентов. Об этом написал руководитель Международного Центра Научных исследований «Виртус» и главный редактор научного журнала Corporate Ownership and Control Александр Костюк.

Украина получила 21,3 балла из 100 возможных, тогда как лидер рейтинга - Люксембург - 92,8 балла.

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Такие результаты приведены в исследовании на основе предложенного индекса Higher Education Economic Conversion Index (HEECI), призванного оценивать, насколько эффективно страны используют образовательный потенциал граждан.

Украина получила 21,3 балла из 100 возможных, тогда как лидер рейтинга — Люксембург — 92,8 балла.

При этом HEECI является авторской моделью, а не официальным рейтингом Eurostat или Европейской комиссии. Приведенные позиции стран требуют отдельной проверки методики расчета.

Как оценивали экономическую отдачу от образования

Для сравнения 27 стран ЕС и Украины авторы использовали четыре показателя, каждый из которых весит 25%:

Доля населения в возрасте 25−34 лет с высшим образованием.

Уровень трудоустройства выпускников заведений высшего образования.

Соответствие работы уровню полученной квалификации.

Доля иностранных студентов.

Каждый компонент переводили в шкалу от 0 до 100 баллов, после чего формировали общую оценку.

По результатам авторского расчета, первую десятку возглавили:



Украина с результатом 21,3 балла оказалась на 26 месте.

В то же время, индекс не измеряет непосредственно вклад выпускников в ВВП или производительность труда. Это комплексный показатель, результат которого зависит от выбора составляющих, их веса и способа нормализации данных.

Почему Украина оказалась внизу рейтинга

В представленном исследовании для Украины использованы следующие показатели:

58% — оценка доли молодежи с высшим образованием;

55,2% — уровень трудоустройства выпускников;

65,4% — соответствие работы полученной квалификации;

2,3% — ориентировочная доля иностранных студентов.

По логике предложенной методики, около 34,6% трудоустроенных выпускников выполняют работу, не требующую полученного ими уровня образования.

Для сравнения, по приведенным авторам данным, уровень чрезмерной квалификации работников составляет 13,7% в Нидерландах, 19,9% в Германии, 20,3% в Польше и 34% в Испании.

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Таким образом, проблема Украины заключается не только в количестве специалистов с дипломами, но и способности экономики предлагать им рабочие места соответствующей квалификации.

В то же время, украинские показатели трудоустройства и соответствия образования требуют уточнения относительно года наблюдения, охвата населения и методики сбора данных, прежде чем их можно будет непосредственно сравнивать с европейской статистикой.

Сколько людей имеют высшее образование в Европе

По данным Eurostat, в 2025 году 44,8% населения Европейского Союза в возрасте 25−34 лет получили завершенное высшее образование.

Самые высокие показатели зафиксировали в Ирландии — 66,8%, Люксембурге — 65,2%, Литве — 60,8%, Кипре — 60% и Нидерландах — 56,1%.

Для Германии этот показатель составил 40,9%, для Чехии — 36%.

В то же время, использованная в авторском рейтинге оценка для Украины — 58% — имеет другую статистическую основу. В частности, ОЭСР ранее приводила такой показатель для украинцев в возрасте 30−34 лет за 2021 год.

Поэтому сравнение его с данными ЕС за 2025 год для группы 25−34 года является предварительным, а вывод о вхождении Украины в пятерку европейских лидеров по образованности нельзя считать подтвержденным для одного и того же года и возрастной группы.

Как образовательная миграция влияет на экономику

Авторы исследования обращают внимание на еще одну проблему — потерю части экономической отдачи от инвестиций в подготовку украинских специалистов из-за их переезда за границу.

Украинское государство, семьи и университеты вкладывают ресурсы в формирование человеческого капитала. Однако часть выпускников продолжает работать в Польше, Чехии, Германии, Нидерландах и других странах.

В результате экономическая отдача их знаний, профессиональных навыков и опыта может формироваться уже за пределами Украины.

В то же время у международной мобильности есть и потенциальные преимущества: украинские специалисты могут получать новые компетенции, поддерживать экономику переводами и впоследствии возвращаться с опытом работы на международных рынках.

Чего не хватает украинскому рынку труда

По данным Eurostat, в 2025 году уровень занятости недавних выпускников высшего образования в ЕС составил 87%. Это свидетельствует о сравнительно высоком спросе на квалифицированных специалистов в европейских экономиках, хотя ситуация существенно отличается в зависимости от страны.

Отдельной проблемой остается несоответствие квалификации занимаемым должностям. В ЕС в 2025 году 21,4% трудоустроенных лиц с высшим образованием выполняли работу, не требующую такого уровня подготовки.

Для Украины проблему усложняют последствия полномасштабной войны. По данным европейской платформы Erasmus Networks, по состоянию на 2024 год около 27% украинских учреждений высшего образования получили повреждения или были разрушены, а 19 университетов и институтов временно переместились в более безопасные регионы.

Поэтому для повышения экономической отдачи от образования недостаточно увеличивать количество студентов или дипломов. Важным остается создание квалифицированных рабочих мест, развитие высокотехнологичных производств, инвестиции в исследования и сотрудничество университетов с бизнесом.

Именно способность использовать знания выпускников в производительном труде и инновациях будет определять, насколько образовательный потенциал будет способствовать экономическому восстановлению страны.