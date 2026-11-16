Как задекларировать биткоин и другую криптовалюту: требования к заполнению декларации

Владельцы криптовалют, которые представляют электронные декларации, должны указывать не только название актива, но и точное количество токенов, дату приобретения и стоимость в гривнах. В Министерстве юстиции объяснили , в каких разделах декларации отражать криптоактивы, как подтвердить историю операций и при каких условиях нужно указывать расходы на их приобретение.

Владельцы криптовалют, подающие электронные декларации, должны указывать не только название актива, но и точное количество токенов, дату приобретения и стоимость в гривнах. Фото: Pexels

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Как указать криптовалюту в электронной декларации

Криптовалюта относится к виртуальным активам, которые в соответствии с пунктом 6 части первой статьи 46 Закона Украины «О предотвращении коррупции» следует отражать в электронной декларации. Это касается активов, находящихся в собственности декларанта или членов его семьи, по состоянию на последний день отчетного периода.

Сведения о них вносят в раздел 10 «Нематериальные активы». При заполнении нужно выбрать название криптовалюты из предложенного списка. Если нужного актива там нет, следует выбрать пункт «Другое» и самостоятельно указать его полное и сокращенное название.

Отдельно необходимо указать точное количество токенов или коинов, которыми декларант владел конце отчетного периода. Закруглять этот показатель нельзя.

Для подтверждения количества криптовалют и истории операций Минюст рекомендует хранить отчеты о транзакциях с криптовалютных бирж. Если активы хранятся в личном электронном кошельке, следует фиксировать его состояние.

Как определить дату приобретения и стоимость криптовалюты

В поле «Дата приобретения» нужно указать дату последней операции по покупке соответствующего вида криптовалюты. Это правило действует и тогда, когда декларант покупал актив несколькими частями в разные даты.

Стоимость криптовалюты в декларации указывают в гривнах. Ее определяют по фактическим затратам на приобретение актива путем перевода средств с банковского счета.

Когда криптовалюту следует указывать в других разделах декларации

Самое внесение криптоактива в раздел «Нематериальные активы» недостаточно для отображения всех операций с ним. В зависимости от характера операции информацию следует указывать и в других частях декларации.

В частности, в разделе 11 «Доходы, в том числе подарки» отражают средства, полученные от продажи криптовалюты. Такие поступления считаются доходом и подлежат обязательному декларированию.

Кроме того, в разделе 14 «Расходы и сделки субъекта декларирования» следует указывать разовые расходы на приобретение криптовалюты, если они превышают 50 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленных на 1 января соответствующего отчетного года.

Изменяется в налогообложении криптовалют в Украине

Электронное декларирование криптоактивов и уплата налогов с доходов от операций с ними — это разные обязанности. Первое касается лиц, на которых распространяется антикоррупционное законодательство, в то время как налоговое декларирование связано с получением дохода от продажи криптовалюты.

В то же время, в Украине готовят отдельные правила налогообложения операций с виртуальными активами. 4 ноября 2026 года Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал законопроект № 10225-д, предусматривающий налогообложение прибыли от продажи криптовалюты — разницы между расходами на ее приобретение и доходом от продаж, а не всей суммы сделки. Документ также предусматривает избавление от налогообложения обмена одного виртуального актива на другой.

Однако новые правила пока не вступили в силу. 10 ноября Верховная Рада отложила рассмотрение законопроекта из-за замечаний Национального банка, в частности, о допуске иностранных токенов на украинский рынок и возможном ограничении конкуренции между криптобиржами. Документ нуждается в доработке.

Ранее Минфин также писал о расширении финансовой отчетности для крипторынка: с 1 июля 2026 года криптобиржи и кастодиальные сервисы в Украине включили в перечень подотчетных финансовых учреждений по стандарту CRS. Это предполагает сбор и передачу информации налоговым органам в соответствии с установленными требованиями.