ЕС ввел санкции против почти 50 банков рф и владелицы Wildberries: кто попал в список

Европейский Союз расширяет санкционное давление на российскую экономику — в этот раз под ограничения попали около 50 банков и финансовых учреждений, крупные игроки электронной торговли, нефтяные компании и участники сети перевозки российской нефти. Среди новых фигурантов — владелица Wildberries Татьяна Ким и акционер Ozon Александр Чачава.

Всего 16 ноября Совет Е С внес в санкционный список 12 физических лиц и 101 компанию и организацию. Брюссель объясняет решение стремлением ограничить финансовые каналы, по которым Россия получает доходы для продолжения войны, и усложнить работу ее теневого нефтяного флота.

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Под санкциями оказались около 50 российских банков

Значительная часть нового пакета относится к российскому финансовому сектору. В список внесли около 50 банков и финансовых учреждений.

В Совете Е С отметили , что постепенное расширение ограничений против российского банковского сектора должно перекрыть финансовые каналы, по которым проходят государственные доходы и средства на финансирование военных действий.

Среди попавших под ограничения учреждений есть, в частности, «Кубаньторгбанк», «Газтрансбанк», «Ставропольпромстройбанк» и ростовский «Сельмашбанк». В санкционном решении их деятельность связывается с доходами российского правительства и финансированием войны.

Ограничения для Wildberries и Ozon

Евросоюз также включил в санкционный список представителей двух крупных российских компаний электронной торговли.

Речь идет о Татьяне Ким, единой акционерке Wildberries, и Александре Чачаве, который контролирует мажоритарную долю другой крупной компании этого сектора — Ozon.

В Wildberries заявили, что у компании нет активов в Евросоюзе и не работает на его территории. Поэтому, по оценке ее представителей новые ограничения не повлияют на работу компании.

Какие нефтяные компании попали под санкции

Отдельное направление нового пакета касается российской нефтяной отрасли. Ограничения были введены против компаний, управляющих нефтеперерабатывающими заводами и нефтяным терминалом в Санкт-Петербурге, а также работающих в сфере разведки и добычи энергоресурсов.

В список попали Московский, Хабаровский, Ильский и Омский нефтеперерабатывающие заводы, Газпром нефтехим Салават, ТАИФ-НК, Киришинефтеоргсинтез и Орскнефтеоргсинтез.

Санкции также затронули компанию «Славянск ЭКО», занимающуюся добычей нефти в Краснодарском крае, и ее генерального директора Константина Агаджаняна и совладельцев Луизы Папазян, Роберта и Валерия Параняцев.

Под ограничения попали и «Новошахтинский завод нефтепродуктов» в Ростовской области и «Калмтатнефть», дочерняя компания «Татнефти», занимающаяся поиском месторождений.

ЕС усиливает давление на теневой нефтяной флот

Еще одна часть санкций направлена против компаний из Объединенных Арабских Эмиратов, Китая, Сейшельских островов и Омана. По информации Совета Е С , они приобретают нефть и нефтепродукты российского происхождения.

Ограничения также ввели против бизнесменов, владеющих судами или управляющих ими. Эти суда уже находятся под санкциями Евросоюза и используются для незаконной перевозки российской нефти в рамках сделок с высокими рисками.

Какие ограничения предусматривает санкционный список

Новые меры приняли в рамках санкционного режима ЕС против действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Для физических и юридических лиц, внесенных в список, предусмотрено замораживание активов. Также запрещено прямо или косвенно предоставлять средства или экономические ресурсы. Для физических лиц действует запрет на въезд в Евросоюз.

Отдельно ЕС ввел ограничение против 30 физических лиц и двух организаций за манипулирование информацией и вмешательство, направленное на дестабилизацию общества в странах Евросоюза.

Среди них московское Агентство социального проектирования, которое, по оценке Брюсселя, распространяет за рубежом пророссийскую пропаганду и дезинформацию по поручению администрации президента России. В частности, речь идет о целенаправленных операциях против Германии.

В санкционный список также внесли 24 работавших в этом агентстве российских телеведущих Виталия Елисеева и Петра Марченко, прокремлевского «военкора» Юрия Подоляка и Чея Боуза из RT International.