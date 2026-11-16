Не только укрытие: для бизнеса ввели новые правила работы во время воздушных тревог — что изменится

Воздушная тревога на предприятии — это не только вопрос, где спрятать работников. Следует также вовремя остановить рабочие процессы, сообщить посетителям, организовать эвакуацию и решить, как работать дальше. Теперь эти вопросы получили дополнительное нормативное урегулирование: правительство определило новые требования к безопасности на предприятиях, в частности, обустройстве безопасных пространств, оповещении людей и порядке действий во время угрозы.

Изменения предусмотрены постановлением Кабинета Министров № 1128 от 15 сентября 2026 года, которое обновило правила реагирования на воздушные угрозы. Они вступили в силу 18 сентября.

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Обновленные правила предусматривают два уровня воздушной угрозы. Красный объявляют в случае ракетной, ракетно-дроновой или массированной дроновой угрозы, желтый — в случае дроновой угрозы. Желтый сигнал будут подаваться отдельно по районам, чтобы точнее определять территории, к которым относится опасность.

Укрытие или безопасное пространство: какие варианты

Одно из главных изменений для бизнеса — возможность работать на желтом уровне угрозы при условии, что на предприятии есть место, где могут защититься работники и посетители.

Это может быть защитное сооружение, временное или постоянное укрытие, сооружение двойного назначения или безопасное пространство. То есть, предприятиям не обязательно строить отдельное укрытие: в предусмотренных постановлением случаях можно приспособить для защиты людей часть имеющегося здания.

Однако безопасное пространство — это не просто комната без окон или внутренний коридор. По определению правительства, речь идет о наиболее защищенной зоне здания, обустроенной с учетом ее конструктивных особенностей. Она должна защищать людей от побочного действия обычных средств поражения и максимального избыточного давления взрыва.

Для этого нужно оценить конструкции здания, возможные пути проникновения взрывной волны, риск образования обломков, доступность выходов и условия пребывания людей. Методические рекомендации по обустройству безопасных пространств предусматривают привлечение профильных специалистов и проведение необходимых расчетов.

В то же время, такое пространство не является полноценным укрытием и не обеспечивает защиты от прямого попадания боеприпасов. Поэтому эти понятия не следует отождествлять.

Таблички, оповещения и эвакуация: что должен сделать работодатель

Устройство места для защиты — только часть новых требований. Постановление № 1128 также определяет, как предприятия должны информировать людей о условиях безопасности.

На входах в здания или на их внешние стены нужно разместить таблички размером 100×60 см. На них должна быть одна из трех надписей: «Объект снабжен укрытием», «Объект снабжен безопасным пространством» или «Объект не снабжен укрытием».

Кроме того, работодатели должны определить порядок действий персонала во время воздушной тревоги и обеспечить доведение сигнала работникам и посетителям.

На практике это означает, что компаниям придется просмотреть внутренние инструкции. Нужно определить, кто отвечает за оповещение и эвакуацию, по каким маршрутам должны двигаться люди, как быстро останавливать оборудование и что делать, если кто-то травмировался или не может самостоятельно покинуть помещение.

Особенно это касается производств, где остановка технологического процесса требует времени, а также магазинов, ресторанов и других заведений, где вместе с работниками находятся посетители.

Как объясняет Инесса Летич, советница и соруководитель практики трудового права Asters, работники должны иметь «реальную, а не только теоретическую возможность быстро остановить работу и эвакуироваться».

По ее словам, работодателю важно найти баланс между безопасностью людей, качеством продукции или услуг и экономическими интересами предприятия. Чем сложнее оперативно остановить работу, тем выше риски для компании.

Отдельно нужно продумать эвакуацию людей с инвалидностью, в том числе имеющих нарушение зрения или движения. Формально определенный маршрут не поможет, если человек физически не сможет им воспользоваться.

Могут ли работники продолжать работу во время тревоги

Новые правила не означают, что при каждом сигнале воздушной тревоги все предприятия автоматически прекращают деятельность. При желтом уровне работа возможна, если выполнены предусмотренные правительством требования по защите людей.

В то же время разрешение продолжать деятельность не освобождает работодателя от всеобщего долга обеспечивать безопасные условия труда. Это предусмотрено статьей 153 Кодекса законов о труде и статьей 13 Закона «Об охране труда».

Важную роль играет и поведение самих работников. На практике бывают случаи, когда люди отказываются покидать рабочие места даже после объявления тревоги и соответствующих предупреждений руководства.

Инесса Летич обращает внимание на то, что работодатель не может физически заставить работника эвакуироваться, если тот отказывается это делать. Однако компания должна заранее определить обязательные правила поведения во время угрозы, проводить инструктажи и контролировать их выполнение. За нарушение утвержденных требований может наступать дисциплинарная ответственность.

Еще один вопрос, который волнует работников и работодателей — оплата времени, проведенного в укрытии.

Если из-за воздушной тревоги человек не может выполнять свои обязанности не по своей вине, работодатель не должен автоматически уменьшать ему заработную плату или считать все это время простоем.

По словам Инессы Летич, компаниям следует заранее определить порядок оформления таких ситуаций. В частности, можно предусмотреть механизм частичного простоя и фиксировать периоды фактической остановки работы. В то же время, если характер работы позволяет, работники могут продолжать выполнять свои обязанности дистанционно или непосредственно по укрытию.

Что бизнес должен успеть до 4 декабря

Для предприятий, в помещениях которых нет укрытия, постановление № 1092 предусмотрело переходный период. До завершения компании могут продолжать работу во время желтого уровня угрозы по согласованию с трудовым коллективом. Этот срок составляет три месяца со дня вступления в силу соответствующих положений — до 4 декабря 2026 года.

Министерство экономики и окружающей среды напомнило бизнесу о необходимости подготовиться к новым требованиям. При этом отдельное укрытие не является единственным возможным решением: при определенных условиях предприятия могут обустроить безопасное пространство в здании.

Однако после завершения переходного периода остается юридическая неоднозначность. Как объясняет Инесса Летич, одна норма постановления позволяет работать при наличии безопасного пространства или сооружения двойного назначения, в то время как другое положение связывает завершение переходного периода с устройством укрытия.

Поэтому компании, которые не имеют укрытия, но планируют продолжать работу при желтом уровне благодаря безопасному пространству, могут столкнуться с неоднозначным толкованием требований.

Для бизнеса новые правила означают не только затраты на обустройство помещений. Предприятиям придется пересмотреть организацию рабочих процессов, систему оповещения, маршруты эвакуации, обучение персонала и порядок оплаты времени вынужденного прекращения работы. Главная задача — сделать так, чтобы безопасность работников и посетителей не зависела только от наличия инструкции на стене, а была частью ежедневной работы предприятия.