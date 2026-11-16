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16 ноября 2026, 20:15 Читати українською

Банки расширяют кредитование: насколько выросли кредиты населению и бизнесу

Кредитование в Украине продолжает расти, несмотря на войну и ухудшение ситуации в сфере безопасности. В октябре 2026 года объем чистых гривневых кредитов бизнеса увеличился на 31% по сравнению с прошлым годом, а ссуды населению выросли еще быстрее — на 39%. Однако в Национальном банке уже видят факторы, которые могут затормозить эту динамику.

Кредитование в Украине продолжает расти, несмотря на войну и ухудшение ситуации в сфере безопасности.
Кредиты украинцам растут быстрее, чем кредиты бизнесу: что показала статистика НБУ. Фото: открытые источники
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Как изменилось кредитование бизнеса и населения

По оперативным данным Национального банка, в октябре банки продолжили наращивать кредитные портфели. Чистые гривневые кредиты предприятиям и небанковским финансовым учреждениям выросли на 31% в годовом исчислении. Для физических лиц этот показатель составил 39%.

Для оценки кредитной активности НБУ рекомендует ориентироваться именно на чистые кредиты, а не на валовой портфель. Годовая динамика последнего остается извращенной из-за решения государственных банков в декабре 2025 года списать значительный объем старых неработающих кредитов.

Это сократило валовой показатель, но не значит, что банки стали меньше кредитовать. Последствия списания и дальше будут влиять на сравнение с прошлым годом, поэтому чистый портфель более точно отражает текущую динамику.

Почему кредитование может замедлиться

Несмотря на высокие темпы роста, в НБУ не исключают, что банки будут в дальнейшем кредитовать медленнее. Один из факторов — ухудшение ситуации в сфере безопасности и усиление российских обстрелов. Это сказывается на деловой активности и, в частности, уменьшает спрос предприятий на ссуды.

Об изменении настроений свидетельствует и последний опрос банков по условиям кредитования. Оценка роста спроса бизнеса на новые кредиты в нем оказалась самой низкой с середины 2025 года.

Еще одним ограничением для банков может стать повторное введение повышенного налога на прибыль. По оценке НБУ, это будет существенно снижать возможности финансовых учреждений наращивать кредитование.

Регулятор заявляет, что продолжит работать над расширением доступа бизнеса к ссудам. Среди уже реализуемых мер он называет Стратегию по развитию кредитования и четыре регуляторных пакета поддержки кредитования секторов экономики, критических для обороноспособности страны.

Денег на счетах в банках тоже стало больше

Кредитные портфели вырастают на фоне роста средств клиентов в банковской системе. В октябре объем гривневых средств на счетах предприятий и небанковских финансовых учреждений увеличился на 22% по сравнению с аналогичным месяцем в прошлом году.

У населения прирост составил 15%. Следовательно, положительную динамику демонстрируют не только ссуды, но и средства, которые клиенты хранят на банковских счетах.

НБУ предостерегает, что приведенные показатели оперативны. После получения месячной отчетности банки их могут уточнить.

Какие банки больше всего наращивают кредитование

По данным Минфина за 6 октября, украинские банки активно увеличивали кредитные портфели и раньше. К концу августа 2026 года их совокупный чистый кредитный портфель составил около 1,31 трлн грн. Только за август он вырос на 55 млрд грн, или 4,4%.

Наибольший прирост бизнес-кредитов за январь-август зафиксировали в ПриватБанке (+27,21 млрд грн), ПУМБ (+19,55 млрд грн) и Райффайзен Банке (+14,9 млрд грн).

В розничном кредитовании лидировали ПриватБанк и Универсал Банк, работающий под брендом monobank. За восемь месяцев они увеличили портфели кредитов физическим лицам на 24,6 млрд грн и 20,21 млрд грн соответственно. Итого это почти 45 млрд грн прироста.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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