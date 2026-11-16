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16 ноября 2026, 20:41 Читати українською

Топ-5 новостей за понедельник: Украина получит почти €8 млрд, доллар приблизился к максимуму, а банки наращивают кредитование

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Бесплатный ШИ от Google: почему за него заплатят покупатели

Пользователи привыкают к мгновенным подсказкам от искусственного интеллекта Google, оставляя без трафика платформы типа Reddit и Chegg. Однако это бесплатное удобство имеет свою цену. Бизнесу, ранее получавшему клиентов по органическому поиску, теперь придется тратить миллионы на платную рекламу. Минфин разобрался, почему старые бизнес-модели ломаются на глазах, сколько миллиардов это уже стоило инвесторам Alphabet и как расходы компаний на привлечение клиентов в конце концов лягут на плечи обычных потребителей.

ЕС готовит новый зимний пакет для Украины: генераторы, автобусы и помощь на восстановление мостов

Украина и Европейский Союз работают над конкретным наполнением экстренного пакета помощи для прохождения зимы. Он предполагает генераторы, зарядные станции, автобусы, а также оборудование для восстановления мостов и переправ через Днепр. Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Украина получит почти 8 млрд евро от ЕС: на что направят рекордную помощь

Совет Европейского Союза 16 ноября одобрил выделение Украине почти 8 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. Это самый разовый транш от ЕС за время действия механизма. Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Доллар приблизился к максимуму за 19 месяцев: почему внимание инвесторов приковано к Ирану

Индекс доллара США (DXY), отражающий стоимость американской валюты по отношению к корзине шести ведущих мировых валют, приблизился к верхней границе своего торгового диапазона. Дальнейшая динамика будет зависеть не только от политики Федеральной резервной системы (ФРС), но и ситуации вокруг Ирана, нефтяных котировок и будущих международных переговоров. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Банки наращивают кредитование: на сколько выросли ссуды населению и бизнесу

Кредитование в Украине продолжает расти, несмотря на войну и ухудшение ситуации в сфере безопасности. В октябре 2026 года объем чистых гривневых кредитов бизнеса увеличился на 31% по сравнению с прошлым годом, а ссуды населению выросли еще быстрее — на 39%. Однако в Национальном банке уже видят факторы, которые могут затормозить эту динамику.

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Источник: Минфин
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