ЕС готовит для Украины €45 млрд на 2027 год: какие четыре страны отказываются финансировать помощь

Европейская комиссия планирует направить Украине еще 45 млрд евро в 2027 году в рамках кредитной программы общим объемом 90 млрд евро. Однако четыре страны Евросоюза — Чехия, Словакия, Венгрия и Болгария — заявили, что не хотят участвовать в дальнейшем финансировании Киева. Об этом сообщает Forbes Украина со ссылкой на FT.

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Это усложняет переговоры по кредитной программе, ведь для согласования соответствующих решений требуется поддержка всех 27 государств ЕС.

По оценке Еврокомиссии, общая потребность Украины во внешнем финансировании на следующий год составляет около €70 млрд. ЕС готов покрыть примерно две трети этой суммы, а остальные ожидают от других западных партнеров.

По информации Financial Times, предложение о выделении 45 млрд евро странам-членам должны представить 18 ноября. В то же время Еврокомиссия уже 30 октября сделала важный шаг для согласования финансирования: приняла предложение о предоставлении Украине остального кредита на 2027 год. Речь идет не об отдельной новой программе, а о второй части ранее согласованного Ukraine Support Loan в размере €90 млрд на 2026−2027 годы.

На что направят средства

Согласно предложению Еврокомиссии, с €45 млрд на 2027 год:

до €13,3 млрд предусмотрено на бюджетную поддержку Украины через Ukraine Facility и макрофинансовую помощь;

€31,7 млрд должны быть направлены на усиление оборонных способностей и развитие украинского оборонного производства.

Бюджетная помощь будет сопровождаться условиями верховенства права, борьбы с коррупцией, экономической устойчивости и защиты финансовых интересов ЕС.

Механизм подразумевает, что Евросоюз привлекает средства на международных рынках заимствований, а гарантией для кредиторов выступает бюджетный резерв ЕС. Таким образом, финансирование не зависит непосредственно от готовности каждой отдельной страны предоставить Украине двусторонний кредит.

Какие страны выступают против

Чехия, Словакия и Венгрия ранее добились освобождения от расходов на обслуживание процентов по предварительному ссуде. Теперь к ним присоединилась Болгария — все четыре государства заявили о нежелании участвовать в будущем финансировании Украины.

В то же время, эти страны получают из бюджета ЕС больше средств, чем платят в него. Именно это обстоятельство обращает внимание Германия, которая является самым чистым плательщиком в бюджет Евросоюза и одним из главных европейских доноров Украины.

Канцлер Германии Фридрих Мерц настаивает на том, что поддержка Украины должна быть общей ответственностью всех членов ЕС. На прошлой неделе он пригрозил заблокировать утверждение следующего семилетнего бюджета Евросоюза на 2028−2034 годы, если все государства не присоединятся к финансированию Киева.

Таким образом, Берлин фактически связал два вопроса — помощь Украине и согласование долгосрочного бюджета ЕС. Оба нуждаются в единодушной поддержке стран-членов.

Однако такая тактика вызывает оговорку даже среди союзников Украины. Премьер-министр Ирландии Михал Мартин выразил сомнения в целесообразности привязки финансирования Киева к бюджетным переговорам.

Премьер Чехии Андрей Бабиш также выступил против такого подхода. В письме президенту Европейского совета Антониу Среди он заявил, что будущая помощь Украине не должна становиться условием для принятия бюджета ЕС.

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Когда могут принять решение

Переговоры по кредиту Украины и следующему семилетнему бюджету ЕС фактически объединились в один политический процесс. Европейские лидеры должны обсудить оба вопроса на саммите в Брюсселе 26−27 ноября. Решения по финансированию Украины планируют принять до конца года.

В Брюсселе и Берлине опасаются, что в дальнейшем обеспечивать стабильную помощь Киеву будет сложнее из-за политических изменений в странах ЕС. В частности, в ближайшие годы выборы должны пройти в Испании, Франции, Италии и Польше. Во Франции ультраправая политика Марин Ле Пен, которая имеет сильные позиции в опросах накануне президентских выборов, заявляла о намерении прекратить поддержку Украины в случае прихода к власти.

Для Украины своевременное согласование 45 млрд евро имеет принципиальное значение: эти средства должны закрыть значительную часть прогнозируемого дефицита внешнего финансирования в 2027 году. В то же время, политические споры внутри ЕС показывают, что даже уже согласованные финансовые механизмы нуждаются в дальнейших решениях и поддержке государств-членов.

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