Совет Европейского Союза 16 ноября одобрил выделение Украине почти 8 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. Это самый разовый транш от ЕС за время действия механизма. Об этом сообщает Министерство финансов Украины.
Украина получит почти 8 млрд евро от ЕС: на что направят рекордную помощь
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Речь идет о девятом регулярном платеже, который Украина должна получить после выполнения более 20 предусмотренных Планом Украины индикаторов реформ.
Из общей суммы около 5 млрд. евро поступят за счет финансового инструмента Ukraine Support Loan (USL), средства которого предоставляются через механизм Ukraine Facility в 2026 году.
За какие реформы Украина получит средства
Как отметили в Минфине, решение
В частности, они касались следующих направлений:
- судебная реформа и борьба с коррупцией;
- противодействие отмыванию средств;
- развитие финансовых рынков;
- управление государственными активами;
- улучшение бизнес-среды и развитие человеческого капитала;
- децентрализация и региональная политика;
- энергетика и агропродовольственный сектор;
- цифровая трансформация и защита окружающей среды.
Выполнение этих условий является основанием для получения очередного финансирования в рамках Плана Украины (Ukraine Plan), определяющего приоритетные реформы и меры по восстановлению страны.
На что направят почти 8 млрд евро
Денежные средства Ukraine Facility используются для поддержки макрофинансовой стабильности, финансирования приоритетных расходов государственного бюджета и обеспечения стабильной работы государственных учреждений.
Финансирование также направлено на восстановление и модернизацию Украины и реализацию реформ, необходимых для вступления в Европейский Союз.
В Минфине отмечают, что продолжают работать с другими органами государственной власти над выполнением обязательств, от которых зависит своевременное поступление следующих траншей.
Совет ЕС согласовал выплату. Конкретная дата зачисления средств в украинский бюджет пока не объявлена.
После поступления девятого транша общий объем финансирования, полученного Украиной по Плану Украины с середины 2024 года, превысит 40 млрд. евро.
Как работает Ukraine Facility
Программу Ukraine Facility Евросоюз запустил в марте 2024 г. Она предусматривает предоставление Украине до 50 млрд евро в течение 2024−2027 годов в форме кредитов и грантов для поддержки экономики, восстановления и проведения реформ.
Как ранее писал «Минфин», 2 октября Украина получила восьмой регулярный транш по программе в объеме почти 2,9 млрд евро. Из этой суммы около 800 млн. евро впервые поступили через механизм Ukraine Support Loan. Выплату согласовали после выполнения десяти условий в сфере энергетики, банковского сектора, аграрной политики, транспорта и других отраслях.
В июле 2026 года
Комментарии - 4
противодействие отмыванию средств;
развитие финансовых рынков;
управление государственными активами;
улучшение бизнес-среды и развитие человеческого капитала;
децентрализация и региональная политика;
энергетика и агропродовольственный сектор;
цифровая трансформация и защита окружающей среды.
Ха-ха-ха — это все об Украине? :))))