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16 ноября 2026, 13:46 Читати українською

Украина получит почти 8 млрд евро от ЕС: на что направят рекордную помощь

Совет Европейского Союза 16 ноября одобрил выделение Украине почти 8 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. Это самый разовый транш от ЕС за время действия механизма. Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Совет Европейского Союза 16 ноября одобрил выделение Украине почти 8 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.
Это самый разовый транш от ЕС за время действия механизма
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Речь идет о девятом регулярном платеже, который Украина должна получить после выполнения более 20 предусмотренных Планом Украины индикаторов реформ.

Из общей суммы около 5 млрд. евро поступят за счет финансового инструмента Ukraine Support Loan (USL), средства которого предоставляются через механизм Ukraine Facility в 2026 году.

За какие реформы Украина получит средства

Как отметили в Минфине, решение Совета Е С стало возможным благодаря выполнению Украиной более 20-ти реформаторских обязательств.

В частности, они касались следующих направлений:

  • судебная реформа и борьба с коррупцией;
  • противодействие отмыванию средств;
  • развитие финансовых рынков;
  • управление государственными активами;
  • улучшение бизнес-среды и развитие человеческого капитала;
  • децентрализация и региональная политика;
  • энергетика и агропродовольственный сектор;
  • цифровая трансформация и защита окружающей среды.

Выполнение этих условий является основанием для получения очередного финансирования в рамках Плана Украины (Ukraine Plan), определяющего приоритетные реформы и меры по восстановлению страны.

На что направят почти 8 млрд евро

Денежные средства Ukraine Facility используются для поддержки макрофинансовой стабильности, финансирования приоритетных расходов государственного бюджета и обеспечения стабильной работы государственных учреждений.

Финансирование также направлено на восстановление и модернизацию Украины и реализацию реформ, необходимых для вступления в Европейский Союз.

В Минфине отмечают, что продолжают работать с другими органами государственной власти над выполнением обязательств, от которых зависит своевременное поступление следующих траншей.

Совет ЕС согласовал выплату. Конкретная дата зачисления средств в украинский бюджет пока не объявлена.

После поступления девятого транша общий объем финансирования, полученного Украиной по Плану Украины с середины 2024 года, превысит 40 млрд. евро.

Как работает Ukraine Facility

Программу Ukraine Facility Евросоюз запустил в марте 2024 г. Она предусматривает предоставление Украине до 50 млрд евро в течение 2024−2027 годов в форме кредитов и грантов для поддержки экономики, восстановления и проведения реформ.

Как ранее писал «Минфин», 2 октября Украина получила восьмой регулярный транш по программе в объеме почти 2,9 млрд евро. Из этой суммы около 800 млн. евро впервые поступили через механизм Ukraine Support Loan. Выплату согласовали после выполнения десяти условий в сфере энергетики, банковского сектора, аграрной политики, транспорта и других отраслях.

В июле 2026 года Совет Е С внес изменения в План Украины, предусмотрев дополнительные 8,3 млрд евро финансирования на текущий год через Ukraine Support Loan. Новый рекордный транш включает в себя часть этих средств. Регулярность дальнейших выплат будет зависеть от выполнения Украиной установленных реформаторских индикаторов.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
0
Lesya31
Lesya31
16 ноября 2026, 13:58
#
Потрібно добити судову, виконавчу систему, бізнес — тоді отримаєте кредит на продовження війни. За вступ до єс і нато чітко відмовили.
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0
Pasha1233
Pasha1233
16 ноября 2026, 14:34
#
«Ніяких переговорів до закінчення війни»: в Європі скептично сприйняли заяви Трампа та Кушнера про «велику угоду» з РФ" Капець, путлер вимагає від всього НАТО відкату до кордонів 97-го року, а віддуваємось і гинемо одні ми, коли нас туди навіть не беруть, і вони ще й хочуть заборонити нам вести перемовини. Мабуть, дуже сподобалось. Будь-які гроші платять, щоб нас на смерть силою тягнули.
+
+30
Kanarej
Kanarej
16 ноября 2026, 14:48
#
судебная реформа и борьба с коррупцией;
противодействие отмыванию средств;
развитие финансовых рынков;
управление государственными активами;
улучшение бизнес-среды и развитие человеческого капитала;
децентрализация и региональная политика;
энергетика и агропродовольственный сектор;
цифровая трансформация и защита окружающей среды.

Ха-ха-ха — это все об Украине? :))))
+
0
Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
16 ноября 2026, 14:53
#
Нет конечно же, всё «распилят» сами же, через своих марионеток и НКО.
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