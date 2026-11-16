Украина получит почти 8 млрд евро от ЕС: на что направят рекордную помощь

Совет Европейского Союза 16 ноября одобрил выделение Украине почти 8 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. Это самый разовый транш от ЕС за время действия механизма. Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Это самый разовый транш от ЕС за время действия механизма

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Речь идет о девятом регулярном платеже, который Украина должна получить после выполнения более 20 предусмотренных Планом Украины индикаторов реформ.

Из общей суммы около 5 млрд. евро поступят за счет финансового инструмента Ukraine Support Loan (USL), средства которого предоставляются через механизм Ukraine Facility в 2026 году.

За какие реформы Украина получит средства

Как отметили в Минфине, решение Совета Е С стало возможным благодаря выполнению Украиной более 20-ти реформаторских обязательств.

В частности, они касались следующих направлений:

судебная реформа и борьба с коррупцией;

противодействие отмыванию средств;

развитие финансовых рынков;

управление государственными активами;

улучшение бизнес-среды и развитие человеческого капитала;

децентрализация и региональная политика;

энергетика и агропродовольственный сектор;

цифровая трансформация и защита окружающей среды.

Выполнение этих условий является основанием для получения очередного финансирования в рамках Плана Украины (Ukraine Plan), определяющего приоритетные реформы и меры по восстановлению страны.

На что направят почти 8 млрд евро

Денежные средства Ukraine Facility используются для поддержки макрофинансовой стабильности, финансирования приоритетных расходов государственного бюджета и обеспечения стабильной работы государственных учреждений.

Финансирование также направлено на восстановление и модернизацию Украины и реализацию реформ, необходимых для вступления в Европейский Союз.

В Минфине отмечают, что продолжают работать с другими органами государственной власти над выполнением обязательств, от которых зависит своевременное поступление следующих траншей.

Совет ЕС согласовал выплату. Конкретная дата зачисления средств в украинский бюджет пока не объявлена.

После поступления девятого транша общий объем финансирования, полученного Украиной по Плану Украины с середины 2024 года, превысит 40 млрд. евро.

Как работает Ukraine Facility

Программу Ukraine Facility Евросоюз запустил в марте 2024 г. Она предусматривает предоставление Украине до 50 млрд евро в течение 2024−2027 годов в форме кредитов и грантов для поддержки экономики, восстановления и проведения реформ.

Как ранее писал «Минфин», 2 октября Украина получила восьмой регулярный транш по программе в объеме почти 2,9 млрд евро. Из этой суммы около 800 млн. евро впервые поступили через механизм Ukraine Support Loan. Выплату согласовали после выполнения десяти условий в сфере энергетики, банковского сектора, аграрной политики, транспорта и других отраслях.