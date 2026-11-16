Goldman Sachs прогнозирует переизбыток нефти в 2027 году: цены Brent могут упасть до $78

Мировой нефтяной рынок в 2027 году может столкнуться со значительным избытком предложения, что создаст условия для понижения цен. По данным Bloomberg, такой прогноз обнародовали аналитики Goldman Sachs. По их базовому сценарию добыча нефти будет превышать конечное потребление примерно на 2 млн баррелей в сутки даже с учетом возможных перебоев со снабжением.

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Банк ожидает, что средняя цена нефти Brent в 2027 году составит $88 за баррель, а к концу года снизится до $78. Аналитики объясняют это постепенным исчезновением геополитической премии — прибавочной стоимости, которую рынок закладывает в нефть из-за риска перебоев со снабжением.

Сколько стоит нефть сейчас

На торгах 16 ноября котировки оставались вблизи отметки $95 за баррель Brent и $88 за баррель американской WTI. По данным Reuters, по состоянию на 04:27 по Гринвичу Brent стоила $95,30, а WTI — $88,34. Более поздние доступные котировки в течение дня также показывали уровни около $96,5 и $89,2 соответственно; Фьючерсные цены могут изменяться в течение торговой сессии.

Таким образом, прогноз Goldman Sachs предусматривает, что средняя цена Brent в следующем году будет примерно на 8% ниже утреннего уровня 16 ноября. К декабрю 2027 года котировки могут опуститься примерно на 18% этого уровня.

В то же время аналитики не исключают краткосрочных скачков цен: риски поставки с Ближнего Востока остаются высокими.

Почему на рынке формируется избыток нефти

Одной из причин изменения баланса является постепенное возобновление экспорта с Ближнего Востока после перебоев, вызванных войной США и Ирана. Поставщики смогли частично перенаправить потоки через альтернативные маршруты, а перевозки через Ормузский пролив постепенно возобновляются.

Goldman Sachs ожидает, что в 2027 году поставка с Ближнего Востока превысит средний уровень 2025 благодаря адаптации логистики, в частности перевалке нефти с судна на судно и расширению трубопроводных маршрутов. В то же время рост добычи в других регионах, по оценке банка, будет ограничен.

Дополнительный сигнал об изменении рыночного баланса пришел от Международного энергетического агентства (МЭА). По его прогнозу, в четвертом квартале 2026 года мировое предложение нефти будет составлять в среднем 105 млн баррелей в сутки — на 1,7 млн баррелей больше ожидаемого спроса. Ранее агентство прогнозировало дефицит.

МЭА также сообщило, что к концу февраля на рынок поступит 71 млн баррелей из запасов, которые страны-участницы согласились высвободить из чрезвычайных резервов. Среди них — 15 млн баррелей дизельного горючего.

Китайский спрос больше не поддерживает цены

Еще один фактор, который может ограничивать рост нефтяных котировок — более слабый спрос в Китае. По оценке Goldman Sachs, использование автомобильного горючего в стране сократится настолько, что снизит спрос на нефть примерно на 400 тыс. баррелей в сутки.

Аналитики банка считают, что общий спрос Китая на нефть мог добиться пика еще в 2025 году. Это важный сигнал для рынка, поскольку страна остается крупнейшим импортером сырой нефти в мире.

Последняя статистика также свидетельствует об ослаблении переработки. По данным Национального бюро статистики Китая, в октябре объемы переработки нефти в местные НПЗ уменьшились на 2% по сравнению с сентябрем и на 8,1% в годовом измерении. По расчетам Reuters это вместе с увеличением внутренней добычи и импорта могло способствовать накоплению запасов сырой нефти.

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Геополитические риски все еще могут поднять цены

Несмотря на ожидания профицита, Goldman Sachs предостерегает, что рынок будет чувствительным к ситуации на Ближнем Востоке. Новые атаки на танкеры, повреждение нефтяной инфраструктуры или повторное ограничение движения через Ормузский пролив могут снова повысить рисковую премию в ценах.

В частности, 16 ноября иранские государственные медиа сообщили о возгорании нефтяного танкера после вероятного подрыва на морской мини к востоку от Ормузского пролива. Reuters не смогло независимо подтвердить эту информацию.

Следовательно, прогноз Goldman Sachs не означает, что нефть начнет дешеветь непрерывно. В краткосрочной перспективе котировки могут расти из-за военных рисков и проблем с логистикой. Однако, если поставки с Ближнего Востока стабилизируются, а спрос в Китае будет оставаться слабым, в 2027 году избыток предложения может стать главным фактором давления на рынок.

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