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16 ноября 2026, 12:04 Читати українською

Сын подарил матери квартиру, а она должна уплатить 345 тыс. грн: когда действует налог 23%

Украинцы, получающие в подарок недвижимость от близких родственников, имеющих статус налоговых нерезидентов Украины, должны уплатить 18% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и 5% военного сбора. Общая ставка составляет 23% от стоимости подаренного имущества. При этом степень родства не имеет значения. Такую позицию Государственная налоговая служба подтвердила в индивидуальной налоговой консультации от 14 сентября 2026 г. № 5447/ИПК/08−01−24−07−06. Об этом пишет налоговый юрист Вадим Оксентюк.

Украинцы, получающие в подарок недвижимость от близких родственников, имеющих статус налоговых нерезидентов Украины, должны уплатить 18% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и 5% военного сбора.
Украинцы, получающие в подарок недвижимость от близких родственников, имеющих статус налоговых нерезидентов Украины, должны уплатить 18% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и 5% военного сбора.
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К примеру, если сын, работающий в Польше и имеющий статус налогового нерезидента Украины, подарит матери квартиру стоимостью 1,5 млн грн, ей придется уплатить 345 тыс. грн налогов.

Однако сам факт проживания или работы сына за границей еще не означает, что он лишился украинского налогового резидентства. Именно от этого зависит возникнет ли налоговое обязательство.

Когда за подаренную квартиру нужно платить налоги

Согласно статье 174 Налогового кодекса Украины, подарки между членами семьи первой и второй степеней родства облагаются налогом по нулевой ставке НДФЛ, если обе стороны являются налоговыми резидентами Украины. Военный сбор в таком случае тоже не уплачивается.

К первой степени родства относятся родители, дети, муж и жена. Ко второму — родные братья и сестры, бабушки, дедушки и внуки.

Однако, если даритель или получатель подарка является нерезидентом Украины, применяются другие правила.

Подпункт 174.2.3 Налогового кодекса предусматривает налогообложение таких операций по ставке 18% НДФЛ. Дополнительно оплачивается военный сбор в размере 5%.

Налог начисляется независимо от того, подарил ли квартиру посторонний человек или ближайший родственник.

В сентябрьской индивидуальной налоговой консультации № 5447 ГНС подтвердила, что подарок от нерезидента облагается налогом по ставкам 18% НДФЛ и 5% военного сбора независимо от степени родства.

При этом обязанность уплаты налогов возлагается на человека, получающего подарок.

Например, если оценочная стоимость квартиры составляет 1,5 млн грн, сумма платежей будет такой:

  • НДФЛ 18% — 270 тыс. грн.
  • Военный сбор 5% — 75 тыс. грн.
  • Итого — 345 тыс. грн.

В то же время, если сын и мать остаются налоговыми резидентами Украины, дарование квартиры между ними облагается налогом по нулевой ставке.

Как определяют налоговое резидентство

Один из основных вопросов — считается ли украинец, длительное время работающий или проживающий за границей, налоговым нерезидентом.

В июльской индивидуальной консультации № 4140/ИПК/99−00−24−03−03 ГНС рассмотрела ситуацию гражданина Украины, временно проживающего в Литве, но имеющего родственные и имущественные связи в Украине.

Налоговики объяснили, что определение резидентского статуса осуществляется согласно подпункту 14.1.213 Налогового кодекса.

Учитываются прежде место постоянного проживания и центр жизненных интересов — то есть страна, с которой человек имеет более тесные личные и экономические связи.

Если определить центр жизненных интересов невозможно, применяется критерий пребывания в Украине не менее 183 дней в течение налогового года.

Если предыдущие критерии не разрешают определить статус, учитывается гражданство.

В консультации ГНС также отметила, что физическое лицо самостоятельно определяет свой налоговый статус в соответствии с законодательством.

В то же время, это не означает, что человек может произвольно выбрать страну резидентства. Ее статус должен соответствовать фактическим обстоятельствам, а позиция должна быть готова подтвердить документами.

Поэтому даже длительное пребывание в Польше, Литве или другой стране само по себе не является основанием для потери статуса налогового резидента Украины.

Что нужно знать перед дарением

Порядок уплаты налогов зависит и от того, кто получает подарок.

Если недвижимость получает нерезидент Украины, налоги нужно оплатить нотариально оформление договора дарения. Без подтверждения оплаты нотариус не сможет заверить сделку.

Если подарок от нерезидента получает резидент Украины, налогооблагаемый доход по общему правилу отражается в годовой налоговой декларации. Если налоги уплачены до нотариального оформления, отдельная обязанность декларирования только по этой операции может не возникать.

Перед заключением договора сторонам необходимо проверить налоговый статус, подготовить подтверждающие родства документы и определить стоимость подаренного имущества для целей налогообложения.

Можно ли избежать налога

Как ранее писал «Минфин», в 2026 году налогообложение сделок с недвижимостью зависит не только от вида сделки, но и от налогового статуса ее участников.

Во время дарения или наследования имущества между близкими родственниками резидентами Украины действует нулевая ставка. Если одна из сторон имеет статус нерезидента, общая налоговая нагрузка может достигать 23%.

При этом смена предмета подарка не обязательно позволяет избежать налогов. Если вместо квартиры родственник-нерезидент подарит деньги на ее приобретение, к такому подарку могут применяться правила статьи 174 Налогового кодекса.

Поэтому перед передачей недвижимости или значительных сумм денег между проживающими в разных странах родственниками целесообразно проверить налоговое резидентство обеих сторон и при необходимости получить индивидуальную налоговую консультацию. Она позволит выяснить последствия конкретной сделки до заключения договора.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+15
beb
beb
16 ноября 2026, 12:14
#
Класно дерти податки з повітря — там заплати, тут заплати — і гроші поступово зменшуються і зменшуються, а податок плати і плати.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
16 ноября 2026, 12:17
#
А что раньше было не так?
Или уважаемый «эксперт» против налогов?
+
0
nitrous2000
nitrous2000
16 ноября 2026, 13:32
#
В першу чергу по депутатам вдарить
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