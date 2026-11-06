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6 ноября 2026, 8:30 Читати українською

Электромобили теряют позиции на авторынке Украины: какие двигатели выбирали покупатели в октябре

В октябре 2026 года автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания (ДВС) обеспечили более 64% продаж новых легковых автомобилей в Украине. Для сравнения, в октябре прошлого года на них приходилось всего 48% рынка. Об этом сообщает «Укравтопром».

В октябре 2026 года автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания (ДВС) обеспечили более 64% продаж новых легковых автомобилей в Украине.
Лидеры октябрьских продаж
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Самым большим спросом среди покупателей пользовались бензиновые автомобили. Их доля в продажах за месяц составила 39,7% против 29,6% в октябре 2025 года.

В то же время возросла популярность и гибридных моделей. Если в прошлом году на них приходилось 20,6% рынка новых авто, то в октябре 2026-го уже 26,7%.

Дизельные автомобили также увеличили свое присутствие на рынке: их доля поднялась с 18,6 до 24,7%.

Наиболее заметное изменение произошло в сегменте электромобилей. За год их доля в продажах новых легковушек сократилась с 31% до 8,8%.

Автомобили с газобаллонным оборудованием (ГБО) остаются самым маленьким сегментом рынка. На них, как и год назад, пришлось менее 1% продаж.

Самые популярные модели по типу двигателя

Лидеры октябрьских продаж в разных сегментах распределились следующим образом:

  • Бензиновые автомобили — Hyundai Tucson.

  • Гибриды — Toyota RAV4.

  • Дизельные автомобили — Volkswagen Touareg.

  • Электромобили — BYD Sea Lion 06EV.

  • Автомобили с ГБО — Hyundai Tucson.

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Таким образом, за год украинский рынок новых автомобилей заметно сместился в сторону бензиновых, дизельных и гибридных моделей. Зато доля электромобилей сократилась более чем в три раза.

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Источник: Минфин
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