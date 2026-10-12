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12 октября 2026, 11:16 Читати українською

Спрос на электромобили в Украине в сентябре упал вдвое

В сентябре украинский автопарк пополнили около 4,6 тыс. электромобилей (BEV). Это в два раза меньше, чем в сентябре 2025 года. Об этом сообщает «Укравтопром».

В сентябре украинский автопарк пополнили около 4,6 тыс. электромобилей (BEV).
В сентябре украинский автопарк пополнили около 4,6 тыс. электромобилей (BEV). Это в два раза меньше, чем в сентябре 2025 года.
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Основную часть регистраций составляли легковые электромобили — 4349 авто. Из них только 448 были новыми, что на 80% меньше, чем в прошлом. Еще 3901 автомобиль был подержанным — это на 42% меньше в годовом исчислении.

Коммерческих электромобилей — 222

В сентябре также зарегистрировали 222 коммерческих электромобиля.

Новыми среди них было всего 10 авто. Для сравнения, в сентябре 2025 из 223 коммерческих BEV новыми были 46.

Самые популярные новые электромобили

Лидером среди новых электрокаров стал BYD Sea Lion 06 EV — 109 авто.

В пятерку также вошли:

  1. BYD Sea Lion 06 EV — 109;
  2. Volkswagen ID.Unyx — 35;
  3. Zeekr 7X — 33;
  4. Zeekr 001 — 27;
  5. BYD Sea Lion 05 EV — 24.

Самые популярные подержанные электрокары

Среди импортированных электромобилей с пробегом первое место заняла Tesla Model Y — 512 авто.

Далее следуют Nissan Leaf — 484, Tesla Model 3 — 468, Chevrolet Bolt — 200 и Renault Zoe — 167.

Таким образом, в сентябре украинский рынок электромобилей существенно сократился, причем наибольшее падение пришлось на сегмент новых BEV.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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