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15 ноября 2026, 12:24 Читати українською

ИИ для энергоэффективности Ровно: кто может получить $10-40 тысяч от IEEE и ООН

Международная программа GenAI for Good Challenge: Cities Edition предлагает командам разработчиков до $40 тыс. на создание открытых решений на основе искусственного интеллекта для трех городов — Ровно, Приштины и Скопье. Программу совместно организовали IEEE Humanitarian Technologies и Программа развития ООН (UNDP).

Международная программа GenAI for Good Challenge: Cities Edition предлагает командам разработчиков до $40 тыс.
Европейские города нуждаются в ИИ-помощниках
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Организаторы ищут не просто идеи или презентации об использовании искусственного интеллекта, а команды, способные создать рабочий цифровой инструмент и проверить его в реальных условиях с участием городских властей.

Украинская задача касается энергоэффективности: нужно разработать AI-ассистента, который будет помогать жителям, ОСМД и малому бизнесу оценивать расходы по модернизации зданий и находить варианты финансирования.

За что будут платить командам

Максимальное финансирование составляет $40 тыс. для каждого из трех городских направлений, но эти деньги автоматически не получает каждый участник конкурса.

Программа предусматривает два этапа финансирования:

  • $10 тыс. получат девять команд-финалистов — по три для каждого города. Эти средства предназначены для разработки прототипа, то есть первой рабочей версии ИИ решения.

  • До $30 тыс. дополнительно сможет получить одна победившая команда в каждом городе. Финансирование будет направлено на доработку инструмента, его тестирование и пилотное внедрение вместе с городскими властями.

Таким образом, команда, которая пройдет все этапы и будет выбрана для внедрения, может привлечь до $40 тыс. Работа над проектом предусматривает участие в нескольких этапах конкурса, а пилотирование продлится до 31 декабря 2027 года.

Какой ИИ-инструмент нужен Ровно

Украинское направление программы посвящено энергоэффективности зданий. Разработчики должны создать AI-ассистента, помогающего жителям, объединениям совладельцев многоквартирных домов и малому бизнесу подготовиться к энергомодернизации.

К примеру, пользователь сможет предоставить информацию о здании, а система поможет:

  • оценить возможные затраты на энергоэффективные мероприятия;

  • определить, какие работы могут быть целесообразны;

  • найти потенциальные источники финансирования;

  • сформировать отчет, который можно использовать для принятия инвестиционных решений.

То есть речь идет о цифровом помощнике, который будет превращать техническую информацию о здании в понятный план действий. Он должен облегчить подготовку к модернизации и помочь оценить ее финансовую целесообразность.

Что должны разработать для других городов

В Приштине (Косово) ищут ИИ-ассистента для планирования общественного транспорта. Он должен анализировать маршруты автобусов, транспортные данные и отзывы жителей, чтобы помочь городским планировщикам находить проблемные участки и улучшать сообщение.

В Скопье (Северная Македония) задача связана с защитой зеленых зон. ИИ должно объединять информацию о деревьях, парках и других зеленых территориях, которая сейчас хранится в различных документах и базах, с цифровым городским кадастром зеленых насаждений.

Все три решения должны отвечать конкретным потребностям городов, а не быть универсальными чатами без практического применения.

Кто организовал конкурс и чем занимаются эти структуры

IEEE Humanitarian Technologies — подразделение международной профессиональной организации IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), объединяющей специалистов по электротехнике, электронике, информационным технологиям и инженерии. IEEE известна, в частности, разработкой технических стандартов, профессиональными исследованиями и поддержкой инженерного сообщества.

Гуманитарное направление IEEE поддерживает технологические проекты, которые должны решать общественные проблемы: от восстановления после катастроф до доступа общин к современным технологиям. В этой программе организация привлекает международную сеть инженеров и технических экспертов, помогает оценивать разработки и предоставляет командам профессиональное сопровождение.

UNDP — это Программа развития Организации Объединенных Наций, агентство ООН, работающее с правительствами и общинами по преодолению бедности, восстановлению, устойчивому развитию и укреплению институтов. В этом проекте UNDP привлекает города, определяет реальные проблемы, требующие технологических решений, и помогает командам взаимодействовать с муниципалитетами.

Таким образом, IEEE отвечает, прежде всего, за технологическую экспертизу, а UNDP — за связь с городами и понимание их потребностей. Именно поэтому финансирование предполагает не только создание прототипа, но проверку его практической пользы.

Кто может подать заявку и какие условия

К участию допускаются команды не менее двух физических лиц в возрасте от 18 лет. Подаваться могут участники из разных стран, если это не противоречит законодательству и ограничениям программы. Членство в IEEE не обязательно.

В то же время, компании, юридические лица и организации не могут быть заявителями — конкурс рассчитан именно на команды отдельных людей. Не обязательно, чтобы кто-нибудь из команды был жителем города, для которого разрабатывается решение.

Есть и важное требование к результату: программный код, модели, документацию и данные, созданные внутри проекта, нужно обнародовать на условиях открытых лицензий, в частности Apache 2.0 или MIT. Это означает, что разработку могут изучать, использовать и адаптировать другие города и команды, а не только ее авторы.

Для работы обязательно нужно использовать открытый фреймворк GENIE.AI.

Читайте также: Искусственный интеллект выходи из-под контроля, пока только в финансировании


Как подать заявку и когда дедлайн

Заявка состоит из двух обязательных частей:

  1. Описание проекта через Funding Portal. Команда должна объяснить, какую проблему города будет решать, как будет работать предложенный AI-инструмент и почему его можно реализовать.

  2. Техническая оценка на платформе Zindi. Это практическая задача, которая поможет организаторам оценить навыки команды в области искусственного интеллекта и работы с данными. Регистрация на платформе бесплатная.

Для полной заявки необходимо пройти оба этапа. Прием документов завершается 13 декабря 2026 в 23:59 по восточному времени США — это 14 декабря в 06:59 по киевскому времени.

Также 19 ноября организаторы проведут онлайн-встречу для потенциальных участников. Начало — в 11:00 по восточному времени США (18:00 по Киеву). Во время встречи объяснят условия конкурса, этапы отбора и финансирования, а также ответят на вопросы.

Подробные условия и форма подачи заявки доступны на официальной странице GenAI for Good Challenge .

Как мы писали: ИИ-гиганты финансируют своих клиентов, чтобы те больше покупали у ШИ-гигантов. Цена вопроса $1,4 трлн — МВФ

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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