Mercedes-Benz замораживает инвестиции в Германии и готовится к закрытию заводов

Mercedes-Benz временно приостанавливает все дальнейшие инвестиции в свои германские производственные предприятия и готовится подробнее рассмотреть возможность закрытия отдельных заводов. Причина — компания не смогла договориться с представителями работников и профсоюзом IG Metall о сокращении затрат на производство. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутренний документ компании и заявление членов ее правления.

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Руководитель производственного подразделения Mercedes-Benz Михаэль Шибе сообщил, что правление приняло совместное решение приостановить все дальнейшие инвестиции в немецкие производственные локации. По словам директора по персоналу Бритты Зеегер, компания вынуждена конкретнее оценить, какие предприятия в Германии она может позволить себе удерживать в долгосрочной перспективе.

В Mercedes отмечают, что хотели бы избежать закрытия заводов, однако теперь этот сценарий придется подробно проработать. Еще в сентябре Шибе предупреждал работников, что без договоренностей по сокращению расходов компания может закрыть два германских предприятия — один завод по сборке автомобилей и один завод по производству компонентов.

Чего Mercedes требует от работников

Главное противоречие между руководством и профсоюзом касается стоимости рабочей силы. По словам Шибе, время работы на немецких производствах Mercedes в некоторых случаях обходится в пять раз дороже, чем на предприятиях в Восточной Европе.

Компания настаивает на повышении производительности и сокращении издержек. Среди предложений менеджмента — увеличить рабочую неделю с 35 до 40 часов без повышения зарплаты, а также пересмотреть дополнительные выплаты, в частности отпускные, рождественские премии и участие работников в распределении прибыли.

По информации Handelsblatt, Mercedes стремится ежегодно экономить около 800 млн. евро на расходах на персонал в Германии.

Профсоюз IG Metall и представители работников выступают против таких уступок и настаивают на сохранении действующих трудовых гарантий. Переговоры продолжаются уже несколько месяцев, но компромисс пока не найден.

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Кризис немецкого автопрома углубляется

Проблемы Mercedes отражают общий кризис автомобильной промышленности Германии. Производители сталкиваются с высокими затратами на производство, более слабым спросом на отдельных рынках, американскими пошлинами и усилением конкуренции со стороны китайских компаний.

В частности, Volkswagen проводит масштабную реструктуризацию. Договоренности компании с профсоюзами предполагают сокращение до 35 тыс. рабочих мест в Германии к 2030 году и постепенное закрытие производственных мощностей. Ранее Reuters сообщал, что планы Volkswagen могут предусматривать ликвидацию до 100 тыс. рабочих мест и закрытие четырех заводов.

Под давлением оказались и поставщики автомобильной отрасли. Например, немецкая Schaeffler объявила о сокращении 3460 рабочих мест и закрытии пяти предприятий в Европе, четыре из которых расположены в Германии.

По оценке консалтинговой компании Roland Berger, к 2030 году немецкий автомобильный сектор может потерять не менее 200 тыс. рабочих мест.

Таким образом, решение Mercedes-Benz приостановить инвестиции усиливает неопределенность будущего производства автомобилей в Германии. В то же время, конкретные заводы, которые могут попасть под закрытие, компания пока не назвала.

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