ЕС может сократить лимит на перевозку сигарет между странами: вместо четырех блоков один

В Европейском Союзе обсуждается ужесточение правил перевозки сигарет между странами для личного пользования. Вместо нынешнего ориентировочного лимита в 800 сигарет — четырех блоков — могут ввести норму в 200 штук, то есть один блок. Это может осложнить покупку более дешевых табачных изделий за рубежом, в частности в соседних странах. Об этом пишут в Ausnews.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Инициатива является частью более широкой реформы европейского законодательства о налогообложении табака. Компромиссное предложение подготовило председательство Ирландии в Совете Е С . Однако на встрече министров финансов стран Союза в Брюсселе 9 ноября договориться о реформе не удалось. Следующую попытку достичь согласия планируют предпринять в декабре.

Сколько сигарет можно перевозить между странами ЕС

В настоящее время ориентиром для определения того, перевозит ли человек табачные изделия для собственного потребления, 800 сигарет — четыре блока. Если количество больше, таможенные органы могут проверять, не предназначена ли продукция для перепродажи.

Ирландское председательство предложило снизить этот ориентир до 200 сигарет. В то же время страны-члены смогут устанавливать более высокие допустимые объемы. То есть речь идет не об автоматическом запрете перевозить более одного блока: превышение количественного ориентира само по себе не означает штрафа, а обстоятельства перевозки должны оценивать отдельно.

Изменения могут повлиять на людей, которые ездят за сигаретами в страны с более низкими ценами. К примеру, жители Германии покупают табачные изделия в Польше, Чехии, Австрии и Люксембурге, где они могут стоить дешевле.

Что еще предполагает реформа

Параллельно ЕС планирует пересмотреть минимальные ставки акцизов на табачную продукцию и распространить единые налоговые правила на новые никотиновые изделия, в том числе электронные сигареты и никотиновые пакетики.

По информации немецких СМИ, компромисс также предусматривает сокращение ориентировочного объема жидкости для электронных сигарет, перевозимых из другой страны ЕС, со 100 до 40 мл.

Цель реформы — уменьшить разницу в налогообложении табака между странами, ограничить трансграничные закупки более дешевых сигарет и противодействовать нелегальной торговле. В то же время представители табачной отрасли предостерегают, что слишком жесткие ограничения могут подтолкнуть часть потребителей к нелегальному рынку.

Читайте также: Инвесторы теряют оптимизм по экономике Европы: что показал новый опрос Sentix

Когда могут ввести новые правила

Реформа нуждается в единодушной поддержке всех 27 стран ЕС. Именно отсутствие консенсуса помешало принять решение на встрече 9 ноября. По данным германских СМИ, если договоренности удастся достичь, страны должны перенести новые требования к национальному законодательству в течение 2027 года. Ожидается, что правила могут начать действовать в начале 2028 года.

Пока действующие нормы не изменились. Поэтому предложенное сокращение лимита в один блок сигарет остается предметом переговоров, а не принятым правилом.

Как мы писали: Туризм в Европе будет расти еще 10 лет: какие страны могут стать новыми магнитами для путешественников