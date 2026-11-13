Продажа квартиры, дарение и наследство: сколько налогов придется заплатить в 2026 году

Продать квартиру, подарить дом родственникам или получить недвижимость по наследству можно с разными налоговыми последствиями. В одних случаях собственник не платит налоги, в других общая ставка достигает 23% стоимости имущества. Сумма зависит от количества сделок с недвижимостью в течение года, срока владения ею, степени родства между сторонами и их налогового статуса.

Налоги на недвижимость зависят от количества продаж в течение года, срока владения имуществом и степени родства сторон. Фото: kupujemym

Основные правила обложения таких операций в 2026 году собраны в инфографике со ссылкой на Налоговый кодекс Украины. Больше нюансов возникает при продаже недвижимости: значение имеет не только то, как долго человек владеет имуществом, но и сколько объектов уже продал в течение года.

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Продажа недвижимости: в каких случаях налогов нет

При продаже жилой недвижимости или земельного участка собственник может воспользоваться нулевой ставкой. Для этого должны выполняться два условия: это первая продажа соответствующего имущества в течение календарного года, а сам объект находился в собственности продавца более трех лет.

В таких обстоятельствах не нужно платить ни налог на доходы физических лиц (НДФЛ), ни военный сбор.

Если имущество находилось в собственности менее трех лет, первая продажа облагается налогом по ставкам 5% НДФЛ и 5% военного сбора. В общей сложности это 10%. Исключение составляет недвижимость, полученная по наследству: для нее требование относительно трехлетнего срока владения не действует.

Количество продаж также оказывает влияние на налоговые расходы. Для жилой недвижимости и земельных участков, подпадающих под условия пункта 172.1 Налогового кодекса, действуют следующие ставки:

Первая продажа за соблюдение условий срока владения имуществом — 0%.

Первая продажа недвижимости, которая находилась в собственности менее трех лет, — 10%.

Вторая продажа за год — 10%.

Третья и каждая последующая продажа — 23%.

Для нежилой недвижимости и других объектов, не относящихся к категориям пункта 172.1 Налогового кодекса, правила другие. Первая продажа облагается налогом по ставке 10%, вторая и последующие — 23%.

Отдельные условия касаются унаследованного имущества. Для его продажи не нужно ждать три года после получения права собственности. По приведенным в инфографике данным, первая продажа освобождается от налогообложения, а для вторых и последующих продаж указанная ставка составляет 10%.

Пожалование и наследие: налоги зависят от родственных связей

Когда недвижимость передается по наследству или дарят, для налоговых резидентов Украины важное значение имеет степень родства между сторонами.

Если имущество получают наиблежайшие родственники, ставка налога составляет 0%. Это правило распространяется на членов семьи первой и второй степеней родства.

К первой степени относятся родители, муж или жена, дети, в том числе усыновленные. Ко второму — родные братья и сестры, бабушки, дедушки и внуки.

Для других родственников, относящихся к третьей и последующей степени родства, действует ставка 5% НДФЛ и 5% военного сбора. Итого это 10%.

Такая же налоговая нагрузка предусмотрена для дарения или наследования недвижимости между людьми, не состоящими в родстве.

Правила налогообложения дарения недвижимости в этом случае соответствуют правилам, действующим для наследства.

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Если одна из сторон является нерезидентом, ставка увеличивается до 23%.

Другие условия действуют, если одна из сторон сделки не является налоговым резидентом Украины.

При получении недвижимости по наследству или в подарок в таком случае степень родства не влияет на ставку. Общий налог составляет 23%: 18% НДФЛ и 5% военного сбора.

Такая же ставка предусмотрена для продажи недвижимости нерезидентом Украины. Она не зависит от того, является ли операция первой в течение года.

Отдельно следует учесть расходы на оформление сделки. Приведенные ставки не включают в себя оплату нотариальных услуг и другие сопутствующие платежи. При дарении и получении наследства налогооблагаемой базой является оценочная или рыночная стоимость недвижимости.

Ступени родства определены в пункте 14.1.263 Налогового кодекса Украины. Правила налогообложения наследства и дарения, в частности, содержатся в пунктах 172.1, 174.6 и 174.8 Кодекса.