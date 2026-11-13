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13 ноября 2026, 19:19 Читати українською

Штрафы за превышение скорости могут возрасти до 17 000 грн: МВД хочет вернуть «Фантомы» на городские дороги

В Украине могут ужесточить ответственность водителей за превышение скорости. Министр внутренних дел Иван Выговский призвал Верховную Раду пересмотреть штрафы, которые, по его мнению, сейчас не обладают достаточным сдерживающим эффектом. Параллельно полиция будет расширять использование автомобилей-фантомов — мобильных комплексов, фиксирующих скорость других машин непосредственно во время движения.

В Украине могут ужесточить ответственность водителей за превышение скорости.
Штрафы за превышение скорости могут возрасти
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Об этом Выговский заявил 13 ноября во время часа вопросов правительству в Верховной Раде. По его словам, автомобили-фантомы уже зафиксировали более 112 тыс. нарушений скоростного режима за чуть более двух месяцев работы. Теперь их планируют вывести на дороги других крупных городов Украины.

Как работают автомобили-фантомы

«Фантомы» — это специальные автомобили патрульной полиции, внешне практически не отличные от обычных машин. Внутри установлен комплекс автоматической фиксации нарушений ПДД. Для этого используют автомобили Skoda Kodiaq.

Оборудование измеряет скорость транспортных средств, распознает их номера и передает данные в систему автоматической фиксации. Комплекс способен одновременно отслеживать до 50 автомобилей.

Важная особенность — измерение происходит не только тогда, когда автомобиль-фантом стоит на обочине. Он может фиксировать нарушения во время собственного движения, контролируя машины как в попутном, так и во встречном направлении.

Таким образом, водитель может не заметить, что рядом едет автомобиль полиции с измерительным оборудованием. Это усложняет возможность избежать контроля простым торможением перед стационарной камерой.

По информации МВД, три автомобиля-фантома начали работать в Киеве и Киевской области 31 августа 2026 года. За первые шесть дней они автоматически зафиксировали 7012 нарушений скоростного режима. По состоянию на 13 ноября количество зафиксированных нарушений превысило 112 тыс.

Или законные автомобили-фантомы

Использование таких автомобилей не противоречит законодательству Украины. Речь идет о мобильных комплексах автоматической фиксации, работа которых предусмотрена действующими правилами.

Правовой основой статья 14−2 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая определяет ответственность за нарушения ПДД, зафиксированы в автоматическом режиме. Функционирование системы также регулируется постановлением Кабинета министров № 833 от 10 ноября 2017 года.

В то же время, для законного вынесения штрафа недостаточно просто установить камеру в автомобиле. Оборудование должно отвечать установленным требованиям, а материалы фиксации пройти предусмотренную процедуру обработки.

После распознавания номерного знака, система формирует материалы правонарушения. Уполномоченный полицейский проверяет их и выносит постановление. Владелец автомобиля может получить фотофиксацию нарушения и проверить штраф через официальный сервис МВД.

Важно, что скрытое расположение комплекса само по себе не делает штраф незаконным. В то же время, водитель имеет право обжаловать постановление, если считает, что скорость измерили неправильно, неправильно определили автомобиль или допустили другие процедурные нарушения.

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На сколько могут вырасти штрафы

МВД поддерживает ужесточение ответственности за превышение скорости. Соответствующий законопроект № 15348 предлагал дифференцировать штрафы в зависимости от величины превышения.

В настоящее время в Украине действуют следующие санкции:

  • превышение скорости более чем на 20 км/ч — 340 грн;

  • более чем на 50 км/ч — 1700 грн.

Законопроект предлагал следующие штрафы:

  • превышение более чем на 20 км/ч — 680 грн;

  • более чем на 40 км/ч — 2040 грн;

  • более чем на 60 км/ч — 2720 грн;

  • более чем на 80 км/ч — 3400 грн;

  • пять и более нарушений скоростного режима в течение года — 17 000 грн.

Следовательно, за превышение скорости более чем на 20 км/ч штраф должен удвоиться, а за систематические нарушения могла бы применяться более суровая санкция.

Однако, эти суммы пока не стали новыми штрафами. В сентябре 2026 года Верховная Рада не поддержала законопроекты № 15348 и № 15348−1: основной документ не набрал необходимое количество голосов. Поэтому водители продолжают платить штрафы по действующим ставкам.

Выговский снова призвал парламент вернуться к этому вопросу, подчеркнув, что нынешние санкции, по его оценке, недостаточно мотивируют водителей соблюдать скоростные ограничения.

Как мы писали: Штрафы до 34 тысяч гривен за громкий выхлоп: почему законопроект могут существенно переработать

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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